İnşaat CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.
İnşaat CRM yazılımı, özellikle inşaat uzmanları için tasarlanmış özel bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümüdür. Beklenti izleme, olası satış üretimi ve iletişim yönetimini düzenler, tüm iletişim bilgilerini merkezileştirir ve fırsatların (veya tekliflerin) aktif projelere dönüştürülmesini izler. Yükleniciler, inşaatçılar ve inşaat firmaları bu CRM'leri işleri güvence altına almak ve personel bilgilerini etkili bir şekilde yönetmek için kullanırlar. Özel bir inşaat CRM'sinin genel bir avantajı genel bir genel avantajı, proje yönetimini ve organizasyonunu geliştirerek birden fazla teklif ve iletişim bilgilerini tek bir proje ile ilişkilendirme yeteneğidir.
Yeni Uygulama Gönder
Jobber
getjobber.com
Jobber, hizmet tabanlı işletmelerin operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir iş yönetimi uygulamasıdır.
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro, ev hizmeti profesyonellerine iş planlama, müşteri yönetimi, faturalandırma ve teknisyen yönlendirme gibi işlemleri tek bir platformda sunar.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
Knowify
knowify.com
Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.
FieldPulse
fieldpulse.com
FieldPulse, saha hizmeti ekipleri için iş yönetimi sağlayan bir yazılımdır. Program, planlama, müşteri ilişkileri ve finansal belgeleri yönetmeyi kolaylaştırır.
Builder Prime
builderprime.com
Builder Prime, inşaat sektöründe proje yönetimi ve CRM çözümleri sunan bir yazılımdır. İşletmelere müşteri ilişkileri, tahmin, faturalama ve daha fazlasını yönetme imkanı verir.
BuildOps
buildops.com
BuildOps, ticari yüklenicilerin iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, faturalandırma, proje yönetimi ve raporlamayı bir arada sunan bir yazılımdır.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
Followup CRM
followupcrm.com
Takip CRM, ticari yüklenicilere özel bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır. Potansiyel müşteri takibi, analitik raporlama ve iletişim yönetimi sunar.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket, hizmet sözleşmesi işlerinizi yönetir. İşlerinizi takip edin, faturalandırma yapın, ödemeleri toplayın ve projeler için tüm belgelerinizi tek bir yerde bulundurun.
247PRO
247pro.com
247PRO, yükleniciler için tahmin ve proje yönetim yazılımıdır. Teklif oluşturma, malzeme listesi ve proje takibi gibi özellikler sunar.
Ingenious.Build
ingenious.build
Ingenious.Build, inşaat projelerini yöneten, finansal işlemleri, proje yönetimi ve inşaat yönetimini bir arada sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipeline, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak riskleri azaltan ve inşaat öncesi ekiplerin daha rekabetçi teklif vermesini sağlayan bir platformdur.
ProjectMark
projectmark.com
ProjectMark, inşaat sektörüne yönelik bir CRM uygulamasıdır. Fırsatları izler, potansiyel projeleri değerlendirir ve teklifler üzerinde işbirliği yapar.
ConWize
conwize.io
ConWize, genel müteahhitler ve alt yükleniciler için bulut tabanlı bir yazılım olup, teklif yönetimi ve maliyet tahminini kolaylaştırır.