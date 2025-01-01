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İletişim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları
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İletişim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

İletişim merkezi dış kaynak hizmetleri, işletmelere müşteri destek gereksinimlerini yönetmede alternatif bir yaklaşım sunar. Bu hizmetler havayolları, pazarlama, yazılım, perakende ve endüstriyel ürünler gibi belirli endüstri türlerine hitap etmektedir. Ek olarak, çok dilli destek, çok kanallı iletişim, uzaktan video eğitimi ve ekran paylaşımı özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmanlaşmıştır. İletişim merkezi işlevlerinin dış kaynaklardan sağlanması, büyüme yaşayan işletmelerin genel giderlerini potansiyel olarak azaltabilir. Üstelik yeni destek temsilcilerinin eğitimine ve bir iletişim merkezinin yazılım ve donanım altyapısının bakımına yatırım yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır. İşletmeler, bu hizmetlerden yararlanarak hızla genişleyen müşteri tabanına uyum sağlamak için müşteri hizmetleri yeteneklerini geliştirebilir ve böylece iş büyümesini hızlandırabilir.

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork, işletmelerin sabit maliyet eklemeden outbound çağrı ekiplerini büyütmelerine olanak tanır.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

YanıtConnect, 7/24 profesyonel çağrı yönetimi ve müşteri destek hizmetleri sunan bir uygulamadır.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial, otomotiv bayilerine yönelik müşteri yönetimi ve pazarlama araçları sunan, entegre bir platformdur.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

HelloSells, satış ve pazarlama ekipleri için 7/24 lead niteliklendirme hizmeti sunar. Lead toplama, niteliklendirme ve randevu alma işlemlerini gerçekleştirir.

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Blazeo, potansiyel müşteri yönetimi, randevu ayarlama ve imza süreçleri sunan bir reklam dönüşüm platformudur.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot, ev hizmetleri, haşere ve çim profesyonelleri için çağrı, sohbet, mesaj ve liderlik desteği sağlayan bir yanıt hizmetidir.

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Go Answer, sanal sekreterlik, çağrı yanıtlama ve canlı web sohbeti gibi profesyonel cevaplama hizmetleri sunar. Çeşitli sektörlerde hizmet vermektedir.

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