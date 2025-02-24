Konteyner Güvenliği Araçları - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Konteyner güvenliği araçları, konteynerli uygulamaların çeşitli bileşenlerini, bunların temel altyapısını ve bağlı ağları korumak için gereklidir. DevOps ekipleri tarafından geniş çapta benimsenen konteynerler, yazılım birimlerinin geliştirme için paketlenmesini kolaylaştırır. Bu konteynerler geliştirildikten sonra düzenlenir, dağıtılır ve bağlanır; bu da güvenliği yaşam döngülerinin her aşamasında kritik hale getirir. Konteyner güvenliği yazılımı, erişimi yönetmek, güvenlik önlemlerini test etmek ve bu uygulamaları barındıran bulut altyapısını korumak için önemli özellikler sağlar. Bu araçlar, yöneticilerin kapsayıcıya alınmış verilere kimlerin erişebileceğini ve uygulamalarla entegrasyon sağlayabileceğini kontrol etmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlam güvenlik politikaları geliştirmek, sıfır gün güvenlik açıklarını belirlemek ve bilinen tehditlerden gelen saldırıları simüle etmek için test yetenekleri de sunarlar.
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Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucuları ve bulut hizmetlerini güvenle güvence altına alabilir. Sysdig, birden fazla bulutta uygun ölçekte gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak güvenlik kör noktalarını ortadan kaldırır. Ekiplerin yüksek etkili güvenlik olaylarına odaklanabilmesi ve verimliliği artırabilmesi amacıyla uyarıları önceliklendirmek için çalışma zamanından elde edilen bilgileri kullanıyoruz. Müşteriler, yanıt akışının tüm kaynağını anlayarak ve rehberli iyileştirme önererek, hem üretimdeki sorunları zaman kaybetmeden çözebilir hem de tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıt verebilir. Sysdig Secure ile şunları yapabilirsiniz: - Saldırıları 10 kata kadar daha hızlı durdurabilirsiniz - Güvenlik açıklarını %95'e kadar azaltabilirsiniz - Risk değişikliklerini anında tespit edebilirsiniz - İzin boşluklarını 2 dakikadan daha kısa sürede kapatabilirsiniz Sysdig. Her Saniyeyi Güvenceye Alın.
Xygeni
xygeni.io
Yazılım Geliştirme ve Teslimatınızı Güvence Altına Alın! Xygeni Security, gürültüyü ve aşırı uyarıları en aza indirirken güvenlik risklerini etkili bir şekilde önceliklendirmek ve yönetmek için derin bağlamsal bilgiler kullanan Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) konusunda uzmanlaşmıştır. Yenilikçi teknolojilerimiz, yeni ve güncellenmiş bileşenlerin yayınlanması üzerine kötü amaçlı kodları otomatik olarak gerçek zamanlı olarak algılar, müşterileri anında bilgilendirir ve olası ihlalleri önlemek için etkilenen bileşenleri karantinaya alır. Açık Kaynak bileşenleri, CI/CD süreçleri ve altyapısı, Anomali tespiti, Gizli sızıntı, Kod Olarak Altyapı (IaC) ve Konteyner güvenliği dahil olmak üzere Yazılım Tedarik Zincirinin tamamını kapsayan kapsamlı kapsama alanıyla Xygeni, yazılım uygulamalarınız için güçlü koruma sağlar. Operasyonlarınızı korumak ve ekibinizi bütünlük ve güvenlikle oluşturma ve teslim etme konusunda güçlendirmek için Xygeni'ye güvenin.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt, SaaS uygulamalarını bağlamak için kusursuz bir deneyim sağlayan yerleşik bir entegrasyon platformudur. SaaS şirketleri, Cobalt ile müşterilerine beyaz etiketli ve yerel bir şekilde entegrasyonlar sunabiliyor. Hızla büyüyen 250'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon kataloğuyla Cobalt, tek bir API ile çok sayıda uygulama genelinde kapsamlı kapsam sağlar. Bu, SaaS şirketlerine, mühendislik ekiplerini yormadan İK, CRM ve Muhasebe gibi çeşitli kategorilerde derin entegrasyonlar sunarak ürünlerini geliştirme olanağı sağlar. Cobalt'ın platformu, kullanım kolaylığı ve verimli entegrasyon yönetimi sağlayacak şekilde sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır.
