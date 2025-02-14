Tüketici Video Geri Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

Userlytics

userlytics.com

Userlytics, neredeyse 2 milyon panelistten oluşan küresel bir katılımcı grubuyla tam özellikli, son teknoloji ürünü bir kullanıcı deneyimi araştırma platformudur. Userlytics, 2009'dan bu yana kuruluşların ve ajansların web sitelerinin, uygulamalarının ve prototiplerinin kullanıcı ve müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ölçeklenebilir bir fiyatlandırma modeli ve dünya çapında çeşitli bir panel ile Userlytics, markaların seçtikleri kadar çok veya az katılımcıyla hem denetlenen hem de denetlenmeyen kullanılabilirlik çalışmaları yürütmesine olanak tanır. Userlytics, test hizmetlerine ek olarak, hem Avrupa'da (Madrid) hem de ABD'de (San Diego ve Miami) kıdemli UX Danışmanları da dahil olmak üzere çeşitli isteğe bağlı profesyonel hizmetler sunmaktadır. Ekip, Çekiciliğin, Yeterliliğin, Farklılığın, Kullanılabilirliğin, Güvenin, Performansın, Yakınlığın ve Görünümün 360 derecelik görünümünü ölçmek için bir kıyaslama platformu olan özel ULX Skorumuzun kullanımı da dahil olmak üzere, müşterilerin eyleme geçirilebilir UX içgörüleri elde etmelerine yardımcı olabilir.