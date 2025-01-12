Tüketici Video Geri Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya

Indeemo

indeemo.com

Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojileri için kullanır: Keşif / Keşifsel / Üretken Araştırma - Günlük Çalışmaları - Mobil / Dijital Etnografi - Kullanıcı Kişileri Yolculuk Araştırması - Yolculuk Haritalaması - Hizmet Safarileri - Satın Alma Yolu - Alıcı Karar Yolculukları Karma Yöntem Araştırması - Röportajlar için Ön Görevlendirme / Odak Grupları - Video Kullanılabilirliği / Deneyim Araştırması ile Segmentasyonları / Kullanıcı Kişiliklerini Hayata Geçirme - Ürün testi / IHUT'lar - Alışverişçi / Müşteri / Çalışan Deneyimi Danışmanlıklardan Start-up'lara, Devlet Departmanlarına ve Küresel Markalara kadar geniş bir yelpazede yer alıyor. Instagram tarzı Respondent uygulamamız, araştırma katılımcılarının bağlam açısından zengin video, görseller, ekran kayıtları ve metin yoluyla anlık geri bildirimlerini, ihtiyaçlarını, davranışlarını, duygularını ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanır. Pinterest tarzı kontrol panelimiz ve içgörü Havuzumuz, Araştırmacıların ve onların müşterilerinin/paydaşlarının multimedya bağlamsal içgörülerini hızlı bir şekilde derlemesine, denetlemesine ve analiz etmesine olanak tanır. Güçlü Üretken Yapay Zeka, arama, anahtar kelime analizi, otomatik video transkripsiyon ve video kırpma araçları, bağlamsal içgörülerin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırır. İşbirliği için tasarlanan bu platform, tüm kuruluşun müşterileriyle gerçek anlamda bağlantı kurmasına ve empati kurmasına olanak tanıyan çok sayıda farklı kullanıcı profiline (Araştırmacı, İşveren, Gözlemci) sahiptir. Indeemo, yıllık abonelik kapsamında DIY SaaS çözümü olarak veya proje bazlı olarak mevcuttur. Indeemo, ISO27001 ve HIPAA sertifikalıdır. Bilgi güvenliğimiz, büyük Kurumsal ve Devlet Müşterileriyle ilgilenmek üzere bağımsız olarak incelenmiştir.