Intruder
intruder.io
Intruder, kuruluşların ağlarındaki savunmasız varlıklardaki zayıflıkları keşfetmesine, tespit etmesine ve düzeltmesine olanak tanıyan bir saldırı yüzeyi yönetimi platformudur. Şirket içi güvenlik ekibimizin uzman tavsiyelerini kullanarak sektör lideri birden fazla tarayıcının çıktısını özelleştirerek, sürekli olarak eyleme geçirilebilir iyileştirme tavsiyeleri sağlar.
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü tek bir platformda sunarak çok noktalı çözümlerin dağıtılması ve sürdürülmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Orca öncelikle aracısızdır ve aracılara ihtiyaç duymadan bulut ortamınızda derin ve geniş görünürlük sağlayan Orca'nın patentli SideScanning™ teknolojisini kullanarak ortamınıza birkaç dakika içinde bağlanır. Ayrıca Orca, çalışma zamanı görünürlüğü ve kritik iş yüklerine yönelik koruma için üçüncü taraf aracılarla entegre olabilir. Orca, basitleştirilmiş araştırmalar ve hızlandırılmış iyileştirme için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanma konusunda ön saflarda yer alıyor; gerekli beceri düzeylerini azaltıyor ve bulut güvenliğinden, DevOps'tan ve geliştirme ekiplerinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken güvenlik sonuçlarını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olarak Orca, CSPM, CWPP, CIEM, Güvenlik Açığı Yönetimi, Konteyner ve Kubernetes Güvenliği, DSPM, API Güvenliği, CDR, Çoklu Bulut Uyumluluğu, Sola Kaydırma dahil olmak üzere birçok nokta çözümünü tek bir platformda birleştirir. Güvenlik ve AI-SPM.
Akto
akto.io
Akto, uygulama güvenliği ve ürün güvenliği ekiplerinin DevSecOps işlem hattı boyunca kurumsal düzeyde bir API güvenlik programı oluşturmasına yönelik güvenilir bir platformdur. Endüstri lideri API keşfi, API güvenlik duruşu yönetimi, hassas verilerin açığa çıkması ve API güvenlik testi çözümleri paketimiz, kuruluşların API güvenlik duruşlarında görünürlük kazanmalarını sağlar. Dünya çapında 1.000'den fazla Uygulama Güvenliği ekibi, API güvenliği ihtiyaçları için Akto'ya güveniyor. Akto kullanım örnekleri: 1. API Keşfi 2. CI/CD'de API Güvenlik Testi 3. API Güvenlik Durumu Yönetimi 4. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Testi 5. Hassas Verilerin Açığa Çıkması 6. DevSecOps'ta sola kaydırma
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security, web uygulamalarınızdaki, API'leriniz ve GraphQL'inizdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve bilgisayar korsanları size herhangi bir şekilde zarar vermeden önce eyleme geçirilebilir bilgilerle bunları düzeltmenize yardımcı olur. Beagle Security ile, geliştirme yaşam döngünüzde güvenlik sorunlarını daha erken tespit etmek ve daha güvenli web uygulamaları sunmak için otomatik penetrasyon testini CI/CD hattınıza entegre edebilirsiniz. Başlıca özellikler: - Güvenlik açıklarını bulmak için web uygulamalarınızı ve API'lerinizi 3000'den fazla test senaryosu açısından kontrol eder - OWASP ve SANS standartları - Güvenlik sorunlarına yönelik öneriler - Oturum açmayla karmaşık web uygulamalarını güvenlik testi - Uyumluluk raporları (GDPR, HIPAA ve PCI DSS) - Test planlama - DevSecOps entegrasyonları - API entegrasyonu - Ekip erişimi - Slack, Jira, Asana, Trello ve 100+ gibi popüler araçlarla entegrasyonlar diğer araçlar
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı tarar ve bunları otomatik olarak düzeltir. Benzersiz araştırma grafiği motorumuzla bulut sorunlarını günler ve haftalar yerine dakikalar içinde tespit edip düzeltebilirsiniz. Bu bütünsel çözüm, bir kara kutu web uygulaması sızma testi, gelişmiş IAM (kimlik erişim yönetimi), IaC (kod olarak altyapı) risk taraması, Veri Güvenliği Duruş Yönetimi ve daha fazlasını sunar. Her şeyi tek bir yerde toplayabilecekken neden birçok araçla uğraşasınız ki? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için yerleşik ağ güvenliğine sahip sektörün tek konteyner güvenlik platformudur. Calico Cloud, en yaygın olarak benimsenen konteyner ağı ve güvenlik çözümü olan Calico Açık Kaynak üzerine kurulmuştur.
