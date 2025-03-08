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İletişim merkezi dış kaynak hizmetleri, işletmelere müşteri destek gereksinimlerini yönetmede alternatif bir yaklaşım sunar. Bu hizmetler havayolları, pazarlama, yazılım, perakende ve endüstriyel ürünler gibi belirli endüstri türlerine hitap etmektedir. Ek olarak, çok dilli destek, çok kanallı iletişim, uzaktan video eğitimi ve ekran paylaşımı özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmanlaşmıştır. İletişim merkezi işlevlerinin dış kaynaklardan sağlanması, büyüme yaşayan işletmelerin genel giderlerini potansiyel olarak azaltabilir. Üstelik yeni destek temsilcilerinin eğitimine ve bir iletişim merkezinin yazılım ve donanım altyapısının bakımına yatırım yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır. İşletmeler, bu hizmetlerden yararlanarak hızla genişleyen müşteri tabanına uyum sağlamak için müşteri hizmetleri yeteneklerini geliştirebilir ve böylece iş büyümesini hızlandırabilir.
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AnswerConnect
answerconnect.com
En iyi çağrı yanıtlama hizmetini keşfedin. Her müşteri adayını yakalayın ve 7/24 destek ekibiyle müşterilerinize benzersiz hizmet sunun. (800) 700 8888'i arayın ve işinizi bugün büyütün.
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli bir isim olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın bir süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage, teknoloji şirketleri için iş süreçlerini otomatikleştiren ve yönetim sağlayan bir bulut tabanlı işletme yönetim platformudur.
HelloSells
hellosells.com
Satış ve pazarlama ekipleri için 7/24 lider kalifikasyon hizmeti. Potansiyel müşteri yakalama, kalifikasyon ve randevu rezervasyonu ile dönüşüm oranınızı artırın ve yatırım getirinizi artırın.
Blazeo
blazeo.com
Biz bir reklam dönüşüm platformuyuz. Teknolojinin etkin olduğu bir hizmet işletmesi olarak sunduğumuz hizmetler arasında müşteri adayı yakalama, müşteri adayı yeterliliği, randevu ayarlama ve hizmetli imzalama yer alır. Bunu yapmak için kullandığımız araçlar arasında canlı sohbet, sesli çağrı merkezleri, sanal asistan ve SMS iletişimleri yer alıyor. Sağladığımız araçlar son derece özelleştirilebilir olup, müşterilerimiz genişledikçe hizmetlerimizin de büyümesine olanak tanır. Sektörde eğitimli acentelerimiz her müşteri için 7/24 uzmanlık sağlar. Müşterilerimiz için niş alanımızdaki en destek merkezli, kapsamlı çözüm olmayı hedefliyoruz.
Go Answer
goanswer.io
Go Answer'da, sanal resepsiyonist ve çağrı yanıtlama, sipariş alma veya teknik destek sunan gelen iletişim merkezleri, yönetilen canlı web sohbeti ve yasal alım hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi profesyonel yanıtlama hizmeti sağlama konusunda uzmanız. Perakende ve e-Ticaret, hukuk, tıp, emlak ve mülk yönetimi, konaklama ve eğitim gibi çeşitli sektörlere hitap ediyoruz. 30 günlük risksiz denemeyle bugün başlayın. Bizi G2'de gördüğünüzü söyleyin ve ilk ayınızda %50 indirim kazanın!
SimpSocial
simpsocial.com
Simpsocial, modern bir iletişim merkezi programının nasıl olması gerektiğini bilir: hızlı, ölçeklenebilir ve yararlı özelliklerle dolu. Satış ve destek ekiplerine kotaları karşılamak ve hızlı bir şekilde daha fazla anlaşma yapmak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar. Bunu, satış ekiplerinin tüketicilerle tercih ettikleri şekilde iletişim kurmasını sağlayan hepsi bir arada yazılım sunarak gerçekleştirir: telefon, metin, e-posta veya sosyal medya. Simpsocial'ın otomotiv potansiyel müşterilerinizin daha hızlı, daha uzun ve minimum kaynaklarla dağıtıldığını garanti etmek için inşa edilmiş çok dokunaklı sıralı pazarlama platformu! Tüm büyük CRM'lerle kesintisiz entegrasyonlara sahiptir, bu da satışlarınızı 10 katına çıkarmalıdır. Simpsocial'a geçmek büyük veya küçük herhangi bir takım için basittir. Simpsocial, iş akışlarınızı otomatikleştirmenizi sağlayan bir üretkenlik aracıdır. Tetikleyiciler kullanıyorsanız telefonlarınıza yetişmek yerine müşteri ilişkileri oluşturmak için daha fazla zaman harcayacaksınız. Ayrıca, herhangi bir bilgisayardan iletişime geçin, çünkü Simpsocial, çeşitli kanallardaki uçları tek bir akıllı platformda birleştirmenin sıkıcı görevini kullanır. Potansiyel müşteriler üretmek için devrimci bir yaklaşıma odaklanmamız daha da iyi: mesajlaşma ve çağrı yoluyla büyük kurşun tepkisi. Simpsocial ve sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot, ev hizmetleri, haşere ve çim uzmanları için önde gelen yanıtlama hizmeti ve müşteri desteğidir; her çağrı, sohbet, mesaj veya müşteri adayı.
Futwork
futwork.com
Futwork, şirketlerin herhangi bir sabit maliyet eklemeye gerek kalmadan giden arama ekiplerini büyütmelerine olanak tanır.
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