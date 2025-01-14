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Tüketici Video Geri Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko
Alternatif olarak video anket yazılımı olarak da adlandırılan tüketici video geri bildirim yazılımı, kuruluşlara tüketicilerden gelen video yanıtlarını yakalama, değerlendirme ve yayma yetkisi verir. Bu araçlar, metin tabanlı geri bildirimlerin sunduklarıyla karşılaştırıldığında daha derin ve ayrıntılı bilgiler elde etmeyi hedefleyerek işletmelerin pazar araştırmasına katılmasına veya müşterilerinden geri bildirim talep etmesine olanak tanır. Tüketici video geri bildirim yazılımı, nitel ve eyleme geçirilebilir verileri toplamak için araştırmacılar, pazarlama ekipleri, reklamcılar ve ürün yöneticileri tarafından kullanılır. Bu bilgiler, marka stratejisi, pazarlama kampanyaları, müşteri deneyimi (CX), ürün tasarımı ve mağaza içi inovasyonla ilgili iş kararlarının şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynar.
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Forsta
forsta.com
Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendirir; böylece şirketler izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bir şekilde anlayabilirler. HX Platformu verileri toplayıp analiz eder ve karar alma sürecini bilgilendirmek ve büyümeyi desteklemek için bulguları paylaşılabilir eylemlere dönüştürür. Forsta'nın teknolojisi, uzman danışmanlardan oluşan ekibiyle birlikte finansal hizmetler, sağlık hizmetleri, konaklama, pazar araştırması, profesyonel hizmetler, perakende ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerdeki kuruluşlara hizmet vermektedir. Forsta, Müşterinin Sesi alanında 2021 Gartner® Magic Quadrant™ sıralamasında Lider olarak tanındı. Daha fazla bilgi için www.forsta.com adresini ziyaret edin.
Life Inside
lifeinside.io
Saniyeler içinde hedef kitlenize daha yakın olun. Life Inside'da her büyüklükteki işletmeye, herhangi bir web sitesine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek güçlü bir etkileşimli video platformu sunuyorlar. Etkileşimli video referansları, çevrimiçi kitlelerle etkileşimi önemli ölçüde artırarak dönüşüm oranlarının iyileşmesine ve daha olumlu bir marka deneyimine yol açar. Platformu, işletmelerin teklifleri, ürünleri ve hizmetleri hakkında daha derin bir anlayış sağlayan ilgi çekici video referanslarını kolayca toplamasına ve paylaşmasına olanak tanır. İşletmeler, çalışanların ve müşterilerin deneyimlerini ve hikayelerini sergileyerek hedef kitlelerine daha yakın hale gelir ve rekabette işletmenizi seçme olasılıklarını artırır.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox, kar amacı gütmeyen pazarlamacıların bağışçılardan, gönüllülerden, personelden ve görevden yararlananlardan oluşan topluluklarından elde edilen güçlü hikaye anlatımı içeriğini toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir platformdur. Yalnızca birkaç dakika içinde bağışçılara iyi bir yönetim göstermenize, çeşitli ve kapsayıcı programları öne çıkarmanıza ve sosyal medyada hedef kitlenizi memnun etmenize yardımcı olacak markalı koleksiyon kampanyaları oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikrinizi, konseptinizi veya içeriğinizi hedef kitlenizin önüne koyar ve onların video yanıtlarını eyleme geçirilebilir bilgiler halinde toplar. Yapay Zeka Nesli platformumuzu, bir insan gününü alacak görevleri dakikalar içinde gerçekleştirecek şekilde eğittik: - konuşmayı yazıya dökmek, - duygu ve duyarlılık analizi yapmak ve - seçtiğiniz sayıda video röportajından önemli bilgileri belirleyip toplamak. Araştırma sorularından içgörülere 4 saate kadar sürede. Böylece analize daha az, amaca uygun konseptler, ürünler ve kampanyalar oluşturmaya daha çok odaklanabilirsiniz.
