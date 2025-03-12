İletişim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

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İletişim merkezi dış kaynak hizmetleri, işletmelere müşteri destek gereksinimlerini yönetmede alternatif bir yaklaşım sunar. Bu hizmetler havayolları, pazarlama, yazılım, perakende ve endüstriyel ürünler gibi belirli endüstri türlerine hitap etmektedir. Ek olarak, çok dilli destek, çok kanallı iletişim, uzaktan video eğitimi ve ekran paylaşımı özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmanlaşmıştır. İletişim merkezi işlevlerinin dış kaynaklardan sağlanması, büyüme yaşayan işletmelerin genel giderlerini potansiyel olarak azaltabilir. Üstelik yeni destek temsilcilerinin eğitimine ve bir iletişim merkezinin yazılım ve donanım altyapısının bakımına yatırım yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır. İşletmeler, bu hizmetlerden yararlanarak hızla genişleyen müşteri tabanına uyum sağlamak için müşteri hizmetleri yeteneklerini geliştirebilir ve böylece iş büyümesini hızlandırabilir.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
Futwork
futwork.com
Futwork, işletmelerin sabit maliyet eklemeden outbound çağrı ekiplerini büyütmelerine olanak tanır.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home, BT hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını yönetmelerine ve güvenlik ile ağ izlemeleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan merkezi bir platformdur.
AnswerConnect
answerconnect.com
YanıtConnect, 7/24 profesyonel çağrı yönetimi ve müşteri destek hizmetleri sunan bir uygulamadır.
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial, otomotiv bayilerine yönelik müşteri yönetimi ve pazarlama araçları sunan, entegre bir platformdur.
HelloSells
hellosells.com
HelloSells, satış ve pazarlama ekipleri için 7/24 lead niteliklendirme hizmeti sunar. Lead toplama, niteliklendirme ve randevu alma işlemlerini gerçekleştirir.
Blazeo
blazeo.com
Blazeo, potansiyel müşteri yönetimi, randevu ayarlama ve imza süreçleri sunan bir reklam dönüşüm platformudur.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot, ev hizmetleri, haşere ve çim profesyonelleri için çağrı, sohbet, mesaj ve liderlik desteği sağlayan bir yanıt hizmetidir.
Go Answer
goanswer.io
Go Answer, sanal sekreterlik, çağrı yanıtlama ve canlı web sohbeti gibi profesyonel cevaplama hizmetleri sunar. Çeşitli sektörlerde hizmet vermektedir.
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