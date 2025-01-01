Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.
Genellikle inşaat yönetimi yazılımı olarak bilinen inşaat proje yönetimi yazılımı, özellikle inşaat sektörü için tasarlanmıştır. Proje sahiplerine ve yöneticilerine, yaşam döngüsü ve ilgili tüm katılımcılar ve kaynaklar dahil olmak üzere projenin tamamının kapsamlı bir görünümünü sunar. Bu hepsi bir arada çözüm, inşaat projelerinin verimliliğini ve teslimini artırmak için görev yönetimi, belge yönetimi, kaynak yönetimi, risk yönetimi ve ekip iletişimini entegre eder. Yazılım, proje kapsamını ve planlamayı ana hatlarıyla belirtir, bütçelemeyi ve planlamayı koordine eder, beklentileri ve gereksinimleri izler, satın almayı denetler ve şantiyelerdeki hem fiziksel hem de insan kaynaklarını yönetir. Saha ve arka ofis arasındaki bilgilerin senkronize edilmesi sayesinde öncelikle mühendisler, mimarlar, inşaatçılar, yükleniciler, mal sahipleri ve saha yöneticileri tarafından kullanılır.
Yeni Uygulama Gönder
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Yüklenici Foreman, inşaat projelerini yönetmek için tahmin, zamanlama, günlükler ve faturalama gibi özellikler sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro, ev tasarımcıları için proje yönetimi, müşteri iletişimi ve belgeleri organize etme imkanı sunan kapsamlı bir işletme yönetimi uygulamasıdır.
Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot, inşaat ve benzeri sektörlerde belgeleri ve iş akışlarını yönetmeye yarayan, çevrimiçi ve çevrimdışı çalışan dijital bir platformdur.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
VisiLean
visilean.com
VisiLean, inşaat projelerinde ekip işbirliğini ve gerçek zamanlı veri analizi sağlayan bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır.
Raken
rakenapp.com
Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.
Albiware
albiware.com
Albiware, tüm iş süreçlerinizi tek bir sistemle yönetmenizi sağlayan verimlilik artırıcı bir uygulamadır.
Revizto
revizto.com
Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager, projeleri planlama, yönetme ve izleme için araçlar sunan bir proje yönetim yazılımıdır.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro, inşaat projelerini yönetmek için gerçek zamanlı planlama ve işbirliği sağlayan bir uygulamadır.
WorkMax
workmax.com
WorkMax, inşaat sektörü için mobil proje maliyet yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Zaman izleme, varlık yönetimi ve raporlama gibi işlevler içerir.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly, inşaat ve kurulum profesyonelleri için geliştirilmiş, saha işlemlerini yönetmek ve organize etmek için kullanılan bir dijital proje yönetim aracıdır.
RDash
rdash.io
RDash, inşaat projelerini yöneten profesyoneller için otomatik iş akışları sağlayan bir yönetim platformudur. Tüm ekipler tek bir platformda iş birliği yapabilir.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl, inşaat projelerinin yönetimi için bulut tabanlı bir yazılımdır. Proje izleme, kaynak tahsisi ve finansal yönetim sağlar.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.
Builderhead
builderhead.com
Builderhead, proje yönetimi için tasarlanmış basit bir yazılımdır. Kullanıcıların projeleri planlamasına, takip etmesine ve ekip işbirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Higharc
higharc.com
Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
Corfix
corfix.com
Corfix, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır. Proje verilerini merkezileştirir, ekip işbirliğini kolaylaştırır ve risk yönetimi sağlar.
Outbuild
outbuild.com
Outbuild, inşaat projelerini daha etkili planlamak ve programlamak için Master Schedule, Lookahead ve Haftalık Planları bir arada oluşturan bir SaaS platformudur.
BuildBook
buildbook.co
BuildBook, inşaat yönetimi için kapsamlı bir uygulamadır. Projeleri düzenleme, ekip işbirliği ve belge yönetimi sağlayarak kullanıcıların verimliliğini artırır.
NextMinute
nextminute.com
NextMinute, zanaatkarlar için iş yönetimi, zaman çizelgeleri, teklif hazırlama ve faturalama gibi işlevler sunan merkezi bir yazılımdır.
Kojo
usekojo.com
Kojo, inşaat müteahhitleri için malzeme tedarikini yöneten bir platformdur. Ofis ekipleri, saha grupları ve tedarikçiler arasında bağlantı kurar.
Materio
materio.co
Materio, iç mekan tasarımı ve inşaat firmaları için otomatik iş akışları oluşturarak projeleri basitleştirir ve etkileşimli kat planları ile netlik sağlar.
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Gerçek zamanlı bilgi akışı ve işbirliği sunar.
Fonn
fonn.com
Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive, şantiyenizi yönetmek için lokasyon bazlı planlamalar yapmanıza ve üretim sürecinizi takip etmenize yardımcı olan bir yazılımdır.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild, inşaat yazılımı sunan bir platformdur. Proje durumu, sözleşme yönetimi ve işçi ödemeleri gibi işlemleri kolaylaştırır.
WERX
werxapp.com
WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.
ZAAR
zaarapp.com
ZAAR, projeleri organize ve esnek bir şekilde yönetmeyi sağlayan etkileşimli bir uygulamadır.
Construcllo
construcllo.com
Construcllo, inşaat projelerini yönetmek için görev atama, ilerleme izleme, finansal yönetim ve ekip iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Zepth
zepth.com
Zepth, projelerin yönetiminde AI tabanlı araçlar sunan inşaat yönetim yazılımıdır; riskleri belirlemeye, işbirliğini geliştirmeye ve süreçleri optimize etmeye yardımcı olur.
Onetrace
onetrace.com
Onetrace, inşaat sektöründeki taşeronlara yönelik bulut tabanlı bir uygulamadır. Projeleri gerçek zamanlı izleyip raporlar, süreçleri kolaylaştırır.
myPlan.cloud
myplan.cloud
myPlan.cloud, inşaat yönetimi için bulut tabanlı bir yazılımdır. BIM dosya yönetimi, inşaat alanı yönetimi ve proje işbirliği sağlar.
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok, inşaat projelerini yönetmek için belgeleri, fotoğrafları, yapılacaklar listelerini ve iletişimi merkezi hale getiren bir bulut tabanlı uygulamadır.
ProcurePro
procurepro.co
ProcurePro, inşaat sektöründe tedarik süreçlerini optimize eden, verimlilik ve sorumlu kaynak uygulamalarını destekleyen bir platformdur.
eSUB
esub.com
eSUB, taşeronların projelerini yönetmelerini sağlayan, saha ve ofis arasında veri girişi ve iletişim sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub, inşaat firmaları için taşeron yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; projeleri yönetir, iletişimi sağlar ve verimliliği artırır.
cmExe
cmexe.io
cmExe, tedarik zinciri, üretim, lojistik ve kurulumu tek bir web tabanlı merkezde entegre eden bir üretim izleme ve raporlama sistemidir.
Billdr PRO
pro.billdr.co
Billdr PRO, inşaat yönetimini basitleştiren bir yazılımdır. Teklifler, faturalar, değişiklikler ve görev yönetimi sağlar. Masaüstü ve mobil uyumlu.
1breadcrumb
1breadcrumb.com
1breadcrumb, inşaat ihtiyaçlarınız için otomatik güvenlik ve uyum sistemidir; eğitimler, SWMS, izinler ve alan katılımı gibi işlemleri yönetir.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM, inşaat yönetimi için bulut tabanlı bir uygulamadır; proje planlama, kaynak yönetimi ve analiz araçları sunar.
Projul
projul.com
Projul, inşaat şirketleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Projeleri, sözleşmeleri, faturalandırmayı ve çalışanları takip etmeyi kolaylaştırır.
Shape Construction
shape.construction
Shape Construction, ücretsiz bir mobil uygulama ile şantiye raporlarını kolayca oluşturun, şantiye etkinliklerini tek bir yerde belgeleyin ve günlük raporları otomatikleştirin.
Planstack
planstack.de
Planstack, inşaat projelerini dijitalleştirmek ve özel talepleri yönetmek için kullanılan bir yazılımdır. Kullanıcılar projelerin ilerlemesini takip edebilir.
Beam
trybeam.com
Beam, proje finans yönetimini kolaylaştırarak tahmin, fatura, gider yönetimi ve bütçeleme işlemlerini tek bir yerden yapmanıza yardımcı olur.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket, hizmet sözleşmesi işlerinizi yönetir. İşlerinizi takip edin, faturalandırma yapın, ödemeleri toplayın ve projeler için tüm belgelerinizi tek bir yerde bulundurun.
Scoop Solar
scoop.solar
Scoop Solar, güneş enerjisi projeleri için iş yönetimi ve otomasyon sağlayan bir uygulamadır. Operasyonel verimlilik ve veri analizi süreçlerini kolaylaştırır.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu, ekiplerin fikirlerini geliştirmesine, projeleri yönetmesine ve belge paylaşmasına olanak tanıyan bir işbirliği uygulamasıdır.
Robaws
robaws.com
Robaws, inşaat ve kurulum sektörüne yönelik bulut ERP yazılımıdır. Projeleri yönetmek, planlamak ve faturalandırmayı kolaylaştırır.
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit, inşaat firmaları için işgücü planlama çözümüdür. Ekiplerin becerilerini izleyerek kaynak dağılımını optimize eder ve iletişimi geliştirir.
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces, inşaat şirketleri için proje yönetim platformudur. Proje, görev, belge ve finans yönetimi sağlar, ekip işbirliğini ve performans izlemesini kolaylaştırır.
RedTeam
redteam.com
RedTeam, inşaat projelerini kaliteli, zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
Part3
part3.io
Part3, inşaat yönetimini kolaylaştıran, görev otomasyonu ve dijital iş akışları sunan bir platformdur. Kullanıcıların iş akışlarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlar.
© 2025 WebCatalog, Inc.