Widewail
widewail.com
Invite Video, KOBİ'den Kurumsal'a kadar müşteri video referansları oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. SMS ve otomasyonu kullanarak, işletme için müdahale gerektirmeyen, müşteri için ise sorunsuz bir süreç oluşturduk. CRM'nizi her zaman açık bir video referansı oluşturma makinesine dönüştürün ve paha biçilmez video sosyal kanıtıyla daha fazla potansiyel müşteriyi alıcılara dönüştürmesi için pazarlama ekibinize güç verin. Metin/SMS kullanarak, müşterilerinize en çok etkileşimde bulundukları yere istekleri göndermenize yardımcı oluyoruz. İsteğe bağlı olarak, yakın zamanda beş yıldızlı bir inceleme bırakmış olanlar gibi, halihazırda yüksek düzeyde etkileşime sahip olduğunu bildiğiniz müşterileri hedefleyin. SMS'den video gönderimine kadar olan akışımız hızlı ve basittir. Telefonda yalnızca birkaç tıklama yeterlidir; herhangi bir indirme veya cihaz değiştirme gerekmez.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt, müşteri odaklı işletmelerin daha fazla kişiye yüz yüze hizmet vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış, videoya öncelik veren bir topluluk platformudur. Türünün ilk örneği olan StoryPrompt, topluluk oluşturucuların müşterilerle insani düzeyde gerçek anlamda bağlantı kurmasına, ilişkileri derinleştirmesine ve referansları, incelemeleri ve kullanıcılar tarafından oluşturulan diğer güçlü içerikleri toplamasına yardımcı olmak için eşzamansız video kullanıyor.
Vocal Video
vocalvideo.com
Geçmişte video referanslarının oluşturulması son derece pahalıydı ve zaman alıyordu. Kuruluşlar DIY videolarıyla, pahalı ajanslarla veya metin incelemelerinden elde edilen getirilerin azalmasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Vocal Video, güzelce üretilmiş videoları toplamayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı inanılmaz derecede kolaylaştıran tek video referans platformudur. Müşteri ve çalışan videoları için mükemmeldir ve pazarlama, etkinlikler, dahili iletişim, satış etkinleştirme ve çok daha fazlasını tanıtmak için kullanılır. Vocal Video'ya ADP, Google ve GM gibi Fortune500'den başlangıç aşamasındaki e-ticaret markalarına kadar onbinlerce müşteri güvenmektedir.
Voxpopme
voxpopme.com
Voxpopme olarak, ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde ve makul bir maliyetle elde etmek için kaliteden ödün vermemeniz gerektiğine inanıyoruz. Insights ekipleri, sınırlı kaynaklarla önemli iş sorularına güvenilir yanıtlar verme konusunda büyük bir baskı altındadır. Yardım edebiliriz. Voxpopme, niteliksel verileri toplayarak, merkezileştirerek ve analiz ederek içgörü ekiplerini dönüştürüyor. Voxpopme'nin Kalitatif Analiz Platformu, eksiksiz video anket aracımız olan Video Anketlerinin hızını, Canlı Röportajların derinliği, IDI ve odak grubu ürünümüz ve 60 kat daha hızlı analiz için AI Insights'ın gücüyle birleştirir. Daha fazla marka, araştırma çalışmalarını zenginleştirmek ve daha iyi ürünler oluşturma ve vizyon sahibi şirketleri şekillendirme yöntemlerini temelden dönüştürmek için Voxpopme'a güveniyor. Bu sorunları çözmeye nasıl yardımcı olduğumuzu öğrenmek ister misiniz? Bugün www.voxpopme.com adresini ziyaret edin.
VideoPeel
videopeel.com
Çalışan Bağlılığı, Müşteri Geri Bildirimi ve Müşteri Desteği için Video Anket Çözümü. 5 dakikadan kısa sürede çalışanlardan, müşterilerden ve adaylardan video toplamaya başlayın. VideoPeel, işletmelerin müşterilerinin videolarını yakalaması, yanıtlaması, analiz etmesi ve paylaşması için önde gelen uzaktan video yakalama platformudur. VideoPeel, işletmelerin kullanıcı tarafından oluşturulan video içeriği miktarının 10 katına çıkmasına yardımcı olur, böylece %20'den fazla dönüşüm, trafik, memnuniyet ve tüketici analizi elde edebilirler.
