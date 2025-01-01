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Genellikle inşaat iş zekası (inşaat BI) olarak bilinen inşaat veri analitiği yazılımı, inşaat projelerinden gerçek zamanlı bilgiler toplayarak durum ve performanslarına ilişkin değerli bilgiler sunar. İnşaat sahalarının büyük miktarda veri ürettiği göz önüne alındığında, inşaat profesyonellerinin proje sonuçlarını iyileştirmek için bu bilgileri etkili bir şekilde analiz etmesi çok önemlidir. Bu yazılım aynı zamanda görevleri otomatikleştirmek, tahmine dayalı proje yönetimini etkinleştirmek ve sahadaki potansiyel sorunları proaktif olarak belirleyip çözmek için makine öğrenimi ve yapay zekadan da yararlanır. Proje sahipleri, yöneticiler, mühendisler, ustabaşılar ve yükleniciler gibi paydaşlar, yazılımı görevleri önceliklendirmek, riskleri değerlendirmek ve projenin durumunu izlemek için kullanabilir. Bazı kapsamlı inşaat proje yönetimi platformları analitik özellikler içerirken, bağımsız inşaat veri analitiği çözümleri, toplanan inşaat bilgilerinin kendi sistemlerine içe ve dışa aktarılmasına olanak tanır.
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Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
Knowify
knowify.com
Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas, iş süreçlerini otomatikleştiren, saha ekiplerine ofisle bağlanarak veri toplayan ve analiz yapan bir mobil uygulamadır.
Fonn
fonn.com
Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild, inşaat yazılımı sunan bir platformdur. Proje durumu, sözleşme yönetimi ve işçi ödemeleri gibi işlemleri kolaylaştırır.
WERX
werxapp.com
WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.
Buildots
buildots.com
Buildots, inşaat sahalarından gerçek zamanlı bilgi sağlayan, AI destekli bir platformdur. İnşaat ilerlemesini izler ve sorunları erken tespit eder.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM, inşaat yönetimi için bulut tabanlı bir uygulamadır; proje planlama, kaynak yönetimi ve analiz araçları sunar.
busybusy
busybusy.com
busybusy, inşaat ve saha çalışanları için zaman izleme ve proje maliyet yönetimi sunan bir uygulamadır. GPS ile verimlilik sağlar, rapor ve planlama yapar.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket, hizmet sözleşmesi işlerinizi yönetir. İşlerinizi takip edin, faturalandırma yapın, ödemeleri toplayın ve projeler için tüm belgelerinizi tek bir yerde bulundurun.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu, ekiplerin fikirlerini geliştirmesine, projeleri yönetmesine ve belge paylaşmasına olanak tanıyan bir işbirliği uygulamasıdır.
Nektar
nektar.io
Nektar, veri toplama ve yönetimi için bir platformdur. Satış süreçlerini kolaylaştıran analizler ve otomasyon sunarak karar alımını destekler.
Doxel
doxel.ai
Doxel, inşaat projelerinin ilerlemesini otomatik olarak izlemek için yapay zeka ve kameralar kullanan bir yazılımdır.
Clearstory
clearstory.build
Clearstory, inşaat süreçlerini modernize eden bir değişiklik talep yönetim aracıdır. Gerçek zamanlı veri ile iş süreçlerini kolaylaştırır ve mali kararları iyileştirir.
NPlan
nplan.io
NPlan uygulaması, projelerinizin geleceğini analiz ederek riskleri sorun haline gelmeden önce yönetmenize yardımcı olur.
ProNovos
pronovos.com
ProNovos, yüklenicilerin ekiplerini birleştirerek raporları otomatikleştiren ve şirket ile proje trendlerini netleştiren bir inşaat zekası bulutudur.
Sablono
sablono.com
Sablono, büyük ölçekli inşaat projelerinin yönetimini ve izlenmesini sağlayan bir dijital platformdur. Proje süreçlerini merkezileştirir ve işbirliğini artırır.
Rabbet
rabbet.com
Rabbet, inşaat finansmanını yönetmek için belge analizi ve otomasyon sunan bir platformdur. Proje izleme ve mali karar desteği sağlar.
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