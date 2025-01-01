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İnşaat Proje Yönetim Yazılımı
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İnşaat Proje Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Genellikle inşaat yönetimi yazılımı olarak bilinen inşaat proje yönetimi yazılımı, özellikle inşaat sektörü için tasarlanmıştır. Proje sahiplerine ve yöneticilerine, yaşam döngüsü ve ilgili tüm katılımcılar ve kaynaklar dahil olmak üzere projenin tamamının kapsamlı bir görünümünü sunar. Bu hepsi bir arada çözüm, inşaat projelerinin verimliliğini ve teslimini artırmak için görev yönetimi, belge yönetimi, kaynak yönetimi, risk yönetimi ve ekip iletişimini entegre eder. Yazılım, proje kapsamını ve planlamayı ana hatlarıyla belirtir, bütçelemeyi ve planlamayı koordine eder, beklentileri ve gereksinimleri izler, satın almayı denetler ve şantiyelerdeki hem fiziksel hem de insan kaynaklarını yönetir. Saha ve arka ofis arasındaki bilgilerin senkronize edilmesi sayesinde öncelikle mühendisler, mimarlar, inşaatçılar, yükleniciler, mal sahipleri ve saha yöneticileri tarafından kullanılır.

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Yüklenici Foreman, inşaat projelerini yönetmek için tahmin, zamanlama, günlükler ve faturalama gibi özellikler sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro, ev tasarımcıları için proje yönetimi, müşteri iletişimi ve belgeleri organize etme imkanı sunan kapsamlı bir işletme yönetimi uygulamasıdır.

Procore

Procore

procore.com

Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot, inşaat ve benzeri sektörlerde belgeleri ve iş akışlarını yönetmeye yarayan, çevrimiçi ve çevrimdışı çalışan dijital bir platformdur.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean, inşaat projelerinde ekip işbirliğini ve gerçek zamanlı veri analizi sağlayan bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware, tüm iş süreçlerinizi tek bir sistemle yönetmenizi sağlayan verimlilik artırıcı bir uygulamadır.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager, projeleri planlama, yönetme ve izleme için araçlar sunan bir proje yönetim yazılımıdır.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro, inşaat projelerini yönetmek için gerçek zamanlı planlama ve işbirliği sağlayan bir uygulamadır.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax, inşaat sektörü için mobil proje maliyet yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Zaman izleme, varlık yönetimi ve raporlama gibi işlevler içerir.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly, inşaat ve kurulum profesyonelleri için geliştirilmiş, saha işlemlerini yönetmek ve organize etmek için kullanılan bir dijital proje yönetim aracıdır.

RDash

RDash

rdash.io

RDash, inşaat projelerini yöneten profesyoneller için otomatik iş akışları sağlayan bir yönetim platformudur. Tüm ekipler tek bir platformda iş birliği yapabilir.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl, inşaat projelerinin yönetimi için bulut tabanlı bir yazılımdır. Proje izleme, kaynak tahsisi ve finansal yönetim sağlar.

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead, proje yönetimi için tasarlanmış basit bir yazılımdır. Kullanıcıların projeleri planlamasına, takip etmesine ve ekip işbirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır. Proje verilerini merkezileştirir, ekip işbirliğini kolaylaştırır ve risk yönetimi sağlar.

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild, inşaat projelerini daha etkili planlamak ve programlamak için Master Schedule, Lookahead ve Haftalık Planları bir arada oluşturan bir SaaS platformudur.

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook, inşaat yönetimi için kapsamlı bir uygulamadır. Projeleri düzenleme, ekip işbirliği ve belge yönetimi sağlayarak kullanıcıların verimliliğini artırır.

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute, zanaatkarlar için iş yönetimi, zaman çizelgeleri, teklif hazırlama ve faturalama gibi işlevler sunan merkezi bir yazılımdır.

Materio

Materio

materio.co

Materio, iç mekan tasarımı ve inşaat firmaları için otomatik iş akışları oluşturarak projeleri basitleştirir ve etkileşimli kat planları ile netlik sağlar.

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuild, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Gerçek zamanlı bilgi akışı ve işbirliği sunar.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive, şantiyenizi yönetmek için lokasyon bazlı planlamalar yapmanıza ve üretim sürecinizi takip etmenize yardımcı olan bir yazılımdır.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild, inşaat yazılımı sunan bir platformdur. Proje durumu, sözleşme yönetimi ve işçi ödemeleri gibi işlemleri kolaylaştırır.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.

ZAAR

ZAAR

zaarapp.com

ZAAR, projeleri organize ve esnek bir şekilde yönetmeyi sağlayan etkileşimli bir uygulamadır.