Cycode
cycode.com
Cycode, SDLC'nin tüm aşamalarında görünürlük, güvenlik ve bütünlük sağlayan tek uçtan uca yazılım tedarik zinciri (SSC) güvenlik çözümüdür. Cycode, tutarlı yönetişim ve güvenlik politikaları aracılığıyla tam görünürlük ve güçlendirilmiş güvenlik duruşu sağlamak için tüm yazılım dağıtım hattı araçlarınızla ve altyapı sağlayıcılarınızla entegre olur. Cycode, sabit kodlanmış sırlar, IAC yanlış yapılandırmaları, kod sızıntıları ve daha fazlası gibi sorunları arayan bir dizi tarama motoruyla ihlal riskini daha da azaltır. Cycode'un patentli bilgi grafiği, anormallikleri bulmak ve koda müdahale edilmesini önlemek için kod bütünlüğünü, kullanıcı etkinliğini ve SDLC genelindeki olayları izler.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec, saldırgan davranışları tespit eden ve bunların sistemlerinize erişmesini engelleyen açık kaynaklı bir güvenlik yığınıdır. Kullanıcı dostu tasarımı ve mevcut güvenlik altyapınıza entegrasyon kolaylığı, düşük teknik giriş engeli ve yüksek güvenlik kazancı sunar. İstenmeyen bir davranış tespit edildiğinde otomatik olarak engellenir. Agresif IP, senaryo tetiklenir ve zaman damgası, zehirlenmeyi ve yanlış pozitifleri önlemek için iyileştirme için gönderilir. Doğrulanırsa bu IP, aynı senaryoyu çalıştıran tüm CrowdSec kullanıcılarına yeniden dağıtılır. Karşılaştıkları tehdidi paylaşarak tüm kullanıcılar birbirini koruyor.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com, web uygulamalarına ve ağ sızma testlerine odaklanan, saldırı amaçlı güvenlik testleri için bulut tabanlı bir araç setidir.
Probely
probely.com
Probely, müşterilerin Web Uygulamalarının ve API'lerinin güvenliğini kolayca test etmelerini sağlayan bir web güvenlik açığı tarayıcısıdır. Amacımız, güvenliği web uygulamaları geliştirme yaşam döngüsünün temel bir özelliği haline getirerek geliştirme, güvenlik ve operasyonlar arasındaki boşluğu daraltmak ve yalnızca önemli güvenlik açıklarını yanlış pozitif içermeyen ve bunların nasıl düzeltileceğine dair basit talimatlarla bildirmektir. Probely, güvenlik testlerini Geliştirme veya DevOps ekiplerine kaydırarak Güvenlik ekiplerinin güvenlik testlerini verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır. Müşterilerimizin iç süreçlerine uyum sağlıyor ve Probely'yi yığınlarına entegre ediyoruz. Tek sayfalı uygulamalar (SPA) gibi zengin Javascript uygulamaları da dahil olmak üzere rahat API'leri, web sitelerini ve karmaşık web uygulamalarını derinlemesine tarayın. SQL enjeksiyonu, Siteler Arası Komut Dosyası Çalıştırma (XSS), Log4j, İşletim Sistemi Komut Enjeksiyonu ve SSL/TLS sorunları dahil olmak üzere 20.000'den fazla güvenlik açığını tespit eder.
Bright Security
brightsec.com
Bright Security'nin geliştirme merkezli DAST platformu, hem geliştiricilere hem de AppSec profesyonellerine web uygulamaları, API'ler ve GenAI ve LLM uygulamaları için kurumsal düzeyde güvenlik testi yetenekleri sağlar. Bright, SDLC'de, geliştiricilerde ve AppSec araçlarında ve tercih edilen yığınlarda doğru testleri doğru zamanda, yanlış pozitifleri ve uyarı yorgunluğunu en aza indirerek nasıl sunacağını biliyor.
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest'in çözümleri tam entegre kapanış, emanet muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, e-tasarım ve dijital pazar çözümlerimizi içerir ve şirket içi veya barındırılan bir ortamda mevcuttur
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan, güvenlik açıklarına karşı 7x24 uyarı ve algılama sağlar. Endüstri standardında, açık kaynaklı, güvenlik açığı taramaları. Bir şey değiştiğinde otomatik uyarılar. Hedef listesini manuel olarak yönetin veya salt okunur erişimle AWS, DigitalOcean ve Linode gibi sağlayıcılardan otomatik olarak içe aktarın. Kontrol paneli ve raporlamayla riskleri yönetin ve denetleyin.
