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İletişim Yönetimi Hizmetleri
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İletişim Yönetimi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar

Kişi yönetimi hizmetleri, iletişim bilgilerinin organizasyonunu, depolanmasını ve yönetimini kolaylaştıran dijital platformlar veya araçlardır. İsimler, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ilgili ek veriler dahil olmak üzere bireyler veya kuruluşlar hakkındaki ayrıntıları depolamak için merkezi bir sistem sağlarlar. Bu hizmetler genellikle kişi sınıflandırması, arama işlevleri ve birden fazla cihaz arasında bilgileri senkronize etme ve güncelleme yeteneği gibi özellikler sunar. Kişi yönetimi hizmetleri, kişi listelerini korumanın ve bunlara erişmenin etkili yollarını arayan işletmeler, profesyoneller ve bireyler için değerlidir.

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Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Kişileri, kullanıcıların iletişim bilgilerini bir araya getirip yönetmelerine yardımcı olan, bulut tabanlı bir iletişim yönetim aracıdır.

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

iCloud Kişiler, kişilerinizi düzenli tutarak tüm Apple cihazlarınızda otomatik senkronizasyon sağlar ve iletişim bilgilerinizi güvende tutar.

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

Kişiler+, iletişimleri yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kartvizitleri tarama, kişileri birleştirme ve çoklu platformlarda erişim gibi özellikler sunar.

Outlook People

Outlook People

live.com

Outlook Kişiler, kullanıcıların çeşitli e-posta hesaplarından kişilerini düzenlemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan bir iletişim yönetimi uygulamasıdır.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

네이버 주소록 uygulaması, kullanıcıların kişi bilgilerini düzenleyip yönetmelerini sağlayan bir iletişim yönetim aracıdır.

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İletişim Yönetimi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog