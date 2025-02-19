Tüketici Video Geri Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

Forsta

forsta.com

Her müşteri veri noktasının arkasında bir kişi var. Her iş kararının arkasında bir kişi var. Ve her insan benzersiz olduğu için, anlayan ilk müşteri sizsiniz. Forsta, farkı olan bir teknoloji şirketi olan deneyim ve araştırma teknolojisinin yeni sınırıdır. Fark, işbirliği yapmasıdır. Çözümü müşterilerle birlikte dinler ve tasarlar. Forsta, pazar lideri deneyimini ve araştırma teknolojisini, tam tersi değil, müşterilerin ihtiyaçlarına uyarlıyor. Karar vericileri bilgilendirmek ve ilham vermek var. Forsta, CX (müşteri deneyimi), çalışan deneyimi (EX) ve pazar araştırması arasındaki siloları parçalayan ödüllü kapsamlı bir deneyim ve araştırma teknolojisi platformu olan HX (insan deneyimi) platformunu güçlendirir. Bu, şirketlerin izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bir şekilde anlamalarını sağlar. Forsta’nın teknolojisi, uzman danışman ekibi ile birleştiğinde, finansal hizmetler, misafirperverlik, pazar araştırması, profesyonel hizmetler, perakende ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde binlerce kuruluşa yardımcı oluyor. Forsta, 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ Müşterinin Voice ve G2 Grid®'de deneyim yönetimi yazılımı, metin analiz yazılımı ve anket yazılımı için lider olarak tanınır. Ödüllü Forsta HX platformu da TMC Müşteri Deneyimi İnovasyon Ödülleri'nde tanınmıştır.