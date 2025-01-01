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Konteyner güvenliği araçları, konteynerli uygulamaların çeşitli bileşenlerini, bunların temel altyapısını ve bağlı ağları korumak için gereklidir. DevOps ekipleri tarafından geniş çapta benimsenen konteynerler, yazılım birimlerinin geliştirme için paketlenmesini kolaylaştırır. Bu konteynerler geliştirildikten sonra düzenlenir, dağıtılır ve bağlanır; bu da güvenliği yaşam döngülerinin her aşamasında kritik hale getirir. Konteyner güvenliği yazılımı, erişimi yönetmek, güvenlik önlemlerini test etmek ve bu uygulamaları barındıran bulut altyapısını korumak için önemli özellikler sağlar. Bu araçlar, yöneticilerin kapsayıcıya alınmış verilere kimlerin erişebileceğini ve uygulamalarla entegrasyon sağlayabileceğini kontrol etmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlam güvenlik politikaları geliştirmek, sıfır gün güvenlik açıklarını belirlemek ve bilinen tehditlerden gelen saldırıları simüle etmek için test yetenekleri de sunarlar.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.
Snyk
snyk.io
Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt, SaaS uygulamalarını kolayca entegre eden bir platformdur. 250'den fazla önceden hazırlanmış entegrasyon sunar ve kullanıcı dostu bir yönetim sağlar.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.
Detectify
detectify.com
Detectify, kuruluşların web uygulama ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir saldırı yüzeyi izleme aracıdır.
Intruder
intruder.io
Intruder, ağdaki güvenlik açıklarını tespit eden ve sürekli olarak iyileştirme önerileri sunan bir güvenlik açığı yönetim platformudur.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security, web uygulamalarındaki ve API'lerdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olan bir otomasyon penetrasyon test çözümüdür.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde siber güvenlik sağlayan bir uygulama güvenliği yönetim aracıdır.
Webscale
webscale.com
Webscale, modern ticaret için güvenli, ölçeklenebilir ve otomatik bir bulut platformu sunarak web altyapısını yönetmeyi kolaylaştırır.
Probely
probely.com
Probely, web uygulamaları ve API'ler için güvenlik açığı taraması yaparak riskleri tespit eder, hataları raporlar ve düzeltme önerileri sunar.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Akto
akto.io
Akto, API güvenliği için tasarlanmış bir platformdur. API'lerin keşfi, test edilmesi ve korunması konusunda araçlar sunarak güvenlik duruşunu iyileştirir.
Cycode
cycode.com
Cycode, yazılım tedarik zincirinde görünürlük ve güvenlik sağlayarak, kod bütünlüğünü izler ve güvenlik açıklarını tespit eder.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.
Conviso
convisoappsec.com
Conviso, uygulama ve bulut güvenliğini sürekli izleyip koruyarak, organizasyonların güvenlik açıklarını azaltmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Escape
escape.tech
Escape, modern web uygulamalarındaki GraphQL güvenlik açıklarını tespit ve düzeltmek için bir güvenlik aracıdır, otomatik testler ve özel senaryolar sunar.
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest uygulaması, kapama, escrow muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, imzalama ve dijital pazar çözümleri sunar.
Bright Security
brightsec.com
Bright Security, web uygulamaları, API'ler ve GenAI uygulamaları için geliştiricilere ve uygulama güvenliği uzmanlarına güvenlik testi imkanı sunan bir platformdur.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec, kötü niyetli davranışları tespit edip engelleyerek ağ güvenliğini artıran açık kaynaklı bir siber güvenlik çözümüdür.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.
Orca Security
orca.security
Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix, bulut güvenliğini, kaynak yönetimini ve analizleri sağlayan, çoklu bulut ortamlarını optimize eden bir platformdur.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.
Lacework
lacework.com
Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.
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