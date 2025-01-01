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İnşaat Çizimi Yönetim Yazılımı
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İnşaat Çizimi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Genellikle inşaat için BIM olarak adlandırılan inşaat çizim yönetimi yazılımı, mühendisleri, yüklenicileri, yöneticileri ve diğer profesyonelleri inşaat planlarının taslaklarını hazırlamayı, gözden geçirmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıracak araçlarla donatır. Bu yazılım, internet bağlantısı olmasa bile site sahipleri, yükleniciler ve inşaatçılar arasındaki işbirliğini geliştirir. Ek olarak, kullanıcıların kolay erişim için dosyaları dijitalleştirmesine, saklamasına ve arşivlemesine olanak tanıyan belge yönetimi özellikleri sunar. Üçüncü taraf BIM, proje yönetimi, finans ve kalkış çözümleriyle düzenli olarak entegre edilen inşaat çizimi yönetimi yazılımı, tüm inşaat yaşam döngüsü boyunca geçerli olan kapsamlı bir araç seti sağlar.

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Procore

Procore

procore.com

Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite, iPad ve Android gibi mobil cihazlarda profesyonel çizimler yaparak, hesaplama ve tahmin süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

Projectmates

Projectmates

projectmates.com

Projectmates, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. Proje izleme, sözleşme yönetimi ve raporlama işlevleri sunar.

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.

canibuild

canibuild

canibuild.com

Canibuild, inşaat projelerini kolaylaştırmak ve yönetmek için kullanıcıların veri analizine erişimini sağlayan, sezgisel bir uygulamadır.

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İnşaat Çizimi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog