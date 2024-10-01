Konteyner Güvenliği Araçları - En Popüler Uygulamalar - Eritre En Popüler Son Eklenenler

Konteyner güvenlik araçları, konteynerli uygulamaların çeşitli bileşenlerini, bunların temel altyapısını ve bağlı ağları korumak için gereklidir. DevOps ekipleri tarafından geniş çapta benimsenen konteynerler, yazılım birimlerinin geliştirme için paketlenmesini kolaylaştırır. Bu konteynerler geliştirildikten sonra düzenlenir, dağıtılır ve bağlanır; bu da güvenliği yaşam döngülerinin her aşamasında kritik hale getirir. Konteyner güvenliği yazılımı, erişimi yönetmek, güvenlik önlemlerini test etmek ve bu uygulamaları barındıran bulut altyapısını korumak için önemli özellikler sağlar. Bu araçlar, yöneticilerin kapsayıcıya alınmış verilere kimlerin erişebileceğini ve uygulamalarla entegrasyon sağlayabileceğini kontrol etmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlam güvenlik politikaları geliştirmek, sıfır gün güvenlik açıklarını belirlemek ve bilinen tehditlerden gelen saldırıları simüle etmek için test yetenekleri de sunarlar.