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Rıza yönetimi platformları (CMP'ler), çerezler, gömülü videolar ve diğer izleme teknolojileri kullanan web siteleri ve uygulamalar gibi çevrimiçi platformlardan kaynaklanan kullanıcı verilerini toplamadan, paylaşmadan veya satmadan önce, bir kullanıcının rıza tercihlerini resmi olarak kaydetmek ve işlemek için şirketler tarafından kullanılır. CMP araçları, kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin nasıl takip edilebileceği, bu verilerin toplanma nedenleri ve bu bilgileri kullanmak isteyen belirli satıcılar ve kuruluşlar hakkında kapsamlı ayrıntılar sağlar. Daha sonra, CMP'ler kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin listelenen tüm veya belirli kuruluşlar tarafından toplanması, kullanılması veya pazarlanması için onay verme, reddetme veya geri çekme konusunda açıkça seçim yapma yetkisi verir. CMP sağlayıcıları yasal olarak kullanıcı rıza verilerini saklama yetkisine sahiptir, böylece yasal veri işleme gerçekleşmeden önce izin bilgilerini reklamverenler, yayıncılar ve diğer işbirlikçiler gibi üçüncü taraflara aktarmalarına olanak tanır.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, kullanıcı verilerini toplamak, analiz etmek ve yönetmek için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir analiz paketidir.
Segment
segment.com
Segment, ilk parti müşteri verilerini toplayan bir platformdur. Ekipler arasında veri erişimini kolaylaştırır ve verileri farklı sistemlere yönlendirir.
Termly
termly.io
Termly, işletmelerin veri gizliliği yasalarına uyum sağlamalarına yardımcı olan kapsamlı bir uyumluluk çözümüdür.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst, GDPR ve CCPA gibi düzenlemelere uygun çerez izni yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı onayı, çerez taramaları ve politika oluşturma gibi özellikler sunar.
Cookie Script
cookie-script.com
Çerez Script, web sitelerindeki çerezleri yöneterek GDPR ve CCPA gibi veri gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamaya yardımcı olan bir onay yönetim platformudur.
Didomi
didomi.io
Didomi, kuruluşların veri gizliliği düzenlemelerine uygunluk sağlamak için onay yönetim platformu sunar ve kullanıcı rızasını yönetir.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed, şirketlere gizlilik politikaları, şartlar ve koşullar gibi yasal belgeler oluşturmada ve yönetmede yardımcı olan bir uyumluluk yazılımıdır.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub, GDPR uyumlu bir çerez onay yönetim platformudur. Kullanıcıların onay tercihlerini yönetir ve veri koruma düzenlemelerine uyumu kolaylaştırır.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ, zararlı internet trafiğini tespit edip engelleyerek pazarlama döngünüzü temizler ve verilerinizi korur.
Osano
osano.com
Osano, kuruluşlara veri gizliliği yönetiminde yardımcı olan bir platformdur. Onay yönetimi, kullanıcı hakları ve düzenleyici uyum süreçlerini basitleştirir.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc, veri gizliliği yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kullanıcı tercihlerini yönetir ve düzenleyici uyumluluğu sağlar.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, web sitenizde çerez onayı toplamak ve yönetmek için bir çözüm sunan bir platformdur.
consentmanager
consentmanager.net
ConsentManager, kullanıcı rızasını yönetmek ve veri koruma düzenlemelerine uymak için tasarlanmış bir araçtır. Çerez algılama ve çok dilli destek sunar.
Optizmo
optizmo.com
Optizmo, e-posta ve SMS uyumluluğu için engelleme listesi yönetimi sunan bir SaaS çözümüdür. Kanunlara uygun veri toplama ve dağıtma işlemlerini otomatikleştirir.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy, GDPR, CCPA ve LGPD uyumluluğu sağlaması için web siteleri için cookie onayı ve banner yönetimi sunan bir uygulamadır.
Securiti
securiti.ai
Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.
