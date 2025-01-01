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İnşaat ERP yazılımı, bir inşaat projesinin tüm yaşam döngüsünü merkezileştirir ve düzene koyar, son teslim tarihlerine uyulmasını ve ilerlemenin yolunda kalmasını sağlar. ERP (kurumsal kaynak planlama) sistemleri çeşitli endüstrilerde kullanılırken, inşaat için özel olarak tasarlanmış olanlar yüklenicilerin, finansal yönetimin ve hizmet operasyonlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılar. İnşaat ERP yazılımı sayesinde firmalar ve proje paydaşları, bir projenin tüm yönlerini entegre eden, düzenleyici kurallara uygunluğu sağlayan ve uyumlu bir iş akışı içinde tedarik zinciri verilerini yöneten birleşik bir sistemden yararlanır.
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Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.
IFS
ifs.com
IFS uygulaması, işletmelerin ERP, EAM, FSM, CRM ve HRM gibi iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur; gerçek zamanlı analizler ve bulut tabanlı çözümler sunar.
BuildOps
buildops.com
BuildOps, ticari yüklenicilerin iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, faturalandırma, proje yönetimi ve raporlamayı bir arada sunan bir yazılımdır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild, inşaat yazılımı sunan bir platformdur. Proje durumu, sözleşme yönetimi ve işçi ödemeleri gibi işlemleri kolaylaştırır.
WERX
werxapp.com
WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.
Clearstory
clearstory.build
Clearstory, inşaat süreçlerini modernize eden bir değişiklik talep yönetim aracıdır. Gerçek zamanlı veri ile iş süreçlerini kolaylaştırır ve mali kararları iyileştirir.
Fresh Projects
gofreshprojects.com
Fresh Projects, inşaat firmalarına iş zekası, kaynak planlama, maliyet takibi ve müşteri faturaları için araçlar sunan bir proje yönetim yazılımıdır.
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