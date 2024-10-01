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İletişim Yönetimi Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Honduras
Kişi yönetimi hizmetleri, iletişim bilgilerinin organizasyonunu, depolanmasını ve yönetimini kolaylaştıran dijital platformlar veya araçlardır. İsimler, adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ilgili ek veriler dahil olmak üzere bireyler veya kuruluşlar hakkındaki ayrıntıları depolamak için merkezi bir sistem sağlarlar. Bu hizmetler genellikle kişi sınıflandırması, arama işlevleri ve birden fazla cihaz arasında bilgileri senkronize etme ve güncelleme yeteneği gibi özellikler sunar. Kişi yönetimi hizmetleri, kişi listelerini korumanın ve bunlara erişmenin etkili yollarını arayan işletmeler, profesyoneller ve bireyler için değerlidir.
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Google Contacts
contacts.google.com
Google Kişiler, Google'ın ücretsiz e-posta hizmeti Gmail'de, bağımsız bir hizmet olarak ve Google'ın iş odaklı web uygulamaları paketi G Suite'in bir parçası olarak kullanılabilen kişi yönetimi aracıdır.
iCloud Contacts
icloud.com
Kişilerinizi iCloud.com'daki Kişiler'i kullanarak düzenli ve kolay bulunabilir halde tutabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Kişiler uygulaması ya da Windows bilgisayardaki Microsoft Outlook da dahil olmak üzere Kişiler içi...
Contacts+
contactsplus.com
Profesyoneller, ekipler ve küçük işletmeler için en sezgisel iletişim yönetimi uygulaması. Contacts+ ile ilişkilerinizi kolayca yönetin.
Zoho Creator
zoho.com
İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Entegrasyon. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu ...
Outlook People
live.com
People bir kişi yönetimi uygulaması ve adres defteridir. Kullanıcının farklı e-posta hesaplarındaki kişileri organize etmesine ve birbirine bağlamasına olanak tanır
네이버 주소록
contact.naver.com
Güvenli giriş için adres çubuğundaki URL'yi ve kilit işaretini kontrol edin! Naver'ın Kişileri