Monsido
monsido.com
Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1, kişisel veriyi yönetmek için kullanıcı dostu araçlar sunan, güvenlik ve gizliliği artırmaya yönelik bir uygulamadır.
Cookie Information
cookieinformation.com
Çerez Bilgileri uygulaması, web siteleri ve uygulamalar için kullanıcı onayını yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. Veri toplama ve gizlilik uyumunu sağlar.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, Rıza Yönetimi Platformları (CMP) alanında küresel bir pazar lideridir. İşletmelerin, GDPR, eGizlilik, Dijital Pazarlar Yasası, CCPA/CPRA ve daha fazlası gibi küresel gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamak için web siteleri ve uygulamalardaki kullanıcı izinlerini toplamasına, sinyal vermesine, yönetmesine ve belgelemesine olanak tanır. Tüm bunlar, yüksek onay oranlarına olanak tanır ve müşterilerde güven oluşturur. Usercentrics CMP, Google İzin Modu ve TCF 2.2 ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek AB/AEA ve Birleşik Krallık'ta reklam kampanyaları yürütmenize ve görüntülemenize olanak tanır. Google'ın yayıncılara ve reklamverenlere yönelik gereksinimlerine uymak, reklamlarınızın kesintisiz görüntülenmesini, dönüşüm takibini ve analiz optimizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Her boyuttaki kuruluş için çözümler sunarak, veri gizliliği ile veri odaklı iş arasında sağlıklı bir denge yaratılması gerektiğine inanıyor. Cookiebot CMP, tak ve çalıştır izin çözümüdür, Uygulama CMP'si mobil uygulamalarda kullanıcı rızasını yönetir ve Usercentrics CMP, yakalamadan işlemeye kadar izin ve verileri birleştirmek için şirketlere kurumsal düzeyde özel gereksinimlerle hizmet verir. Usercentrics Tercih Yöneticisi, kullanıcıların tercihlerinin ve pazarlama izinlerinin sorunsuz bir şekilde yakalanmasına ve yönetilmesine olanak tanırken, kullanıcılara tam kontrol sağlar. Daimler, ING ve Telefónica gibi müşterilerin gizlilik uyumluluğuna ulaşmalarına yardımcı olan Usercentrics, 180'den fazla ülkede, 3.000'den fazla iş ortağıyla faaliyet gösteriyor ve her ay 6,7 milyardan fazla onay alıyor.
Cookiebot
cookiebot.com
Usercentrics'in Cookiebot Onay Yönetimi Platformu (CMP), küçük işletmelere ve kuruluşlara yönelik tak ve çalıştır SaaS'ımızdır.
iubenda
iubenda.com
Iubenda, web siteleri ve uygulamalar için gizlilik yasalarına uyumu sağlamak amacıyla yasal belgeler oluşturan ve kullanıcı rızasını yöneten bir yazılımdır.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esnek ve güvenilir bir yazılımdır. Web sitenizde toplanan her türlü kişisel verinin çerez, piksel, script gibi araçlarla kolaylıkla yönetilmesine olanak sağlar. Kontrol paneli ayrıca web sitesi yöneticilerinin dünya çapındaki veri koruma düzenlemelerine (GDPR, DSGVO, eGizlilik, CCPA vb.) göre birkaç dakika içinde uyumluluğu kanıtlamalarına olanak tanır. TRUENDO CMP, herhangi bir uyumluluk ihlalini tespit etmek için web sitenizi düzenli olarak tarar ve tüm veri toplama araçlarını bloke edene kadar engeller. Ziyaretçilerin onayı alınır. Ayrıca sunulan gizlilik politikasını en son mevzuata göre otomatik olarak ayarlayarak web sitenizin her zaman uyumlu olmasını sağlar. Temel özelliklerinden bazıları: - Sınırsız sayfa görüntüleme ve oturum - Entegre gizlilik politikası ve çerez politikası - Kolay entegrasyon ve tam otomatik - Özelleştirilebilir: renk şemasını web sitenizin tasarımına uyacak şekilde ayarlayın - İstatistikler ve bilgiler - web sitenizin trafiği hakkında daha fazla bilgi edinin ve iyileştirin uyumlu kalarak hedefleme - 31 dilde mevcuttur - Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) AAA düzeyinde uyumluluk - IAB TCF 2 sertifikalı
Dataships
dataships.io
Gizlilik Merkezimizin kurulumu kolaydır ve uyumlu olmanız için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar.
