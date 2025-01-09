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İletişim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Papua Yeni Gine
İletişim merkezi dış kaynak hizmetleri, işletmelere müşteri destek gereksinimlerini yönetmede alternatif bir yaklaşım sunar. Bu hizmetler havayolları, pazarlama, yazılım, perakende ve endüstriyel ürünler gibi belirli endüstri türlerine hitap etmektedir. Ek olarak, çok dilli destek, çok kanallı iletişim, uzaktan video eğitimi ve ekran paylaşımı özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmanlaşmıştır. İletişim merkezi işlevlerinin dış kaynaklardan sağlanması, büyüme yaşayan işletmelerin genel giderlerini potansiyel olarak azaltabilir. Üstelik yeni destek temsilcilerinin eğitimine ve bir iletişim merkezinin yazılım ve donanım altyapısının bakımına yatırım yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır. İşletmeler, bu hizmetlerden yararlanarak hızla genişleyen müşteri tabanına uyum sağlamak için müşteri hizmetleri yeteneklerini geliştirebilir ve böylece iş büyümesini hızlandırabilir.
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AnswerConnect
answerconnect.com
En iyi çağrı yanıtlama hizmetini keşfedin. Her müşteri adayını yakalayın ve 7/24 destek ekibiyle müşterilerinize benzersiz hizmet sunun. (800) 700 8888'i arayın ve işinizi bugün büyütün.
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli bir isim olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın bir süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
HelloSells
hellosells.com
Satış ve pazarlama ekipleri için 7/24 lider kalifikasyon hizmeti. Potansiyel müşteri yakalama, kalifikasyon ve randevu rezervasyonu ile dönüşüm oranınızı artırın ve yatırım getirinizi artırın.
Blazeo
blazeo.com
Biz bir reklam dönüşüm platformuyuz. Teknolojinin etkin olduğu bir hizmet işletmesi olarak sunduğumuz hizmetler arasında müşteri adayı yakalama, müşteri adayı yeterliliği, randevu ayarlama ve hizmetli imzalama yer alır. Bunu yapmak için kullandığımız araçlar arasında canlı sohbet, sesli çağrı merkezleri, sanal asistan ve SMS iletişimleri yer alıyor. Sağladığımız araçlar son derece özelleştirilebilir olup, müşterilerimiz genişledikçe hizmetlerimizin de büyümesine olanak tanır. Sektörde eğitimli acentelerimiz her müşteri için 7/24 uzmanlık sağlar. Müşterilerimiz için niş alanımızdaki en destek merkezli, kapsamlı çözüm olmayı hedefliyoruz.
Go Answer
goanswer.io
Go Answer'da, sanal resepsiyonist ve çağrı yanıtlama, sipariş alma veya teknik destek sunan gelen iletişim merkezleri, yönetilen canlı web sohbeti ve yasal alım hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi profesyonel yanıtlama hizmeti sağlama konusunda uzmanız. Perakende ve e-Ticaret, hukuk, tıp, emlak ve mülk yönetimi, konaklama ve eğitim gibi çeşitli sektörlere hitap ediyoruz. 30 günlük risksiz denemeyle bugün başlayın. Bizi G2'de gördüğünüzü söyleyin ve ilk ayınızda %50 indirim kazanın!
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial, modern bir iletişim merkezi programının nasıl olması gerektiğini biliyor: hızlı, ölçeklenebilir ve kullanışlı özelliklerle dolu. Satış ve destek ekiplerine kotaları doldurmak ve daha fazla anlaşmayı hızla tamamlamak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar. Bunu, satış ekiplerinin tüketicilerle tercih ettikleri yöntemlerle (telefon, mesaj, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla) iletişim kurmasına olanak tanıyan hepsi bir arada yazılım sunarak gerçekleştirir. SimpSocial'ın Otomotiv Potansiyel Müşterilerinizin daha hızlı, daha uzun süre ve minimum kaynakla ele alınmasını garanti etmek için oluşturulmuş çok dokunuşlu sıralı pazarlama platformu! Tüm önemli CRM'lerle kusursuz entegrasyona sahiptir, bu da onu satışlarınızı 10 katına çıkarmak için vazgeçilmez kılar. SimpSocial'a geçiş, büyük veya küçük herhangi bir ekip için kolaydır. SimpSocial, iş akışlarınızı otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir üretkenlik aracıdır. Tetikleyicileri kullanırsanız, telefonunuzda yetişmeye çalışmak yerine müşteri ilişkileri oluşturmaya daha fazla zaman harcayacaksınız. Ayrıca, potansiyel müşterilerle herhangi bir bilgisayardan iletişime geçin çünkü SimpSocial, çeşitli kanallardan gelen potansiyel müşterileri tek bir akıllı platformda birleştirme gibi sıkıcı bir görevi üstlenir. Potansiyel müşteri yaratma konusunda devrim niteliğinde bir yaklaşıma odaklanmamız artık daha da iyi: Mesajlaşma ve arama yoluyla Büyük Müşteri Adayı Yanıtı. SimpSocial ve sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot, ev hizmetleri, haşere ve çim uzmanları için önde gelen yanıtlama hizmeti ve müşteri desteğidir; her çağrı, sohbet, mesaj veya müşteri adayı.
Futwork
futwork.com
Futwork, şirketlerin herhangi bir sabit maliyet eklemeye gerek kalmadan giden arama ekiplerini büyütmelerine olanak tanır.