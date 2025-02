Tüketici Video Geri Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

GetWhy

Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikrinizi, konseptinizi veya içeriğinizi hedef kitlenizin önüne koyar ve onların video yanıtlarını eyleme geçirilebilir bilgiler halinde toplar. Yapay Zeka Nesli platformumuzu, bir insan gününü alacak görevleri dakikalar içinde gerçekleştirecek şekilde eğittik: - konuşmayı yazıya dökmek, - duygu ve duyarlılık analizi yapmak ve - seçtiğiniz sayıda video röportajından önemli bilgileri belirleyip toplamak. Araştırma sorularından içgörülere 4 saate kadar sürede. Böylece analize daha az, amaca uygun konseptler, ürünler ve kampanyalar oluşturmaya daha çok odaklanabilirsiniz.