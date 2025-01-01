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Konteyner Güvenliği Araçları
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Konteyner Güvenliği Araçları - En Popüler Uygulamalar

Konteyner güvenliği araçları, konteynerli uygulamaların çeşitli bileşenlerini, bunların temel altyapısını ve bağlı ağları korumak için gereklidir. DevOps ekipleri tarafından geniş çapta benimsenen konteynerler, yazılım birimlerinin geliştirme için paketlenmesini kolaylaştırır. Bu konteynerler geliştirildikten sonra düzenlenir, dağıtılır ve bağlanır; bu da güvenliği yaşam döngülerinin her aşamasında kritik hale getirir. Konteyner güvenliği yazılımı, erişimi yönetmek, güvenlik önlemlerini test etmek ve bu uygulamaları barındıran bulut altyapısını korumak için önemli özellikler sağlar. Bu araçlar, yöneticilerin kapsayıcıya alınmış verilere kimlerin erişebileceğini ve uygulamalarla entegrasyon sağlayabileceğini kontrol etmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlam güvenlik politikaları geliştirmek, sıfır gün güvenlik açıklarını belirlemek ve bilinen tehditlerden gelen saldırıları simüle etmek için test yetenekleri de sunarlar.

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GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify, kuruluşların web uygulama ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir saldırı yüzeyi izleme aracıdır.

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security, web uygulamalarındaki ve API'lerdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olan bir otomasyon penetrasyon test çözümüdür.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.

Probely

Probely

probely.com

Probely, web uygulamaları ve API'ler için güvenlik açığı taraması yaparak riskleri tespit eder, hataları raporlar ve düzeltme önerileri sunar.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.

Intruder

Intruder

intruder.io

Intruder, ağdaki güvenlik açıklarını tespit eden ve sürekli olarak iyileştirme önerileri sunan bir güvenlik açığı yönetim platformudur.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

Xygeni, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde siber güvenlik sağlayan bir uygulama güvenliği yönetim aracıdır.

Bright Security

Bright Security

brightsec.com

Bright Security, web uygulamaları, API'ler ve GenAI uygulamaları için geliştiricilere ve uygulama güvenliği uzmanlarına güvenlik testi imkanı sunan bir platformdur.

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

Cobalt, SaaS uygulamalarını kolayca entegre eden bir platformdur. 250'den fazla önceden hazırlanmış entegrasyon sunar ve kullanıcı dostu bir yönetim sağlar.

Akto

Akto

akto.io

Akto, API güvenliği için tasarlanmış bir platformdur. API'lerin keşfi, test edilmesi ve korunması konusunda araçlar sunarak güvenlik duruşunu iyileştirir.

Webscale

Webscale

webscale.com

Webscale, modern ticaret için güvenli, ölçeklenebilir ve otomatik bir bulut platformu sunarak web altyapısını yönetmeyi kolaylaştırır.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode, yazılım tedarik zincirinde görünürlük ve güvenlik sağlayarak, kod bütünlüğünü izler ve güvenlik açıklarını tespit eder.

Conviso

Conviso

convisoappsec.com

Conviso, uygulama ve bulut güvenliğini sürekli izleyip koruyarak, organizasyonların güvenlik açıklarını azaltmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.

Escape

Escape

escape.tech

Escape, modern web uygulamalarındaki GraphQL güvenlik açıklarını tespit ve düzeltmek için bir güvenlik aracıdır, otomatik testler ve özel senaryolar sunar.

AlgoSec

AlgoSec

algosec.com

AlgoSec, karmaşık hibrid ağlarda iş uygulamalarının güvenli bağlantısını otomatikleştirir ve riskleri yönetir, güvenlik politikalarını kolaylaştırır.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

RamQuest uygulaması, kapama, escrow muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, imzalama ve dijital pazar çözümleri sunar.

CrowdSec

CrowdSec

crowdsec.net

CrowdSec, kötü niyetli davranışları tespit edip engelleyerek ağ güvenliğini artıran açık kaynaklı bir siber güvenlik çözümüdür.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.

Cloudanix

Cloudanix

cloudanix.com

Cloudanix, bulut güvenliğini, kaynak yönetimini ve analizleri sağlayan, çoklu bulut ortamlarını optimize eden bir platformdur.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.

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