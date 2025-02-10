Rıza Yönetimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Somali

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Rıza yönetimi platformları (CMP'ler), çerezler, gömülü videolar ve diğer izleme teknolojileri kullanan web siteleri ve uygulamalar gibi çevrimiçi platformlardan kaynaklanan kullanıcı verilerini toplamadan, paylaşmadan veya satmadan önce, bir kullanıcının rıza tercihlerini resmi olarak kaydetmek ve işlemek için şirketler tarafından kullanılır. CMP araçları, kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin nasıl takip edilebileceği, bu verilerin toplanma nedenleri ve bu bilgileri kullanmak isteyen belirli satıcılar ve kuruluşlar hakkında kapsamlı ayrıntılar sağlar. Daha sonra, CMP'ler kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin listelenen tüm veya belirli kuruluşlar tarafından toplanması, kullanılması veya pazarlanması için onay verme, reddetme veya geri çekme konusunda açıkça seçim yapma yetkisi verir. CMP sağlayıcıları yasal olarak kullanıcı rıza verilerini saklama yetkisine sahiptir, böylece yasal veri işleme gerçekleşmeden önce izin bilgilerini reklamverenler, yayıncılar ve diğer işbirlikçiler gibi üçüncü taraflara aktarmalarına olanak tanır.
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Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web sitesi kalite güvencesi, marka ve içerik uyumluluğu, kullanıcı izni yönetimi, sosyal içerik ve web içeriği arşivleme ve daha fazlası için uyumlu bir araç paketi içerir. Daha fazla bilgi için monsido.com'u ziyaret edin.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esnek ve güvenilir bir yazılımdır. Web sitenizde toplanan her türlü kişisel verinin çerez, piksel, script gibi araçlarla kolaylıkla yönetilmesine olanak sağlar. Kontrol paneli ayrıca web sitesi yöneticilerinin dünya çapındaki veri koruma düzenlemelerine (GDPR, DSGVO, eGizlilik, CCPA vb.) göre birkaç dakika içinde uyumluluğu kanıtlamalarına olanak tanır. TRUENDO CMP, herhangi bir uyumluluk ihlalini tespit etmek için web sitenizi düzenli olarak tarar ve tüm veri toplama araçlarını bloke edene kadar engeller. Ziyaretçilerin onayı alınır. Ayrıca sunulan gizlilik politikasını en son mevzuata göre otomatik olarak ayarlayarak web sitenizin her zaman uyumlu olmasını sağlar. Temel özelliklerinden bazıları: - Sınırsız sayfa görüntüleme ve oturum - Entegre gizlilik politikası ve çerez politikası - Kolay entegrasyon ve tam otomatik - Özelleştirilebilir: renk şemasını web sitenizin tasarımına uyacak şekilde ayarlayın - İstatistikler ve bilgiler - web sitenizin trafiği hakkında daha fazla bilgi edinin ve iyileştirin uyumlu kalarak hedefleme - 31 dilde mevcuttur - Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) AAA düzeyinde uyumluluk - IAB TCF 2 sertifikalı
Dataships
dataships.io
Gizlilik Merkezimizin kurulumu kolaydır ve uyumlu olmanız için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar.
consentmanager
consentmanager.net
rıza yöneticisi, görsel düzenleyicisi, CSS ve HTML ve "PUR" yetenekleri aracılığıyla tam özelleştirme sunan nihai çerez izin yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. 12 boyut, 30'dan fazla metrik ve API entegrasyonu içeren canlı raporlama özelliği, gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmenizi sağlar. Onu diğerlerinden ayıran şey, %15'in üzerinde etkileyici bir ortalama artışla izin bannerları oluşturmanıza ve karşılaştırmanıza olanak tanıyan A/B testi ve makine öğrenimi yetenekleridir. İster tasarımlarınızda ince ayar yapıyor olun, ister en iyi sonuçları arıyor olun, constmanager yanınızdadır ve onu web gizliliği ve çerez uyumluluğu konusunda güvenilir ortağınız haline getirir. Rıza yöneticisi CMP'yi kullanan müşteriler, GDPR, FADP, LGPD, CPRA ve VCDPA gibi küresel gizlilik düzenlemelerine tam uyumluluk kapsamından yararlanabilir. Aynı zamanda IAB TCF 2.2'yi de destekler ve Google sertifikalı bir iş ortağı olarak Google İzin Modu v2 ile uyumludur.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO, e-posta ve SMS uyumluluğu ve engelleme listesi yönetiminde tanınmış liderdir. Şirket, CAN-SPAM ve TCPA gibi yasalara uyum için gereken bastırma verilerinin toplanmasını, depolanmasını ve dağıtımını otomatikleştiren kullanıcı dostu bir SaaS çözümü sunuyor. 2009 yılında kurulan şirket, yalnızca en güçlü teknoloji çözümlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sektördeki en dost canlısı, en bilgili ve en hızlı yanıt veren müşteri desteğini de sunuyor.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub güçlüdür, zengin özelliklere sahiptir ve kullanımı inanılmaz derecede basittir. Hizmet, çerez yönetimini zahmetsiz hale getiren, GDPR uyumlu çerez izni çözümüdür. Küresel düzenlemelere uygunluğunuzu korumanıza yardımcı olmak için her site ziyaretçisinden açık onay istiyoruz. CookieHub esnektir ve oluşturulması kolay widget, web sitenizin markasına uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir, böylece asla uygunsuz görünmez.
Privacy1
privacyone.co
Privacy1, kişisel verilerin pratik yönetimi için teknolojiler geliştiren, Stockholm ve Londra'da bulunan bir yazılım şirketidir. Misyonumuz, veri korumayı her ölçekteki işletme ve kuruluş için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir kolaylaştırıcı olmaktır. Sıfır güven gizlilik çözümümüz, ortamınızdaki gerçek kişisel verileri güvenli bir şekilde korumanıza olanak tanıyarak ihlali önlemenize ve sınır ötesi işlemcilere giden veri akışlarını kontrol etmenize yardımcı olur. GDPR uyumluluk paketimiz, veri eşleme, Ön DPIA, Tam Etki değerlendirmesi, Çerez Yönetimi, Gizlilik Politikası yönetimi ve Yönetişim dahil olmak üzere işletmelerin standart olarak ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri sağlar. Gizlilik Yönlendiricimiz benzersizdir ve işletme genelinde gizlilik duruşunuzdaki riskleri, uyumluluk boşluklarını ve boşlukları belirlemenize yardımcı olur; bunları çözmek için size bir plan ve GDPR üyesi olmasanız bile olgunluğu yinelemeli olarak geliştirmek ve hesap verebilirliği göstermek için bir platform sunar. uzman. Şirketlerin ve hükümetlerin kişisel verileri korumalarına, uyumluluklarını yönetmelerine ve gizlilik vaatlerini yerine getirebilmelerini ve düzenleyici yükümlülükleri yerine getirebilmelerini sağlamak için hesap verebilirlik göstermelerine yardımcı olacak çözümler sunma vizyonuyla. Gizlilik1, herkesin yararına olacak şekilde daha iyi veri gizliliği uygulamaları ve teknolojisi aracılığıyla güven inşa etmekle ilgilidir.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Güvenli Gizlilik, endüstri lideri bir çerez izni ve banner yönetimi çözümüyle işletmelerin web sitelerini GDPR (Avrupa), CCPA (Kaliforniya) ve LGPD (Brezilya) ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Güçlü, sezgisel ve güvenli çözümümüzle web sitenizi GDPR, CCPA ve LGPD ile uyumlu hale getirin - 30 dakikadan kısa sürede! GDPR, LGPD, CCPA veya diğer uluslararası veri gizliliği yasaları hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Seers
