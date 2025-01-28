Konteyner Güvenliği Araçları - En Popüler Uygulamalar - Hindistan

Synack

synack.com

İsteğe Bağlı Güvenlik için Premier Platform. Hizmet Olarak PTaaS Sızma Testi. Zaman İçinde Güvenlik Duruşunuzu İyileştiren Saldırgan Güvenlik Testi Tek bir platform, birçok kullanım alanı. Tam kontrol ve görünürlük sağlayan, güvenlik programınızdaki kalıpları ve eksiklikleri ortaya çıkaran, kuruluşların genel güvenlik duruşunu iyileştirmesine olanak tanıyan ve liderlik ve yönetim kurulu için yönetici düzeyinde raporlama sağlayan stratejik sızma testlerini bekleyin. Synack'in Akıllı Güvenlik Test Platformu, daha fazla saldırı yüzeyi kapsamı, sürekli test ve daha yüksek verimlilik için otomasyon ve artırılmış zeka geliştirmeleri içerir ve karşılaştığınız zorluklara ilişkin daha fazla bilgi sunar. Platform, insan testi yeteneği ile akıllı taramanın optimum kombinasyonunu 7/24/365 esasına göre kusursuz bir şekilde düzenler ve tamamı sizin kontrolünüz altındadır. Her zaman olduğu gibi Synack, varlığınızı test etmek için yalnızca elit Synack Red Team'i (SRT) dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda SmartScan'i veya şirketinizin tarayıcı uygulama aracıyla entegrasyonu eş zamanlı olarak dağıtıyor. Synack'in SmartScan Ürünü, SRT'ye yönelik şüpheli güvenlik açıklarını sürekli olarak keşfetmek için Platformumuzun tescilli tarayıcısı Hydra'dan yararlanır ve SRT daha sonra yalnızca sınıfının en iyisi sonuçları önceliklendirir. Bunun da ötesinde, SRT araştırmacılarının proaktif bir şekilde güvenlik açıklarını araştırdığı ve uyumluluk kontrol listelerini tamamladığı kalabalık odaklı sızma testleri aracılığıyla ek bir test titizliği sağlıyoruz. Kendi araç ve tekniklerini kullanarak, benzersiz insan yaratıcılığı ve titizliği sağlarlar. Synack, tüm uygulamaların üst düzey, otomatik değerlendirmelerini gerçekleştirmek için Synack platformundan yararlanırken ve Synack Kırmızı Ekibini sürekli ve yaratıcı bir şekilde etkileşimde kalmaya teşvik ederken, insan zekamız ile yapay zekamızın benzersiz bir birleşimini sunarak en etkili, verimli kitle kaynak kullanımıyla sonuçlanır. Piyasada penetrasyon testi. Ayrıca artık FedRAMP ve Azure Marketplace'te mevcut: Synack Platform, Hizmet Olarak Sızma Testi (PTaaS) sunuyor