Conviso
convisoappsec.com
Conviso Platformu, geliştiricilerin güvenli uygulamalar oluşturmasını sağlamak için tüm güvenlik hattını kapsıyor. Çünkü Güvenlik, geliştirme sürecinizin yalıtılmış bir parçası olmamalıdır; tüm ekipler arasında sürekli, işbirliğine dayalı bir etkinlik olmalıdır. Conviso artık bu misyonda size yardımcı olmak için platformunda beş ürün sunuyor.
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluşturulmuştur. Zaporozhets ve Valery Sizov. Kod orijinal olarak Ruby'de yazılmıştı, bazı kısımları daha sonra Go'da yeniden yazıldı; başlangıçta yazılım geliştirme konusunda bir ekiple işbirliği yapmak için bir kaynak kodu yönetimi çözümü olarak kullanıldı. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve ardından tüm DevOps yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme dönüştü. Mevcut teknoloji yığını Go, Ruby on Rails ve Vue.js'yi içermektedir. Temel işlevlerin açık kaynak (MIT) lisansı altında yayınlandığı, ek işlevlerin ise özel bir lisans altında olduğu açık çekirdekli bir geliştirme modelini izler.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, gelişmiş kod tarama ve bulut güvenlik açığı değerlendirmeleri sağlayan, geliştirici merkezli bir yazılım güvenliği platformudur. Platformumuz gerçek tehditlere öncelik verir, yanlış pozitifleri azaltır ve Ortak Güvenlik Açıklarını ve Etkilenmeleri (CVE'ler) kolayca anlaşılır hale getirir. Aikido ile ürününüzün güvenliğini sağlamak basitleştirilmiştir ve en iyi yaptığınız işe, yani kod yazmaya odaklanmanıza olanak tanır.
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımını, yönetimini ve bakımını basitleştirmek için otomasyon ve DevOps protokollerinden yararlanır. Webscale, on iki ülkede ve Fortune 1000 şirketlerinden sekizinde binlerce B2C, B2B ve B2E e-ticaret mağazasına güç veriyor ve Santa Clara, CA, Boulder, CO, San Antonio, Teksas, Bangalore, Hindistan ve Londra, Birleşik Krallık'ta ofisleri bulunuyor.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği GuardRails, geliştiricilerin iş akışına sorunsuz bir şekilde entegre olur, kod yazarken sessizce tarar ve Tam Zamanında eğitim aracılığıyla güvenlik sorunlarının nasıl anında çözüleceğini gösterir. GuardRails, gürültüyü düşük tutmayı ve yalnızca kuruluşunuzla ilgili yüksek etkili güvenlik açıklarını raporlamayı taahhüt eder. GuardRails, kuruluşların güvenliği her yere kaydırmasına ve güçlü bir DevSecOps hattı oluşturmasına yardımcı olur, böylece güvenliği riske atmadan pazara daha hızlı gidebilirler.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix, kodunuz, bulutunuz, kimlikleriniz ve iş yükleriniz için Ycombinator destekli bir güvenlik platformudur. Cloudanix, çoklu bulutlar, çoklu hesaplar, çoklu bölgeler, çoklu çalışma süreleri vb. içerebilen çoklu ortamlarınız için çözümler sunar Cloudanix, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar farklı sektörlerdeki ve coğrafyalardaki kuruluşların yalnızca riskleri tespit edip azaltmasını değil aynı zamanda iyileştirmelerini de sağlar ve tehditler. İlk katılım 30 dakikadan kısa sürer ve yalnızca 1 tıklamayla gerçekleşir.
