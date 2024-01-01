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İletişim Merkezi Dış Kaynak Kullanımı Hizmet Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Eritre

İletişim merkezi dış kaynak hizmetleri, işletmelere müşteri destek gereksinimlerini yönetmede alternatif bir yaklaşım sunar. Bu hizmetler havayolları, pazarlama, yazılım, perakende ve endüstriyel ürünler gibi belirli endüstri türlerine hitap etmektedir. Ek olarak, çok dilli destek, çok kanallı iletişim, uzaktan video eğitimi ve ekran paylaşımı özellikleri de dahil olmak üzere çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmanlaşmıştır. İletişim merkezi işlevlerinin dış kaynaklardan sağlanması, büyüme yaşayan işletmelerin genel giderlerini potansiyel olarak azaltabilir. Üstelik yeni destek temsilcilerinin eğitimine ve bir iletişim merkezinin yazılım ve donanım altyapısının bakımına yatırım yapma ihtiyacını da ortadan kaldırır. İşletmeler, bu hizmetlerden yararlanarak hızla genişleyen müşteri tabanına uyum sağlamak için müşteri hizmetleri yeteneklerini geliştirebilir ve böylece iş büyümesini hızlandırabilir.

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ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...

Futwork

Futwork

futwork.com

Futwork, şirketlerin herhangi bir sabit maliyet eklemeye gerek kalmadan giden arama ekiplerini büyütmelerine olanak tanır.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

En iyi çağrı yanıtlama hizmetini keşfedin. Her müşteri adayını yakalayın ve 7/24 destek ekibiyle müşterilerinize benzersiz hizmet sunun. (800) 700 8888'i arayın ve işinizi bugün büyütün.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

Satış ve pazarlama ekipleri için 7/24 lider kalifikasyon hizmeti. Potansiyel müşteri yakalama, kalifikasyon ve randevu rezervasyonu ile dönüşüm oranınızı artırın ve yatırım getirinizi artırın.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot, ev hizmetleri, haşere ve çim uzmanları için önde gelen yanıtlama hizmeti ve müşteri desteğidir; her çağrı, sohbet, mesaj veya müşteri adayı.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial, modern bir iletişim merkezi programının nasıl olması gerektiğini biliyor: hızlı, ölçeklenebilir ve kullanışlı özelliklerle dolu. Satış ve destek ekiplerine kotaları doldurmak ve daha fazla anlaşmayı hızla tamamlamak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar. Bunu, satış ekiplerinin tüket...

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Go Answer'da, sanal resepsiyonist ve çağrı yanıtlama, sipariş alma veya teknik destek sunan gelen iletişim merkezleri, yönetilen canlı web sohbeti ve yasal alım hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi profesyonel yanıtlama hizmeti sağlama konusunda uzmanız. Perakende ve e-Ticaret, hukuk, tıp, emlak ve...

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Biz bir reklam dönüşüm platformuyuz. Teknolojinin etkin olduğu bir hizmet işletmesi olarak sunduğumuz hizmetler arasında müşteri adayı yakalama, müşteri adayı yeterliliği, randevu ayarlama ve hizmetli imzalama yer alır. Bunu yapmak için kullandığımız araçlar arasında canlı sohbet, sesli çağrı merkez...

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