Tüketici Video Geri Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Alternatif olarak video anket yazılımı olarak da adlandırılan tüketici video geri bildirim yazılımı, kuruluşlara tüketicilerden gelen video yanıtlarını yakalama, değerlendirme ve yayma yetkisi verir. Bu araçlar, metin tabanlı geri bildirimlerin sunduklarıyla karşılaştırıldığında daha derin ve ayrıntılı bilgiler elde etmeyi hedefleyerek işletmelerin pazar araştırmasına katılmasına veya müşterilerinden geri bildirim talep etmesine olanak tanır. Tüketici video geri bildirim yazılımı, nitel ve eyleme geçirilebilir verileri toplamak için araştırmacılar, pazarlama ekipleri, reklamcılar ve ürün yöneticileri tarafından kullanılır. Bu bilgiler, marka stratejisi, pazarlama kampanyaları, müşteri deneyimi (CX), ürün tasarımı ve mağaza içi inovasyonla ilgili iş kararlarının şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynar.
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UserTesting
usertesting.com
UserTesting, dijital ürünlerin kullanıcı geribildirimi ile geliştirilmesine yardımcı olan bir platformdur.
Userfeel
userfeel.com
Userfeel, dijital ürünlerin kullanıcı deneyimini değerlendirmek için kullanılan, abonelik gerektirmeyen bir kullanılabilirlik test platformudur.
dscout
dscout.com
DScout, kullanıcılardan video ile geri bildirim toplayarak, işletmelere anlık tüketici içgörüleri sağlamayı amaçlayan bir araştırma platformudur.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy, Gen. AI destekli bir platformdur. Tüketici geri dönüşlerini videolarla toplar ve analiz ederek pazarlama fikirlerine hızlı ve maliyet etkin içgörüler sunar.
Respondent Participant
respondent.io
Gerçek zamanlı bir pazar yeri olan Respondent Participant, dünya genelinden araştırma mülakatları yapmanızı ve zamanlamanızı sağlar.
Respondent Researcher
respondent.io
Katılımcı Araştırmacı Uygulaması, dünya genelinde araştırma mülakatları planlamak ve kaynak sağlamak için gerçek zamanlı bir platformdur.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt, video istemleriyle müşteri referanslarını toplamak ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcılara etkileşimli video geri bildirimleri alma imkanı sunar.
Userlytics
userlytics.com
Userlytics, kullanıcı deneyimi araştırmaları yapmak için bir platformdur. Testler, video geri bildirimleri ve kullanıcı etkileşimi analizi sağlar.
VideoAsk
videoask.com
VideoAk, kullanıcıların video ve ses yanıtlarını toplamasını sağlayan, geri bildirim ve etkileşim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video, video referansları kolayca toplamak, düzenlemek ve paylaşmak için kullanılan bir platformdur. Müşteri ve çalışan videoları için idealdir.
Indeemo
indeemo.com
Indeemo, anlık video araştırmaları yapmaya olanak tanıyan bir platformdur. Kullanıcılar, ihtiyaçlarını, davranışlarını ve deneyimlerini video, fotoğraf ve metinle paylaşır.
Senja
senja.io
Senja, metin ve video müşteri incelemelerini toplama, paylaşma ve görüntüleme işlemlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Life Inside
lifeinside.io
Life Inside, işletmeler için web sitelerine entegre edilebilen etkileşimli video platformudur. Müşteri ve çalışan deneyimlerini video ile paylaşmayı sağlar.
StoryTap
storytap.com
StoryTap, marka ve tüketicilerden gerçek deneyimleri kolayca oluşturan ve paylaşan video pazarlama platformudur. İçerik yönetimi ve analiz araçları sunar.
Forsta
forsta.com
Forsta, işletmelerin müşteri ve çalışan geri bildirimlerini analiz etmelerine, deneyimlerini ölçmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bir yönetim platformudur.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox, kâr amacı gütmeyen kuruluşların topluluklarından hikaye içeriği toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir platformdur.
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel, çalışanların, müşterilerin ve adayların videolarını hızlıca toplamak, analiz etmek ve paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur.
Voxpopme
voxpopme.com
Voxpopme, kullanıcıların video geri bildirimlerini toplamasına, depolamasına ve analiz etmesine olanak tanıyan bir platformdur, müşteri deneyimlerini derinleştirir.
Widewail
widewail.com
Widewail, işletmelerin müşteri videoları ve incelemeler toplamasını kolaylaştıran bir platformdur. İnteraktif müşteri katılımı ve itibar yönetimi sağlar.
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