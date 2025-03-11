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Rıza yönetimi platformları (CMP'ler), çerezler, gömülü videolar ve diğer izleme teknolojileri kullanan web siteleri ve uygulamalar gibi çevrimiçi platformlardan kaynaklanan kullanıcı verilerini toplamadan, paylaşmadan veya satmadan önce, bir kullanıcının rıza tercihlerini resmi olarak kaydetmek ve işlemek için şirketler tarafından kullanılır. CMP araçları, kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin nasıl takip edilebileceği, bu verilerin toplanma nedenleri ve bu bilgileri kullanmak isteyen belirli satıcılar ve kuruluşlar hakkında kapsamlı ayrıntılar sağlar. Daha sonra, CMP'ler kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin listelenen tüm veya belirli kuruluşlar tarafından toplanması, kullanılması veya pazarlanması için onay verme, reddetme veya geri çekme konusunda açıkça seçim yapma yetkisi verir. CMP sağlayıcıları yasal olarak kullanıcı rıza verilerini saklama yetkisine sahiptir, böylece yasal veri işleme gerçekleşmeden önce izin bilgilerini reklamverenler, yayıncılar ve diğer işbirlikçiler gibi üçüncü taraflara aktarmalarına olanak tanır.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, kullanıcı verilerini toplamak, analiz etmek ve yönetmek için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir analiz paketidir.
Segment
segment.com
Segment, ilk parti müşteri verilerini toplayan bir platformdur. Ekipler arasında veri erişimini kolaylaştırır ve verileri farklı sistemlere yönlendirir.
Termly
termly.io
Termly, işletmelerin veri gizliliği yasalarına uyum sağlamalarına yardımcı olan kapsamlı bir uyumluluk çözümüdür.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst, GDPR ve CCPA gibi düzenlemelere uygun çerez izni yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı onayı, çerez taramaları ve politika oluşturma gibi özellikler sunar.
Cookie Script
cookie-script.com
Çerez Script, web sitelerindeki çerezleri yöneterek GDPR ve CCPA gibi veri gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamaya yardımcı olan bir onay yönetim platformudur.
Didomi
didomi.io
Didomi, kuruluşların veri gizliliği düzenlemelerine uygunluk sağlamak için onay yönetim platformu sunar ve kullanıcı rızasını yönetir.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed, şirketlere gizlilik politikaları, şartlar ve koşullar gibi yasal belgeler oluşturmada ve yönetmede yardımcı olan bir uyumluluk yazılımıdır.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub, GDPR uyumlu bir çerez onay yönetim platformudur. Kullanıcıların onay tercihlerini yönetir ve veri koruma düzenlemelerine uyumu kolaylaştırır.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ, zararlı internet trafiğini tespit edip engelleyerek pazarlama döngünüzü temizler ve verilerinizi korur.
Osano
osano.com
Osano, kuruluşlara veri gizliliği yönetiminde yardımcı olan bir platformdur. Onay yönetimi, kullanıcı hakları ve düzenleyici uyum süreçlerini basitleştirir.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc, veri gizliliği yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kullanıcı tercihlerini yönetir ve düzenleyici uyumluluğu sağlar.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, web sitenizde çerez onayı toplamak ve yönetmek için bir çözüm sunan bir platformdur.
consentmanager
consentmanager.net
ConsentManager, kullanıcı rızasını yönetmek ve veri koruma düzenlemelerine uymak için tasarlanmış bir araçtır. Çerez algılama ve çok dilli destek sunar.
Optizmo
optizmo.com
Optizmo, e-posta ve SMS uyumluluğu için engelleme listesi yönetimi sunan bir SaaS çözümüdür. Kanunlara uygun veri toplama ve dağıtma işlemlerini otomatikleştirir.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy, GDPR, CCPA ve LGPD uyumluluğu sağlaması için web siteleri için cookie onayı ve banner yönetimi sunan bir uygulamadır.
Securiti
securiti.ai
Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.
Monsido
monsido.com
Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1, kişisel veriyi yönetmek için kullanıcı dostu araçlar sunan, güvenlik ve gizliliği artırmaya yönelik bir uygulamadır.
Cookie Information
cookieinformation.com
Çerez Bilgileri uygulaması, web siteleri ve uygulamalar için kullanıcı onayını yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. Veri toplama ve gizlilik uyumunu sağlar.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, işletmelere kullanıcı onaylarını yönetme, toplama ve belgeleme imkanı sunan bir onay yönetim platformudur.
Cookiebot
cookiebot.com
Cookiebot, işletmelerin GDPR, CCPA gibi veri gizliliği yasalarına uymalarına yardımcı olan çerez yönetimi platformudur.
iubenda
iubenda.com
Iubenda, web siteleri ve uygulamalar için gizlilik yasalarına uyumu sağlamak amacıyla yasal belgeler oluşturan ve kullanıcı rızasını yöneten bir yazılımdır.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğu için tasarlanmış, otomatik gizlilik ve çerez politikaları sunan, kişisel verileri yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Dataships
dataships.io
Dataships, e-ticaret işletmelerinin GDPR ve CCPA uyumluluğunu otomatikleştirirken, rıza yönetimini kolaylaştıran bir veri gizlilik yazılımıdır.
Seers
seersco.com
Seers, 100'den fazla ülkede veri gizliliği ve onay yönetimi çözümleri sunan bir uygulamadır. GDPR ve CCPA dahil uluslararası düzenlemelere uyum sağlar.
Ketch
ketch.com
Ketch, işletmelere veri gizliliği yönetimi sağlayarak kişisel veri taleplerini otomatikleştirir ve 1.000'den fazla sistemle entegrasyon sunar.
Axeptio
axept.io
Axeptio, kullanıcı rızasını yönetmeye ve veri gizliliği düzenlemelerine uyum sağlamaya yönelik bir onay yönetim platformudur.
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