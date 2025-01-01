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İnşaat CRM Yazılımı
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İnşaat CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İnşaat CRM yazılımı, özellikle inşaat uzmanları için tasarlanmış özel bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümüdür. Beklenti izleme, olası satış üretimi ve iletişim yönetimini düzenler, tüm iletişim bilgilerini merkezileştirir ve fırsatların (veya tekliflerin) aktif projelere dönüştürülmesini izler. Yükleniciler, inşaatçılar ve inşaat firmaları bu CRM'leri işleri güvence altına almak ve personel bilgilerini etkili bir şekilde yönetmek için kullanırlar. Özel bir inşaat CRM'sinin genel bir avantajı genel bir genel avantajı, proje yönetimini ve organizasyonunu geliştirerek birden fazla teklif ve iletişim bilgilerini tek bir proje ile ilişkilendirme yeteneğidir.

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Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber, hizmet tabanlı işletmelerin operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir iş yönetimi uygulamasıdır.

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Pro, ev hizmeti profesyonellerine iş planlama, müşteri yönetimi, faturalandırma ve teknisyen yönlendirme gibi işlemleri tek bir platformda sunar.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.

FieldPulse

FieldPulse

fieldpulse.com

FieldPulse, saha hizmeti ekipleri için iş yönetimi sağlayan bir yazılımdır. Program, planlama, müşteri ilişkileri ve finansal belgeleri yönetmeyi kolaylaştırır.

BuildOps

BuildOps

buildops.com

BuildOps, ticari yüklenicilerin iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, faturalandırma, proje yönetimi ve raporlamayı bir arada sunan bir yazılımdır.

Builder Prime

Builder Prime

builderprime.com

Builder Prime, inşaat sektöründe proje yönetimi ve CRM çözümleri sunan bir yazılımdır. İşletmelere müşteri ilişkileri, tahmin, faturalama ve daha fazlasını yönetme imkanı verir.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

Followup CRM

Followup CRM

followupcrm.com

Takip CRM, ticari yüklenicilere özel bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır. Potansiyel müşteri takibi, analitik raporlama ve iletişim yönetimi sunar.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket, hizmet sözleşmesi işlerinizi yönetir. İşlerinizi takip edin, faturalandırma yapın, ödemeleri toplayın ve projeler için tüm belgelerinizi tek bir yerde bulundurun.

247PRO

247PRO

247pro.com

247PRO, yükleniciler için tahmin ve proje yönetim yazılımıdır. Teklif oluşturma, malzeme listesi ve proje takibi gibi özellikler sunar.

Ingenious.Build

Ingenious.Build

ingenious.build

Ingenious.Build, inşaat projelerini yöneten, finansal işlemleri, proje yönetimi ve inşaat yönetimini bir arada sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.

Thunderbolt Pipeline

Thunderbolt Pipeline

thunderboltinnovation.com

Thunderbolt Pipeline, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak riskleri azaltan ve inşaat öncesi ekiplerin daha rekabetçi teklif vermesini sağlayan bir platformdur.

ProjectMark

ProjectMark

projectmark.com

ProjectMark, inşaat sektörüne yönelik bir CRM uygulamasıdır. Fırsatları izler, potansiyel projeleri değerlendirir ve teklifler üzerinde işbirliği yapar.

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize, genel müteahhitler ve alt yükleniciler için bulut tabanlı bir yazılım olup, teklif yönetimi ve maliyet tahminini kolaylaştırır.

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