Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Tüketici Video Geri Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin Makao ÖİB
Alternatif olarak video anket yazılımı olarak da adlandırılan tüketici video geri bildirim yazılımı, kuruluşlara tüketicilerden gelen video yanıtlarını yakalama, değerlendirme ve yayma yetkisi verir. Bu araçlar, metin tabanlı geri bildirimlerin sunduklarıyla karşılaştırıldığında daha derin ve ayrıntılı bilgiler elde etmeyi hedefleyerek işletmelerin pazar araştırmasına katılmasına veya müşterilerinden geri bildirim talep etmesine olanak tanır. Tüketici video geri bildirim yazılımı, nitel ve eyleme geçirilebilir verileri toplamak için araştırmacılar, pazarlama ekipleri, reklamcılar ve ürün yöneticileri tarafından kullanılır. Bu bilgiler, marka stratejisi, pazarlama kampanyaları, müşteri deneyimi (CX), ürün tasarımı ve mağaza içi inovasyonla ilgili iş kararlarının şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynar.
Yeni Uygulama Gönder
UserTesting
usertesting.com
UserTesting, kuruluşların oluşturma aşamasından yürütme aşamasına kadar müşterilerden bilgi almasına yardımcı olarak dijital ürün ve deneyimlerin oluşturulma ve sunulma şeklini temelden değiştiriyor. Birinci sınıf, isteğe bağlı kaynak bulma motorunun üzerine inşa edilen müşteriler, dünya çapındaki h...
Userfeel
userfeel.com
Daha iyi bir kullanıcı test aracıyla ziyaretçilerinizin sorunlarını ve şüphelerini keşfedin. Hiçbir gizli yükseltme ücreti olmadan, tüm özelliklere sınırsız erişim elde etmek için hiçbir abonelik veya aylık ücret gerektirmeyen tek kullanıcı test aracı. Yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panel...
dscout
dscout.com
dscout, bağlam içi kullanıcı içgörülerinin kilidini açmaya yönelik niteliksel bir uzaktan araştırma platformudur. Dünyanın en yenilikçi yüzlerce şirketi, kullanıcılarını ortaya çıkaran ve ürünlerini ve deneyimlerini dönüştüren "anlık" verileri toplamak için uzaktan araştırma araçlarımızdan oluşan pa...
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
VideoAsk
videoask.com
Eşzamansız görüntülü konuşmalar yapmanın en zahmetsiz yolu. Topluluğunuzla etkileşime geçin, yeni yetenekleri işe alın, daha iyi potansiyel müşteriler yaratın ve çok daha fazlasını yapın.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt, müşteri odaklı işletmelerin daha fazla kişiye yüz yüze hizmet vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış, videoya öncelik veren bir topluluk platformudur. Türünün ilk örneği olan StoryPrompt, topluluk oluşturucuların müşterilerle insani düzeyde gerçek anlamda bağlantı kurmasına, ilişkile...
Respondent Researcher
respondent.io
Dünyanın herhangi bir yerindeki herkesle araştırma görüşmeleri planlamak ve kaynak bulmak için gerçek zamanlı bir pazar yeri. Satış araştırması, rekabet araştırması yürütmenin, sorunları tanımlamanın, ihtiyaçları tanımlamanın, ürün pazarına uyum sağlamanın, rakiplerin önüne geçmenin güçlü bir yolu
Respondent Participant
respondent.io
Dünyanın herhangi bir yerindeki herkesle araştırma görüşmeleri planlamak ve kaynak bulmak için gerçek zamanlı bir pazar yeri. Satış araştırması, rekabet araştırması yürütmenin, sorunları tanımlamanın, ihtiyaçları tanımlamanın, ürün pazarına uyum sağlamanın, rakiplerin önüne geçmenin güçlü bir yolu
Userlytics
userlytics.com
Userlytics, neredeyse 2 milyon panelistten oluşan küresel bir katılımcı grubuyla tam özellikli, son teknoloji ürünü bir kullanıcı deneyimi araştırma platformudur. Userlytics, 2009'dan bu yana kuruluşların ve ajansların web sitelerinin, uygulamalarının ve prototiplerinin kullanıcı ve müşteri deneyimi...
Vocal Video
vocalvideo.com
Geçmişte, video referanslarının oluşturulması aşırı derecede pahalıydı ve zaman alıyordu. Kuruluşlar DIY videolarıyla, pahalı ajanslarla veya metin incelemelerinden elde edilen getirilerin azalmasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Vocal Video, güzelce üretilmiş videoları toplamayı, düzenlemeyi ve paylaşma...
Senja
senja.io
Referansları toplamak bundan daha kolay olamaz. Metin ve video referanslarını toplayın. Bunları her yerde paylaşın. Daha fazla ziyaretçiyi dönüştürün ve daha fazla anlaşma yapın!
Indeemo
indeemo.com
Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojile...
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox, kar amacı gütmeyen pazarlamacıların bağışçılardan, gönüllülerden, personelden ve görevden yararlananlardan oluşan topluluklarından elde edilen güçlü hikaye anlatımı içeriğini toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir platformdur. Yalnızca birkaç dakika içinde bağışçılar...
Life Inside
lifeinside.io
Saniyeler içinde hedef kitlenize daha yakın olun. Life Inside'da her büyüklükteki işletmeye, herhangi bir web sitesine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek güçlü bir etkileşimli video platformu sunuyorlar. Etkileşimli video referansları, çevrimiçi kitlelerle etkileşimi önemli ölçüde artırarak ...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel, işletmelerin müşterilerinin videolarını yakalaması, yanıtlaması, analiz etmesi ve paylaşması için önde gelen uzaktan video yakalama platformudur. VideoPeel, işletmelerin kullanıcı tarafından oluşturulan video içeriği miktarının 10 katına çıkmasına yardımcı olur, böylece %20'den fazla dönü...
StoryTap
storytap.com
StoryTap, markaların gerçek müşterilerden ve çalışanlardan geniş ölçekte kolayca özgün deneyimler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan patentli bir video etkileşim platformudur. Şirketler, StoryTap platformunu kullanarak, yüksek prodüksiyon maliyetleri olmadan ilgi çekici ve aranabilirliği y...
Forsta
forsta.com
Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendirir; böylece şirketler izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve ...
Widewail
widewail.com
Invite Video, KOBİ'den Kurumsal'a kadar müşteri video referansları oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. SMS ve otomasyonu kullanarak, işletme için müdahale gerektirmeyen, müşteri için ise sorunsuz bir süreç oluşturduk. CRM'nizi her zaman açık bir video referansı oluşturma makinesin...
Voxpopme
voxpopme.com
Voxpopme olarak, ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde ve makul bir maliyetle elde etmek için kaliteden ödün vermemeniz gerektiğine inanıyoruz. Insights ekipleri, sınırlı kaynaklarla önemli iş sorularına güvenilir yanıtlar verme konusunda büyük bir baskı altındadır. Yardımcı olabiliriz. Voxpo...