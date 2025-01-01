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İnşaat Tahmin Yazılımı
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İnşaat Tahmin Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İnşaat tahmin yazılımı, çeşitli sektörlerdeki inşaatçılar, müteahhitler ve inşaat firmaları için özel olarak hazırlanmış özel bir iş maliyetleme çözümüdür. Bu yazılım hataları en aza indirir ve endüstri standartlarını ve en son bilgileri içerir. İnşaat profesyonellerinin, projenin yaşam döngüsü öncesinde ve sırasında maliyetleri etkili bir şekilde izlemelerine ve proje bütçelerini yönetmelerine olanak tanır. İnşaat tahmin yazılımı, teklif yönetimi yazılımıyla bazı işlevleri paylaşsa da (özellikle teklif oluşturma ve maliyet karşılaştırmalarında), başlangıç ​​ve maliyet yönetimi aşamalarına devam ederek bunun ötesine geçer; teklif yönetimi araçları ise yalnızca teklifleri ve ihaleleri yönetmeye odaklanır. Bu tahmin araçları, projeleri güvence altına almak isteyen inşaat şirketleri ve yükleniciler için çok önemlidir. Tipik olarak, bağımsız inşaat tahmin yazılımı, inşaat proje yönetimi ve muhasebe yazılımıyla iyi bir şekilde bütünleşir. Bazı çözümler özellikle mekanik HVAC veya kamu hizmetleri gibi belirli sektörlere hitap ederken, diğerleri çeşitli sektörlerde kullanım için esneklik sunar.

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Procore

Procore

procore.com

Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected, inşaat teklif süreçlerini yönetmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılımdır.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360, inşaat firmaları için bulut tabanlı tahmin ve yönetim yazılımıdır. Sınırsız projeler ve tahminler sunar, süreçleri kolaylaştırır.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Açık Tahminler, inşaat yüklenicileri için tahmin, teklif ve raporlar oluşturmayı sağlayan bir yazılımdır.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.

Handoff

Handoff

handoff.ai

Handoff, konut yenileme müteahhitlerine hızlı ve doğru tahminler oluşturan, teklif ve dijital ödemeler yapan bir yazılımdır.

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfire, elektrikal tahmin yazılımıdır. Otomatik malzeme hesaplamaları yaparak projelerin hesaplama sürecini hızlandırır ve doğruluğu artırır.

Projul

Projul

projul.com

Projul, inşaat şirketleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Projeleri, sözleşmeleri, faturalandırmayı ve çalışanları takip etmeyi kolaylaştırır.

BidLight

BidLight

bidlight.com

BidLight, mimarların, tahmincilerin ve tasarımcıların 3B tasarımlarının işçilik, ekipman ve malzeme maliyetlerini tahmin etmelerine yardımcı olur.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket, hizmet sözleşmesi işlerinizi yönetir. İşlerinizi takip edin, faturalandırma yapın, ödemeleri toplayın ve projeler için tüm belgelerinizi tek bir yerde bulundurun.

Robaws

Robaws

robaws.com

Robaws, inşaat ve kurulum sektörüne yönelik bulut ERP yazılımıdır. Projeleri yönetmek, planlamak ve faturalandırmayı kolaylaştırır.

247PRO

247PRO

247pro.com

247PRO, yükleniciler için tahmin ve proje yönetim yazılımıdır. Teklif oluşturma, malzeme listesi ve proje takibi gibi özellikler sunar.

Buildee

Buildee

gobuildee.com

Buildee, PDF mimari planlardan inşaat projeleri için gereken malzemeleri hızlıca ölçen ve sayan bir maliyet tahmin uygulamasıdır.

canibuild

canibuild

canibuild.com

Canibuild, inşaat projelerini kolaylaştırmak ve yönetmek için kullanıcıların veri analizine erişimini sağlayan, sezgisel bir uygulamadır.

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

LiveCosts, inşaat maliyetlerini izlemek ve yönetmek için otomasyon sağlayan bir yazılımdır. Proje maliyetlerini ve zamanı takip etmeyi kolaylaştırır.

Bitumio

Bitumio

bitumio.com

Bitumio, asfalt döşeme yüklenicileri için iş tahmin, planlama ve yönetim araçları sunan bir uygulamadır. Proje süreçlerini optimize eder ve verimliliği artırır.

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize, genel müteahhitler ve alt yükleniciler için bulut tabanlı bir yazılım olup, teklif yönetimi ve maliyet tahminini kolaylaştırır.

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