StoryTap
storytap.com
StoryTap, markaların gerçek müşterilerden ve çalışanlardan geniş ölçekte kolayca özgün deneyimler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan patentli bir video etkileşim platformudur. Şirketler, StoryTap platformunu kullanarak, yüksek prodüksiyon maliyetleri olmadan ilgi çekici ve aranabilirliği yüksek video içerikleri oluşturabilir. StoryTap, önde gelen kuruluşların marka bilinirliğini artırmasına, daha fazla müşteri ve potansiyel müşteriyle bağlantı kurmasına ve kârlı sonuçları artırmasına yardımcı olur.
dscout
dscout.com
dscout, bağlam içi kullanıcı içgörülerinin kilidini açmaya yönelik niteliksel bir uzaktan araştırma platformudur. Dünyanın en yenilikçi yüzlerce şirketi, kullanıcılarını ortaya çıkaran ve ürünlerini ve deneyimlerini dönüştüren "anlık" verileri toplamak için uzaktan araştırma araçlarımızdan oluşan paketimize güveniyor. 100.000'den fazla katılımcı havuzumuzdan işe alın, görüntülü görüşmelerde kusursuz kullanıcı görüşmeleri gerçekleştirin, zaman içinde anlık yanıtlar toplayın ve ürününüz veya deneyiminiz için iğneyi hareket ettirmek üzere multimedya verilerinden yararlanın.
Indeemo
indeemo.com
Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojileri için kullanır: Keşif / Keşifsel / Üretken Araştırma - Günlük Çalışmaları - Mobil / Dijital Etnografi - Kullanıcı Kişileri Yolculuk Araştırması - Yolculuk Haritalaması - Hizmet Safarileri - Satın Alma Yolu - Alıcı Karar Yolculukları Karma Yöntem Araştırması - Röportajlar için Ön Görevlendirme / Odak Grupları - Video Kullanılabilirliği / Deneyim Araştırması ile Segmentasyonları / Kullanıcı Kişiliklerini Hayata Geçirme - Ürün testi / IHUT'lar - Alışverişçi / Müşteri / Çalışan Deneyimi Danışmanlıklardan Start-up'lara, Devlet Departmanlarına ve Küresel Markalara kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Instagram tarzı Respondent uygulamamız, araştırma katılımcılarının bağlam açısından zengin video, görseller, ekran kayıtları ve metin yoluyla anlık geri bildirimlerini, ihtiyaçlarını, davranışlarını, duygularını ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanır. Pinterest tarzı kontrol panelimiz ve içgörü Havuzumuz, Araştırmacıların ve onların müşterilerinin/paydaşlarının multimedya bağlamsal içgörülerini hızlı bir şekilde derlemesine, denetlemesine ve analiz etmesine olanak tanır. Güçlü Üretken Yapay Zeka, arama, anahtar kelime analizi, otomatik video transkripsiyon ve video kırpma araçları, bağlamsal içgörülerin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırır. İşbirliği için tasarlanan bu platform, tüm kuruluşun müşterileriyle gerçek anlamda bağlantı kurmasına ve empati kurmasına olanak tanıyan çok sayıda farklı kullanıcı profiline (Araştırmacı, İşveren, Gözlemci) sahiptir. Indeemo, yıllık abonelik kapsamında DIY SaaS çözümü olarak veya proje bazlı olarak mevcuttur. Indeemo, ISO27001 ve HIPAA sertifikalıdır. Bilgi güvenliğimiz, büyük Kurumsal ve Devlet Müşterileriyle ilgilenmek üzere bağımsız olarak incelenmiştir.