Detectify
detectify.com
AppSec ve ProdSec ekipleri için eksiksiz Harici Saldırı Yüzey Yönetimi, Tamamen tek bir bağımsız EASM platformundan titiz keşif, %99,7 doğru güvenlik açığı değerlendirmeleri ve eyleme dönüştürülebilir rehberlik yoluyla hızlandırılmış iyileştirme ile harici saldırı yüzeyinizi korumaya başlayın.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının kilidini açabilir ve modern uygulamalarınızı birden fazla hibrit bulut platformunda korumak için iyileştirmeleri hızlandırabilir. https://www.panoptica.app adresini ziyaret edin Temel Özellikler: - Görünürlük ve Bağlam: Panoptica, saldırı yollarını tanımlayarak ve riskleri önceliklendirerek net görünürlük ve bağlam sunarak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. - Bütünsel ve Tam Kapsama: Panoptica'nın entegre güvenlik platformu aracılığıyla bulutta yerel ortamlarınızı zahmetsizce yönetin ve genellikle ayrı silo çözümlerinin kullanılmasından kaynaklanan boşlukları azaltın. - Gelişmiş Analiz: Potansiyel riskleri saldırganın bakış açısından tespit etmek için gelişmiş saldırı yolunu ve temel neden analizi tekniklerini kullanın. - Aracısız Tarama: Panoptica'nın aracısız teknolojisi her türlü bulut ortamını (Azure, AWS, GCP, Kubernetes veya bunların bir kombinasyonu) tarar. - Kapsamlı Görselleştirme: Bulut yığınınızın eksiksiz bir görsel temsili için varlıkları ve ilişkileri gelişmiş bir grafik veritabanına eşleyin. Avantajları - Gelişmiş CNAPP: Panoptica, Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu yeteneklerini geliştirir. - Çoklu Bulut Uyumluluğu: Çeşitli bulut platformlarında uyumluluğu sağlayın. - Uçtan Uca Görselleştirme: Bulut uygulama yığınınızın tamamına ilişkin öngörüler elde edin. - Dinamik İyileştirme: Sorunları etkili bir şekilde çözmek için dinamik teknikleri kullanın. - Artan Verimlilik: Güvenlik süreçlerini kolaylaştırın ve yanıt sürelerini kısaltın. - Azaltılmış Genel Giderler: Güvenliği optimize ederken kaynak harcamalarını en aza indirin.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmalarına yardımcı oluyor. Aqua Platform, koddan buluta ve geriye doğru uygulama yaşam döngüsünü koruyan, sektörün en entegre Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu'dur (CNAPP). 2015 yılında kurulan Aqua'nın genel merkezi Boston, MA ve Ramat Gan, IL'de olup 40'tan fazla ülkede Fortune 1000 müşterisi bulunmaktadır.
Escape
escape.tech
DevSecOps sürecinizde GraphQL güvenlik kusurlarını geniş ölçekte bulup düzeltin. GraphQL'de erken, gerçek zamanlı Business Logic güvenlik açığı tespiti ve iyileştirme için yeni nesil DAST ve ASM'den yararlanarak geliştirmeden dağıtıma kadar güvenliği artırın.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop, işletmelerin siber riskleri ortaya çıkarmak ve iş dayanıklılığı oluşturmak için güvendiği siber güvenlik ortağıdır. Ağ tespiti ve müdahalesi ile ağ performans yönetimine yönelik ExtraHop RevealX platformu, kuruluşların diğer araçların göremediği siber riskleri ve performans sorunlarını ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyduğu anında görünürlüğü ve benzersiz şifre çözme yeteneklerini benzersiz bir şekilde sunar. Kuruluşlar ExtraHop ile tam ağ şeffaflığına sahip olduklarında, daha akıllıca araştırma yapabilir, tehditleri daha hızlı durdurabilir ve operasyonları çalışır durumda tutabilirler. RevealX şirket içinde veya bulutta dağıtılır. Aşağıdaki kullanım örneklerini ele alır: - Fidye yazılımı - Sıfır güven - Yazılım tedarik zinciri saldırıları - Yanal hareket ve C2 iletişimi - Güvenlik hijyeni - Ağ ve Uygulama Performans Yönetimi - IDS - Adli tıp ve daha fazlası Farklılıklarımızdan birkaçı: Sürekli ve isteğe bağlı PCAP : Tam paket işleme, NetFlow'dan üstündür ve daha yüksek kalitede algılamalar sağlar. SSL/TLS, MS-RPC, WinRM ve SMBv3 dahil olmak üzere çeşitli protokoller genelinde stratejik şifre çözme, ağınızda yanal olarak hareket etmeye çalışırken şifrelenmiş trafikte saklanan erken aşama tehditlere karşı daha iyi görünürlük sağlar. Protokol kapsamı: RevealX 70'ten fazla ağ protokolünün kodunu çözer. Bulut ölçeğinde makine öğrenimi: Sınırlı kaynaklara güvenmek yerine
