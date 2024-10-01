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Konteyner Güvenliği Araçları - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları
Konteyner güvenliği araçları, konteynerli uygulamaların çeşitli bileşenlerini, bunların temel altyapısını ve bağlı ağları korumak için gereklidir. DevOps ekipleri tarafından geniş çapta benimsenen konteynerler, yazılım birimlerinin geliştirme için paketlenmesini kolaylaştırır. Bu konteynerler geliştirildikten sonra düzenlenir, dağıtılır ve bağlanır; bu da güvenliği yaşam döngülerinin her aşamasında kritik hale getirir. Konteyner güvenliği yazılımı, erişimi yönetmek, güvenlik önlemlerini test etmek ve bu uygulamaları barındıran bulut altyapısını korumak için önemli özellikler sağlar. Bu araçlar, yöneticilerin kapsayıcıya alınmış verilere kimlerin erişebileceğini ve uygulamalarla entegrasyon sağlayabileceğini kontrol etmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlam güvenlik politikaları geliştirmek, sıfır gün güvenlik açıklarını belirlemek ve bilinen tehditlerden gelen saldırıları simüle etmek için test yetenekleri de sunarlar.
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GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Wiz
wiz.io
Wiz, yeni bir işletim modelini etkinleştirerek Fortune 100'ün %40'ı da dahil olmak üzere müşteriler için bulut güvenliğini dönüştürüyor. Wiz ile kuruluşlar, bulut yaşam döngüsü boyunca güvenliği demokratikleştirerek geliştirme ekiplerine hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirme yapma olanağı sağlayab...
Synack
synack.com
İsteğe Bağlı Güvenlik için Premier Platform. Hizmet Olarak PTaaS Sızma Testi. Zaman İçinde Güvenlik Duruşunuzu İyileştiren Saldırgan Güvenlik Testi Tek bir platform, birçok kullanım alanı. Tam kontrol ve görünürlük sağlayan, güvenlik programınızdaki kalıpları ve eksiklikleri ortaya çıkaran, kuruluşl...
Snyk
snyk.io
Snyk (gizli olarak telaffuz edilir), özel kodu, açık kaynak bağımlılıklarını, konteynerleri ve bulut altyapısını tek bir platformdan korumaya yönelik bir geliştirici güvenlik platformudur. Snyk'in geliştirici güvenlik çözümleri, modern uygulamaların güvenli bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyar...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop, işletmelerin siber riskleri ortaya çıkarmak ve iş dayanıklılığı oluşturmak için güvendiği siber güvenlik ortağıdır. Ağ tespiti ve müdahalesi ile ağ performans yönetimine yönelik ExtraHop RevealX platformu, kuruluşların diğer araçların göremediği siber riskleri ve performans sorunlarını ort...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR, siber riski ölçen, hepsi bir arada risk tabanlı bir güvenlik açığı yönetimi çözümüdür. Kuruluşlara risk durumlarına ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler verir ve riski azaltmak için uygulanabilir adımlar sağlar. Aynı zamanda siber güvenlik ve BT ekiplerine işbirliği yapabilecekleri ortak...
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik mühendisleri ve geliştiricileri için oluşturulmuş, son derece özelleştirilebilir bir uygulama güvenliği platformudur. Semgrep, bir kuruluşa özgü güvenlik sorunlarını bulmak için birinci ve üçüncü taraf kodlarını tarar ve eyleme geçirilebilir, düşük gürültülü ve geliştirici dostu so...
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com, web uygulamalarına ve ağ sızma testlerine odaklanan, saldırı amaçlı güvenlik testleri için bulut tabanlı bir araç setidir.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, uygulama yaşam döngüsü boyunca bulut yerel saldırılarını durdurur ve bunu garanti eden 1 milyon ABD doları tutarında Bulut Yerel Koruma Garantisine sahip tek şirkettir. Bulutta yerel güvenliğin öncüsü olan Aqua, müşterilerin işletmelerinin geleceğini inşa ederken riskleri azaltmaların...
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan, güvenlik açıklarına karşı 7x24 uyarı ve algılama sağlar. Endüstri standardında, açık kaynaklı, güvenlik açığı taramaları. Bir şey değiştiğinde otomatik uyarılar. Hedef listesini manuel olarak yönetin veya salt okunur erişimle AWS, DigitalOcean ve Linode gibi sağlayıcılardan otomatik olar...
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt, SaaS uygulamalarını bağlamak için kusursuz bir deneyim sağlayan yerleşik bir entegrasyon platformudur. SaaS şirketleri, Cobalt ile müşterilerine beyaz etiketli ve yerel bir şekilde entegrasyonlar sunabiliyor. Hızla büyüyen 250'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon kataloğuyla Cobalt, te...
Xygeni
xygeni.io
Yazılım Geliştirme ve Teslimatınızı Güvence Altına Alın! Xygeni Security, gürültüyü ve aşırı uyarıları en aza indirirken güvenlik risklerini etkili bir şekilde önceliklendirmek ve yönetmek için derin bağlamsal bilgiler kullanan Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) konusunda uzmanlaşmıştır. Yenil...
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security, web uygulamalarınızdaki, API'leriniz ve GraphQL'inizdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve bilgisayar korsanları size herhangi bir şekilde zarar vermeden önce eyleme geçirilebilir bilgilerle bunları düzeltmenize yardımcı olur. Beagle Security ile, geliştirme yaşam döngünüzde güve...
