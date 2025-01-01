İnşaat Çizimi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Genellikle inşaat için BIM olarak adlandırılan inşaat çizim yönetimi yazılımı, mühendisleri, yüklenicileri, yöneticileri ve diğer profesyonelleri inşaat planlarının taslaklarını hazırlamayı, gözden geçirmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıracak araçlarla donatır. Bu yazılım, internet bağlantısı olmasa bile site sahipleri, yükleniciler ve inşaatçılar arasındaki işbirliğini geliştirir. Ek olarak, kullanıcıların kolay erişim için dosyaları dijitalleştirmesine, saklamasına ve arşivlemesine olanak tanıyan belge yönetimi özellikleri sunar. Üçüncü taraf BIM, proje yönetimi, finans ve kalkış çözümleriyle düzenli olarak entegre edilen inşaat çizimi yönetimi yazılımı, tüm inşaat yaşam döngüsü boyunca geçerli olan kapsamlı bir araç seti sağlar.
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Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
Projectmates
projectmates.com
Projectmates, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. Proje izleme, sözleşme yönetimi ve raporlama işlevleri sunar.
Fonn
fonn.com
Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.
canibuild
canibuild.com
Canibuild, inşaat projelerini kolaylaştırmak ve yönetmek için kullanıcıların veri analizine erişimini sağlayan, sezgisel bir uygulamadır.