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik mühendisleri ve geliştiricileri için oluşturulmuş, son derece özelleştirilebilir bir uygulama güvenliği platformudur. Semgrep, bir kuruluşa özgü güvenlik sorunlarını bulmak için birinci ve üçüncü taraf kodlarını tarar ve eyleme geçirilebilir, düşük gürültülü ve geliştirici dostu sonuçları ışık hızında ortaya çıkarmaya vurgu yapar. Semgrep'in güven derecelendirmesine ve ulaşılabilirliğe odaklanması, güvenlik ekiplerinin geliştiricileri doğrudan iş akışlarına dahil etme konusunda kendilerini rahat hissedebilecekleri (örneğin, PR yorumlarında bulguların ortaya çıkarılması) ve Semgrep'in bu politikaları otomatikleştirmek için CI ve SCM araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabileceği anlamına gelir. Semgrep ile güvenlik ekipleri sola kayabilir ve programlarını geliştirici hızı üzerinde sıfır etkiyle ölçeklendirebilir. 3.400'den fazla kullanıma hazır kural ve kolayca özel kurallar oluşturma becerisiyle Semgrep, sınıfının en iyisi AppSec programını uygulamak ve ölçeklendirmek için gereken süreyi hızlandırırken, aynı zamanda ilk günden itibaren değer katıyor.
Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayabilir. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) görünürlüğü, risk önceliklendirmesini ve iş çevikliğini artırır ve müşteri incelemelerine göre 1 numaradır. Wiz'in CNAPP'si, CSPM, KSPM, CWPP, güvenlik açığı yönetimi, IaC tarama, CIEM, DSPM, Konteyner güvenliği, AI SPM, Kod güvenliği ve CDR dahil olmak üzere gerçek anlamda entegre bir platformda birden fazla bulut güvenlik çözümündeki riskleri tek bir platformda birleştirir ve ilişkilendirir. Yüzde 40'ı Fortune 100'de yer alan dünya çapındaki yüzlerce kuruluş, bulut ortamlarındaki kritik riskleri hızla tespit edip ortadan kaldırıyor. Müşterileri arasında Salesforce, Slack, Mars, BMW, Avery Dennison, Priceline, Cushman & Wakefield, DocuSign, Plaid ve agoda yer alıyor. Wiz, Sequoia, Index Ventures, Insight Partners, Salesforce, Blackstone, Advent, Greenoaks, Lightspeed ve Aglaé tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için https://www.wiz.io adresini ziyaret edin.
Synack
synack.com
İsteğe Bağlı Güvenlik için Premier Platform. Hizmet Olarak PTaaS Sızma Testi. Zaman İçinde Güvenlik Duruşunuzu İyileştiren Saldırgan Güvenlik Testi Tek bir platform, birçok kullanım alanı. Tam kontrol ve görünürlük sağlayan, güvenlik programınızdaki kalıpları ve eksiklikleri ortaya çıkaran, kuruluşların genel güvenlik duruşunu iyileştirmesine olanak tanıyan ve liderlik ve yönetim kurulu için yönetici düzeyinde raporlama sağlayan stratejik sızma testlerini bekleyin. Synack'in Akıllı Güvenlik Test Platformu, daha fazla saldırı yüzeyi kapsamı, sürekli test ve daha yüksek verimlilik için otomasyon ve artırılmış zeka geliştirmeleri içerir ve karşılaştığınız zorluklara ilişkin daha fazla bilgi sunar. Platform, insan testi yeteneği ile akıllı taramanın optimum kombinasyonunu 7/24/365 esasına göre kusursuz bir şekilde düzenler ve tamamı sizin kontrolünüz altındadır. Her zaman olduğu gibi Synack, varlığınızı test etmek için yalnızca elit Synack Red Team'i (SRT) dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda SmartScan'i veya şirketinizin tarayıcı uygulama aracıyla entegrasyonu eş zamanlı olarak dağıtıyor. Synack'in SmartScan Ürünü, SRT'ye yönelik şüpheli güvenlik açıklarını sürekli olarak keşfetmek için Platformumuzun tescilli tarayıcısı Hydra'dan yararlanır ve SRT daha sonra yalnızca sınıfının en iyisi sonuçları önceliklendirir. Bunun da ötesinde, SRT araştırmacılarının proaktif bir şekilde güvenlik açıklarını araştırdığı ve