Respondent Participant
respondent.io
Dünyanın herhangi bir yerindeki herkesle araştırma görüşmeleri planlamak ve kaynak bulmak için gerçek zamanlı bir pazar yeri. Satış araştırması, rekabet araştırması yürütmenin, sorunları tanımlamanın, ihtiyaçları tanımlamanın, ürün pazarına uyum sağlamanın, rakiplerin önüne geçmenin güçlü bir yolu
Respondent Researcher
respondent.io
Dünyanın herhangi bir yerindeki herkesle araştırma görüşmeleri planlamak ve kaynak bulmak için gerçek zamanlı bir pazar yeri. Satış araştırması, rekabet araştırması yürütmenin, sorunları tanımlamanın, ihtiyaçları tanımlamanın, ürün pazarına uyum sağlamanın, rakiplerin önüne geçmenin güçlü bir yolu
Userfeel
userfeel.com
Daha iyi bir kullanıcı test aracıyla ziyaretçilerinizin sorunlarını ve şüphelerini keşfedin. Hiçbir gizli yükseltme ücreti olmadan, tüm özelliklere sınırsız erişim elde etmek için hiçbir abonelik veya aylık ücret gerektirmeyen tek kullanıcı test aracı. Yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin. Sınırsız kullanıcı, sınırsız eleme soruları, 140.000+ kullanıcıdan oluşan nitelikli, çok dilli, sürekli genişleyen bir panele erişim, kendi panelinizi kullanma yeteneği, mobil uygulamalar, web siteleri, prototipler için kullanıcı testleri, hem yönetilen hem de denetlenmeyen testler, otomatik ses transkripsiyon, İngilizce olmayan web sitelerini ve uygulamaları, dili konuşmasanız bile test etme yeteneği, ek açıklamalar, raporlar, dışa aktarmalar, öne çıkanlar, videoların yerel olarak indirilmesi, videoların YouTube'a aktarılması, şablon testleri deneyimli UX araştırmacıları ve çok daha fazlası tarafından küratörlüğünde. Kaydolmak ve testlerinizi kurmaya ve önizlemeye başlamak için kredi kartı gerekmez.
Userlytics
userlytics.com
Userlytics, neredeyse 2 milyon panelistten oluşan küresel bir katılımcı grubuyla tam özellikli, son teknoloji ürünü bir kullanıcı deneyimi araştırma platformudur. Userlytics, 2009'dan bu yana kuruluşların ve ajansların web sitelerinin, uygulamalarının ve prototiplerinin kullanıcı ve müşteri deneyimini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ölçeklenebilir bir fiyatlandırma modeli ve dünya çapında çeşitli bir panel ile Userlytics, markaların seçtikleri kadar çok veya az katılımcıyla hem denetlenen hem de denetlenmeyen kullanılabilirlik çalışmaları yürütmesine olanak tanır. Userlytics, test hizmetlerine ek olarak, hem Avrupa'da (Madrid) hem de ABD'de (San Diego ve Miami) kıdemli UX Danışmanları da dahil olmak üzere çeşitli isteğe bağlı profesyonel hizmetler sunmaktadır. Ekip, Çekiciliğin, Yeterliliğin, Farklılığın, Kullanılabilirliğin, Güvenin, Performansın, Yakınlığın ve Görünümün 360 derecelik görünümünü ölçmek için bir kıyaslama platformu olan özel ULX Skorumuzun kullanımı da dahil olmak üzere, müşterilerin eyleme geçirilebilir UX içgörüleri elde etmelerine yardımcı olabilir.
Senja
senja.io
Referansları toplamak bundan daha kolay olamaz. Metin ve video referanslarını toplayın. Bunları her yerde paylaşın. Daha fazla ziyaretçiyi dönüştürün ve daha fazla anlaşma yapın!
VideoAsk
videoask.com
Eşzamansız görüntülü konuşmalar yapmanın en zahmetsiz yolu. Topluluğunuzla etkileşime geçin, yeni yetenekleri işe alın, daha iyi potansiyel müşteriler yaratın ve çok daha fazlasını yapın.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting, kuruluşların oluşturma aşamasından yürütme aşamasına kadar müşterilerden bilgi almasına yardımcı olarak dijital ürün ve deneyimlerin oluşturulma ve sunulma şeklini temelden değiştiriyor. Birinci sınıf, isteğe bağlı kaynak bulma motorunun üzerine inşa edilen müşteriler, dünya çapındaki hem tescilli hem de iş ortağı kaynaklı izleyici ağlarımızdan hızlı, yüksek kaliteli, isteğe bağlı geri bildirimler alabilir. UserTesting endüstrinin en kapsamlı deneyim araştırma çözümünü sunar.