Construcllo

Construcllo

construcllo.com

Construcllo, inşaat projelerini yönetmek için görev atama, ilerleme izleme, finansal yönetim ve ekip iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Onetrace

Onetrace

onetrace.com

Onetrace, inşaat sektöründeki taşeronlara yönelik bulut tabanlı bir uygulamadır. Projeleri gerçek zamanlı izleyip raporlar, süreçleri kolaylaştırır.

myPlan.cloud

myPlan.cloud

myplan.cloud

myPlan.cloud, inşaat yönetimi için bulut tabanlı bir yazılımdır. BIM dosya yönetimi, inşaat alanı yönetimi ve proje işbirliği sağlar.

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

BuildingBlok, inşaat projelerini yönetmek için belgeleri, fotoğrafları, yapılacaklar listelerini ve iletişimi merkezi hale getiren bir bulut tabanlı uygulamadır.

ProcurePro

ProcurePro

procurepro.co

ProcurePro, inşaat sektöründe tedarik süreçlerini optimize eden, verimlilik ve sorumlu kaynak uygulamalarını destekleyen bir platformdur.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB, taşeronların projelerini yönetmelerini sağlayan, saha ve ofis arasında veri girişi ve iletişim sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Zepth

Zepth

zepth.com

Zepth, projelerin yönetiminde AI tabanlı araçlar sunan inşaat yönetim yazılımıdır; riskleri belirlemeye, işbirliğini geliştirmeye ve süreçleri optimize etmeye yardımcı olur.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub, inşaat firmaları için taşeron yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; projeleri yönetir, iletişimi sağlar ve verimliliği artırır.

cmExe

cmExe

cmexe.io

cmExe, tedarik zinciri, üretim, lojistik ve kurulumu tek bir web tabanlı merkezde entegre eden bir üretim izleme ve raporlama sistemidir.

Billdr PRO

Billdr PRO

pro.billdr.co

Billdr PRO, inşaat yönetimini basitleştiren bir yazılımdır. Teklifler, faturalar, değişiklikler ve görev yönetimi sağlar. Masaüstü ve mobil uyumlu.

1breadcrumb

1breadcrumb

1breadcrumb.com

1breadcrumb, inşaat ihtiyaçlarınız için otomatik güvenlik ve uyum sistemidir; eğitimler, SWMS, izinler ve alan katılımı gibi işlemleri yönetir.

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojo, inşaat müteahhitleri için malzeme tedarikini yöneten bir platformdur. Ofis ekipleri, saha grupları ve tedarikçiler arasında bağlantı kurar.

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM, inşaat yönetimi için bulut tabanlı bir uygulamadır; proje planlama, kaynak yönetimi ve analiz araçları sunar.

Projul

Projul

projul.com

Projul, inşaat şirketleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Projeleri, sözleşmeleri, faturalandırmayı ve çalışanları takip etmeyi kolaylaştırır.

Shape Construction

Shape Construction

shape.construction

Shape Construction, ücretsiz bir mobil uygulama ile şantiye raporlarını kolayca oluşturun, şantiye etkinliklerini tek bir yerde belgeleyin ve günlük raporları otomatikleştirin.

Planstack

Planstack

planstack.de

Planstack, inşaat projelerini dijitalleştirmek ve özel talepleri yönetmek için kullanılan bir yazılımdır. Kullanıcılar projelerin ilerlemesini takip edebilir.

Beam

Beam

trybeam.com

Beam, proje finans yönetimini kolaylaştırarak tahmin, fatura, gider yönetimi ve bütçeleme işlemlerini tek bir yerden yapmanıza yardımcı olur.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket, hizmet sözleşmesi işlerinizi yönetir. İşlerinizi takip edin, faturalandırma yapın, ödemeleri toplayın ve projeler için tüm belgelerinizi tek bir yerde bulundurun.

Scoop Solar

Scoop Solar

scoop.solar

Scoop Solar, güneş enerjisi projeleri için iş yönetimi ve otomasyon sağlayan bir uygulamadır. Operasyonel verimlilik ve veri analizi süreçlerini kolaylaştırır.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu, ekiplerin fikirlerini geliştirmesine, projeleri yönetmesine ve belge paylaşmasına olanak tanıyan bir işbirliği uygulamasıdır.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws, inşaat ve kurulum sektörüne yönelik bulut ERP yazılımıdır. Projeleri yönetmek, planlamak ve faturalandırmayı kolaylaştırır.

Bridgit

Bridgit

gobridgit.com

Bridgit, inşaat firmaları için işgücü planlama çözümüdür. Ekiplerin becerilerini izleyerek kaynak dağılımını optimize eder ve iletişimi geliştirir.

ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

ManagePlaces, inşaat şirketleri için proje yönetim platformudur. Proje, görev, belge ve finans yönetimi sağlar, ekip işbirliğini ve performans izlemesini kolaylaştırır.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam, inşaat projelerini kaliteli, zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan bir inşaat yönetim yazılımıdır.

Part3

Part3

part3.io

Part3, inşaat yönetimini kolaylaştıran, görev otomasyonu ve dijital iş akışları sunan bir platformdur. Kullanıcıların iş akışlarını etkin bir şekilde yönetmelerini sağlar.

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İnşaat Proje Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog