Rıza Yönetimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

Osano

osano.com

Osano, kuruluşların gizlilik programlarını oluşturmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir veri gizliliği platformudur. Platform, onay, veri sahibi hakları, değerlendirmeler, satıcı risk yönetimi ve daha fazlası için kullanımı kolay bir çözüm sunarak kuruluşların uyumlu kalmasına, müşterileri ve iş ortaklarına olan güveni artırmasına ve doğru olanı yapmasına yardımcı olur. Osano ile gizlilik uzmanları, kuruluşları uyumluluktan daha uzun süre uzak tutan, zaman alıcı uygulamalara sahip birden fazla araç veya karmaşık platformlar kullanmaktan kaçınarak gizlilik programlarının tamamını tek bir yerden yönetebilirler. Osano'nun platformu, karmaşık uyumluluk görevlerini otomatikleştirerek, manuel süreçlerin getirdiği hatalardan ve risklerden kaçınarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. İzin yönetimi otomasyonu ve konu hakları otomasyonu gibi özellikler, gizlilik profesyonellerinin en kritik önceliklerine odaklanmalarına olanak tanır. Gizlilik düzenlemeleri karmaşıktır ve sürekli değişmektedir ve en son düzenleyici değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmak, özel profesyonellerden oluşan bir ekip gerektirir. Osano'nun küresel gizlilik uzmanları ekibi, yeni yasalardan veri koruma yetkilisi kararlarına kadar her şey için gizlilik ortamını sürekli olarak izliyor ve Osano'nun platformunu buna göre güncelliyor. Osano Düzenleyici Rehberlik, dünya çapındaki tüm gizlilik ve yasal değişikliklere ilişkin özetler ve eylem öğeleri sağlayarak 50'den fazla ülkede gizlilik düzenlemelerine uymanıza ve müşteriler ve iş ortakları arasında güven oluşturmanıza yardımcı olur. Karmaşık, kullanımı zor çözümler sunan çoğu gizlilik sağlayıcısının aksine Osano, sektörün tek "Ceza yok" ilkesiyle desteklenen basit ve sezgisel bir platform sağlar. Ceza Yok” taahhüdü. Bu taahhüt, müşterilere para cezası veya ceza korkusu olmadan uyumluluğu sürdürmek için platforma güvenebileceklerini garanti eder. Barclays, New Relic ve Vera Bradley gibi dünyanın en güvenilir markalarından bazıları veri gizliliği konusunda Osano'ya güveniyor.