uyumluluk kontrol listelerini tamamladığı kalabalık odaklı sızma testleri aracılığıyla ek bir test titizliği sağlıyoruz. Kendi araç ve tekniklerini kullanarak, benzersiz insan yaratıcılığı ve titizliği sağlarlar. Synack, tüm uygulamaların üst düzey, otomatik değerlendirmelerini gerçekleştirmek için Synack platformundan yararlanırken ve Synack Kırmızı Ekibini sürekli ve yaratıcı bir şekilde etkileşimde kalmaya teşvik ederken, insan zekamız ile yapay zekamızın benzersiz bir birleşimini sunarak en etkili, verimli kitle kaynak kullanımıyla sonuçlanır. Piyasada penetrasyon testi. Ayrıca artık FedRAMP ve Azure Marketplace'te mevcut: Synack Platform, Hizmet Olarak Sızma Testi (PTaaS) sunuyor
Snyk
snyk.io
Snyk (gizli olarak telaffuz edilir), özel kodu, açık kaynak bağımlılıklarını, konteynerleri ve bulut altyapısını tek bir platformdan korumaya yönelik bir geliştirici güvenlik platformudur. Snyk'in geliştirici güvenlik çözümleri, modern uygulamaların güvenli bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyarak geliştiricilerin kod ve açık kaynaktan konteynerler ve bulut altyapısına kadar tüm uygulama için güvenliğe sahip olmalarını ve güvenlik oluşturmalarını sağlar. IDE'nizde kod yazarken güvenliği sağlayın: Tarayıcıyı kullanarak sorunları hızlı bir şekilde bulun, düzeltme önerileriyle sorunları kolayca düzeltin, güncellenmiş kodu doğrulayın. Kaynak kodu depolarınızı güvenli uygulamalara entegre edin: sorunları bulmak, bağlamla önceliklendirmek, düzeltmek ve birleştirmek için bir depo entegre edin. SDLC boyunca konteynerlerinizi derlerken güvence altına alın: Dockerfile'ı yazdığınız anda konteynerleri düzeltmeye başlayın, konteyner görüntülerini yaşam döngüleri boyunca sürekli olarak izleyin ve bağlamla önceliklendirin. Güvenli derleme ve dağıtım işlem hatları: CI/CD aracınızla yerel olarak entegre edin, kurallarınızı yapılandırın, uygulamanızdaki sorunları bulun ve düzeltin ve uygulamalarınızı izleyin. Snyk'in güvenlik açığı taraması ve otomatik düzeltmeleriyle uygulamalarınızı hızlı bir şekilde güvence altına alın - Ücretsiz Deneyin!
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR, siber riski ölçen, hepsi bir arada risk tabanlı bir güvenlik açığı yönetimi çözümüdür. Kuruluşlara risk durumlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler verir ve riski azaltmak için uygulanabilir adımlar sağlar. Aynı zamanda siber güvenlik ve BT ekiplerine işbirliği yapabilecekleri ortak bir platform ve otomatik iyileştirme ve ServiceNow gibi ITSM çözümleriyle entegrasyonlarla tehditlere yanıt vermek için kodsuz iş akışlarını hızlı bir şekilde hizalama ve otomatikleştirme gücü sağlar.
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri önceliklendirme, bilinen ve bilinmeyen tehditleri daha hızlı bulma, sürekli bulut uyumluluğu sağlama ve yavaşlamadan güvenli kod geliştirme olanağı sağlar. Lacework, 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana, hem aracı tabanlı hem de aracısız yollarla mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca fazla veriyi alıp kavrayacak tek bir bulut yerel platformu geliştiriyor. Birleşik platformumuz daha sonra bu verileri yaygın bulut kullanım örneklerini gerçekleştirmek için kullanır: duruş yönetimi, iş yükü koruması, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk, konteyner güvenliği ve daha fazlası. Müşteriler, geliri artırmak, ürünleri pazara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmak ve nokta güvenliği çözümlerini tek bir platformda birleştirmek için Lacework'e güveniyor. Platformumuz ortalama olarak 2 ila 5 noktalı araçların yerini alıyor. Patentli anormallik tespit teknolojimiz sayesinde müşterilerimiz uyarı sesinde ortalama 100:1 azalma elde ediyor. Ve Lacework kullanıcıları, bağlam açısından zengin uyarılarımızla %80 daha hızlı soruşturma deneyimi yaşadılar.
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