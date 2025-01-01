İnşaat Muhasebe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İnşaat muhasebesi yazılımı, kullanıcıları inşaat projelerine özel olarak tasarlanmış temel finansal yönetim araçlarıyla donatır. Bu çözümler genellikle iş maliyeti, bordro, borç ve alacak hesapları (AP/AR), genel muhasebe ve denetim raporlaması gibi özellikleri içerir. Bazı seçenekler özellikle projeyle ilgili mali verilere odaklanırken diğerleri şirketin genel mali durumu hakkında daha geniş bilgiler sunar. Temel muhasebe yazılımına benzer olmasına rağmen inşaat muhasebesi yazılımı, inşaat sektörünün benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu araçlar bağımsız ürünler olarak mevcut olabilir, ancak çoğu aynı zamanda inşaat tahmininde veya proje yönetimi yazılımında bulunan işlevleri de içerir.
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Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
Knowify
knowify.com
Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, işletmelere muhasebe ve finans yönetimi sağlayan esnek, bulut tabanlı bir platformdur. Temel finansal süreçleri ve raporlama özellikleri sunar.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild, inşaat yazılımı sunan bir platformdur. Proje durumu, sözleşme yönetimi ve işçi ödemeleri gibi işlemleri kolaylaştırır.
WERX
werxapp.com
WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM, inşaat yönetimi için bulut tabanlı bir uygulamadır; proje planlama, kaynak yönetimi ve analiz araçları sunar.
Beam
trybeam.com
Beam, proje finans yönetimini kolaylaştırarak tahmin, fatura, gider yönetimi ve bütçeleme işlemlerini tek bir yerden yapmanıza yardımcı olur.
RedTeam
redteam.com
RedTeam, inşaat projelerini kaliteli, zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
KonstructIQ
konstructiq.com
KonstructIQ, inşaat projelerini yönetmek için tahmin oluşturma, fatura gönderme, bütçe takibi ve ekip işbirliği gibi araçlar sunan bir uygulamadır.
Flashtract
flashtract.com
Flashtract, inşaat projelerinde ödeme süreçlerini hızlandırarak alt yüklenicilerin daha hızlı ödeme almasını sağlar ve belge yönetimini kolaylaştırır.
Bauwise
bauwise.com
Bauwise, inşaat şirketlerine maliyetleri, gelirleri ve nakit akışını tahmin etmeyi ve yönetmeyi sağlayan yazılımdır.
Vergo
getvergo.com
Vergo, inşaat sektöründe muhasebe ekiplerinin kredi kartı harcamalarını otomatik olarak izleyip, projelere kodlamasını sağlayan bir yazılımdır.
inBuild
inbuild.ai
inBuild, inşaat finansmanı için iş akışlarını otomatikleştirerek ev yapımcılarına faturalama süreçlerini kolaylaştırır ve proje bütçelerini yönetir.