Seers
seersco.com
Seers, 100'den fazla ülkedeki şirketler için lider gizlilik ve izin yönetimidir. Seers hızla büyüyen bir şirket olup 2020 yılında müşterilerini 2019 yılına göre %1040 artırmıştır. Şirketlerin veri gizliliği uyumluluk sorunlarını çözmek için hizmet olarak yazılım (SAAS) platformunda 10 adet yapay zeka tabanlı dijital çözüm geliştirdi ve piyasaya sürdü. Bu çözümler, şirketlerin GDPR, CCPA, PECR ve LGPD dahil olmak üzere dünya çapındaki veri gizliliği düzenlemelerine uygun maliyetli ve verimli bir şekilde uymasını sağlar ve onları ağır para cezalarına karşı korur (18 milyon £'a kadar veya yıllık cironun %4'üne kadar - hangisi daha yüksekse) düzenleyici tarafından ve ayrıca itibar ve iş kaybı. Çözümler şunlardır: - Rıza Yönetim Platformu (Çerez Onayı) - Veri Sahibi Talep Yönetimi - Olay ve İhlal Yönetim Platformu - Veri Gizliliği Etki Değerlendirmeleri - Gizlilik Politikaları ve Şablon Paketleri - GDPR Personeli e-Eğitimi - GDPR, PECR, Siber Güvenlik Denetimleri ve Değerlendirmeleri - Gizlilik Uzmanı Platformu Seers'ın pazar lideri GDPR ve CCPA uyumlu çözümleri en yüksek puanlara sahiptir ve ayrıca Wordpress, Joomla, Magento, Shopify ve PrestaShop gibi önde gelen pazarlarda da mevcuttur.
Ketch
ketch.com
Ketch, yapay zeka çağı için sorumlu veri kullanımını yeniden tanımlıyor. Ketch Veri İzin Platformu, markaların her cihaz, sistem ve üçüncü taraf uygulamasında izin verilen, gizlilik açısından güvenli verileri toplamasına, kontrol etmesine ve etkinleştirmesine yardımcı olan yeni iş teknolojisi katmanıdır. Dünyanın dört bir yanındaki markalar, gizlilik ve izin işlemlerini basitleştirmek, reklam, veri ve yapay zeka girişimlerinden elde edilen geliri artırmak ve müşteriler ve iş ortakları arasında güven oluşturmak için Ketch'i kullanıyor Ketch, işletmelerin ve platformların tüketiciler arasında güven oluşturmasına ve verilerle büyümesine olanak tanır. Ketch Trust by Design Platformu, gizlilik operasyonlarının maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldıran ve daha derin müşteri katılımı ve gelir büyümesi için sorumlu bir şekilde toplanan verileri harekete geçiren koordineli bir uygulama, altyapı ve API setidir. Gizlilik operasyonlarına yönelik Ketch Programmatic Privacy™ ile şirketler, riski yönetirken ve operasyonel ve gizlilik mühendisliği maliyetlerini %80 oranında azaltırken hızla değişen düzenlemelere programlı bir şekilde uyum sağlayabilir. Ketch Veri Yönetimi ile işletmeler, bir şirketin hayati veri varlıkları üzerinde eksiksiz, dinamik veri kontrolü ve istihbarat elde ederek güven oluşturur ve sorumlu yapay zeka ile gelişmiş veri ve analitik girişimleri için temel oluşturur. Müşteriler, riski ortadan kaldırmak, maliyetleri düşürmek ve veriye dayalı büyümeyi mümkün kılmak için Ketch'i kullanıyor.
Axeptio
axept.io
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