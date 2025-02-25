Konteyner Güvenliği Araçları - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

Lacework

lacework.com

Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri önceliklendirme, bilinen ve bilinmeyen tehditleri daha hızlı bulma, sürekli bulut uyumluluğu sağlama ve yavaşlamadan güvenli kod geliştirme olanağı sağlar. Lacework, 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana, hem aracı tabanlı hem de aracısız yollarla mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca fazla veriyi alıp kavrayacak tek bir bulut yerel platformu geliştiriyor. Birleşik platformumuz daha sonra bu verileri yaygın bulut kullanım örneklerini gerçekleştirmek için kullanır: duruş yönetimi, iş yükü koruması, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk, konteyner güvenliği ve daha fazlası. Müşteriler, geliri artırmak, ürünleri pazara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmak ve nokta güvenliği çözümlerini tek bir platformda birleştirmek için Lacework'e güveniyor. Platformumuz ortalama olarak 2 ila 5 noktalı araçların yerini alıyor. Patentli anormallik tespit teknolojimiz sayesinde müşterilerimiz uyarı sesinde ortalama 100:1 azalma elde ediyor. Ve Lacework kullanıcıları, bağlam açısından zengin uyarılarımızla %80 daha hızlı soruşturma deneyimi yaşadılar.