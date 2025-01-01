İnşaat Risk Değerlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İnşaat Risk Değerlendirme yazılımı, inşaat sahalarındaki risklerin değerlendirilmesinde, yönetilmesinde ve azaltılmasında çok önemli bir rol oynar. İnşaat risk yönetimi veya inşaat güvenliği yönetimi yazılımı olarak da adlandırılan bu yazılım, izinlerin ve sahadaki izlenecek yolların etkili bir şekilde belgelenmesi yoluyla olası anlaşmazlıkları ve davaları proaktif bir şekilde ele alır. Bu yazılım, görevleri ve programları takip ederek görünürlük ve şeffaflık sağlarken proje tasarımı ve ilerlemesindeki hataları azaltarak operasyonları kolaylaştırır. İnşaat Risk Değerlendirmesi yazılımıyla proje yöneticileri yüklenici ve işçi güvenliğini geliştirerek daha güvenli bir şantiyeyi teşvik edebilir. Şantiye yönetim yazılımı tarafından sağlanan günlük gözetimi tamamlar. Ayrıca inşaat riski ve güvenlik yazılımı satıcıları, mesleki risklerin yönetimini daha da geliştirmek için Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını ve teknolojisini kullanabilir.
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SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Raken
rakenapp.com
Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.
SiteDocs
sitedocs.com
SiteDocs, inşaat ve ulaşımda güvenlik süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir uyumluluk yönetim platformudur.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas, iş süreçlerini otomatikleştiren, saha ekiplerine ofisle bağlanarak veri toplayan ve analiz yapan bir mobil uygulamadır.
Fonn
fonn.com
Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.
myCOI
mycoitracking.com
myCOI, sigorta sertifikalarını (COI) yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir çözüm sunar; uyumluluğu izler ve süreci otomatikleştirir.
Safesite
safesitehq.com
Safesite, 18,000'den fazla firma tarafından kullanılan bir güvenlik yönetim uygulamasıdır; kazaları azaltır, uyumu sağlar ve süreçleri kolaylaştırır.
RedTeam
redteam.com
RedTeam, inşaat projelerini kaliteli, zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
viAct
viact.ai
viAct, gelişmiş AI ve IoT kullanarak işyeri güvenliğini artıran bir uygulamadır. Gerçek zamanlı sağlık takibi ve öngörücü güvenlik uyarıları sağlar.
HSI
hsi.com
HSI, EHS verilerini yönetmek için geliştirilmiş, çevrimiçi ve çevrimdışı kullanılabilen bir uygulamadır. Kullanıcılar, risk, uyumluluk ve kontrol konularında destek alır.
SignOnSite
signonsite.com
SignOnSite, inşaat güvenliği yönetimi için gelişmiş bir yazılımdır. Elektronik imza, belge yönetimi ve real-time güncellemeler sunarak site süreçlerini kolaylaştırır.
Highwire
highwire.com
Highwire, yüklenici risklerini değerlendiren, güvenlik ve uyum süreçlerini yöneten, inşaat projelerinde etkileşimi artıran bir ön yeterlilik çözümüdür.