Intruder
intruder.io
Intruder, kuruluşların ağlarındaki savunmasız varlıklardaki zayıflıkları keşfetmesine, tespit etmesine ve düzeltmesine olanak tanıyan bir saldırı yüzeyi yönetimi platformudur. Şirket içi güvenlik ekibimizin uzman tavsiyelerini kullanarak sektör lideri birden fazla tarayıcının çıktısını özelleştirere...
Cycode
cycode.com
Cycode, SDLC'nin tüm aşamalarında görünürlük, güvenlik ve bütünlük sağlayan tek uçtan uca yazılım tedarik zinciri (SSC) güvenlik çözümüdür. Cycode, tutarlı yönetişim ve güvenlik politikaları aracılığıyla tam görünürlük ve güçlendirilmiş güvenlik duruşu sağlamak için tüm yazılım dağıtım hattı araçlar...
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımın...
Probely
probely.com
Probely, müşterilerin Web Uygulamalarının ve API'lerinin güvenliğini kolayca test etmelerini sağlayan bir web güvenlik açığı tarayıcısıdır. Amacımız, güvenliği web uygulamaları geliştirme yaşam döngüsünün temel bir özelliği haline getirerek geliştirme, güvenlik ve operasyonlar arasındaki boşluğu dar...
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için yerleşik ağ güvenliğine sahip sektörün tek konteyner güvenlik platformudur. Calico Cloud, en yaygın olarak benimsenen konteyner ağı ve güvenlik çözümü olan Calico Açık Kaynak üzerine kurulmuş...
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, size maksimum bulut uyumluluğu ve güvenliği sağlayan, kodsuz bir Bulut Güvenlik Mükemmeliyet Merkezidir. Mimari Tasarımdan Çalışma Zamanına kadar 360° Koruma elde edin. CludWize, sürekli olarak çalışan 1.000'den fazla kuralla bulut düzenlemelerini uygular, buluttaki güvenlik açıklarınızı ...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, gelişmiş kod tarama ve bulut güvenlik açığı değerlendirmeleri sağlayan, geliştirici merkezli bir yazılım güvenliği platformudur. Platformumuz gerçek tehditlere öncelik verir, yanlış pozitifleri azaltır ve Ortak Güvenlik Açıklarını ve Etkilenmeleri (CVE'ler) kolayca anlaşılır hale ge...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, AppSec'i hem güvenlik hem de geliştirme ekipleri için kolaylaştıran uçtan uca bir güvenlik platformudur. Güvenlik açıklarını erkenden düzeltmek için tarar, tespit eder ve gerçek zamanlı rehberlik sağlarız. Daha güvenli uygulamalar geliştirmek için dünya çapında yüzlerce ekibin güvendiği ...
Detectify
detectify.com
AppSec ve ProdSec ekipleri için eksiksiz Harici Saldırı Yüzey Yönetimi, Tamamen tek bir bağımsız EASM platformundan titiz keşif, %99,7 doğru güvenlik açığı değerlendirmeleri ve eyleme dönüştürülebilir rehberlik yoluyla hızlandırılmış iyileştirme ile harici saldırı yüzeyinizi korumaya başlayın.
Escape
escape.tech
DevSecOps sürecinizde GraphQL güvenlik kusurlarını geniş ölçekte bulup düzeltin. GraphQL'de erken, gerçek zamanlı Business Logic güvenlik açığı tespiti ve iyileştirmesi için yeni nesil DAST ve ASM'den yararlanarak geliştirmeden dağıtıma kadar güvenliği artırın.
Conviso
convisoappsec.com
Conviso Platformu, geliştiricilerin güvenli uygulamalar oluşturmasını sağlamak için tüm güvenlik hattını kapsıyor. Çünkü Güvenlik, geliştirme sürecinizin yalıtılmış bir parçası olmamalıdır; tüm ekipler arasında sürekli, işbirliğine dayalı bir etkinlik olmalıdır. Conviso artık bu misyonda size yardım...
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest'in çözümleri tam entegre kapanış, emanet muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, e-tasarım ve dijital pazar çözümlerimizi içerir ve şirket içi veya barındırılan bir ortamda mevcuttur
Bright Security
brightsec.com
Bright Security'nin geliştirme merkezli DAST platformu, hem geliştiricilere hem de AppSec profesyonellerine web uygulamaları, API'ler ve GenAI ve LLM uygulamaları için kurumsal düzeyde güvenlik testi yetenekleri sağlar. Bright, SDLC'de, geliştiricilerde ve AppSec araçlarında ve tercih edilen yığınla...
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec, saldırgan davranışları tespit eden ve bunların sistemlerinize erişmesini engelleyen açık kaynaklı bir güvenlik yığınıdır. Kullanıcı dostu tasarımı ve mevcut güvenlik altyapınıza entegrasyon kolaylığı, düşük teknik giriş engeli ve yüksek güvenlik kazancı sunar. İstenmeyen bir davranış tespi...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucul...
Akto
akto.io
Akto, uygulama güvenliği ve ürün güvenliği ekiplerinin DevSecOps işlem hattı boyunca kurumsal düzeyde bir API güvenlik programı oluşturmasına yönelik güvenilir bir platformdur. Endüstri lideri API keşfi, API güvenlik duruşu yönetimi, hassas verilerin açığa çıkması ve API güvenlik testi çözümleri pak...
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü...
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix, kodunuz, bulutunuz, kimlikleriniz ve iş yükleriniz için Ycombinator destekli bir güvenlik platformudur. Cloudanix, çoklu bulutlar, çoklu hesaplar, çoklu bölgeler, çoklu çalışma süreleri vb. içerebilen çoklu ortamlarınız için çözümler sunar Cloudanix, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara ...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının ...
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri öncel...