seersco.com
Seers, 100'den fazla ülkedeki şirketler için lider gizlilik ve izin yönetimidir. Seers hızla büyüyen bir şirket olup 2020 yılında müşterilerini 2019 yılına göre %1040 artırmıştır. Şirketlerin veri gizliliği uyumluluk sorunlarını çözmek için hizmet olarak yazılım (SAAS) platformunda 10 adet yapay zeka tabanlı dijital çözüm geliştirdi ve piyasaya sürdü. Bu çözümler, şirketlerin GDPR, CCPA, PECR ve LGPD dahil olmak üzere dünya çapındaki veri gizliliği düzenlemelerine uygun maliyetli ve verimli bir şekilde uymasını sağlar ve onları ağır para cezalarına karşı korur (18 milyon £'a kadar veya yıllık cironun %4'üne kadar - hangisi daha yüksekse) düzenleyici tarafından ve ayrıca itibar ve iş kaybı. Çözümler şunlardır: - Rıza Yönetim Platformu (Çerez Onayı) - Veri Sahibi Talep Yönetimi - Olay ve İhlal Yönetim Platformu - Veri Gizliliği Etki Değerlendirmeleri - Gizlilik Politikaları ve Şablon Paketleri - GDPR Personeli e-Eğitimi - GDPR, PECR, Siber Güvenlik Denetimleri ve Değerlendirmeleri - Gizlilik Uzmanı Platformu Seers'ın pazar lideri GDPR ve CCPA uyumlu çözümleri en yüksek puanlara sahiptir ve ayrıca Wordpress, Joomla, Magento, Shopify ve PrestaShop gibi önde gelen pazarlarda da mevcuttur.
Ketch
ketch.com
Ketch, yapay zeka çağı için sorumlu veri kullanımını yeniden tanımlıyor. Ketch Veri İzin Platformu, markaların her cihaz, sistem ve üçüncü taraf uygulamasında izin verilen, gizlilik açısından güvenli verileri toplamasına, kontrol etmesine ve etkinleştirmesine yardımcı olan yeni iş teknolojisi katmanıdır. Dünyanın dört bir yanındaki markalar, gizlilik ve izin işlemlerini basitleştirmek, reklam, veri ve yapay zeka girişimlerinden elde edilen geliri artırmak ve müşteriler ve iş ortakları arasında güven oluşturmak için Ketch'i kullanıyor Ketch, işletmelerin ve platformların tüketiciler arasında güven oluşturmasına ve verilerle büyümesine olanak tanır. Ketch Trust by Design Platformu, gizlilik operasyonlarının maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldıran ve daha derin müşteri katılımı ve gelir büyümesi için sorumlu bir şekilde toplanan verileri harekete geçiren koordineli bir uygulama, altyapı ve API setidir. Gizlilik operasyonlarına yönelik Ketch Programmatic Privacy™ ile şirketler, riski yönetirken ve operasyonel ve gizlilik mühendisliği maliyetlerini %80 oranında azaltırken hızla değişen düzenlemelere programlı bir şekilde uyum sağlayabilir. Ketch Veri Yönetimi ile işletmeler, bir şirketin hayati veri varlıkları üzerinde eksiksiz, dinamik veri kontrolü ve istihbarat elde ederek güven oluşturur ve sorumlu yapay zeka ile gelişmiş veri ve analitik girişimleri için temel oluşturur. Müşteriler, riski ortadan kaldırmak, maliyetleri düşürmek ve veriye dayalı büyümeyi mümkün kılmak için Ketch'i kullanıyor.
Axeptio
axept.io
Olumlu Bir Onay Deneyimi Oluşturun. Veri gizliliği düzenlemelerine uygun, kullanıcılarınıza gerçek seçenekler sunan, markanız için tercih yaratan.
Cookie Information
cookieinformation.com
Pazarlamacılar için Rıza Yönetimi Platformu. Pazarlama verileri işletmeniz için çok önemlidir. Ancak uyum da öyle. Çerez Bilgilerinin CMP'si, web sitenizde geçerli kullanıcı rızası almayı kolaylaştırır. Gizlilik yasalarına uygunluğu sağlarken veri toplamanızı etkinleştirin. Şeffaf veri toplama uygulamaları ve İzin Modu v2 ile yerel entegrasyon yoluyla kuruluşların kullanıcı gizliliğini değerli veri analizleriyle dengelemelerine yardımcı olurlar. Ürün portföyleri bununla bitmiyor - Sistemlerinizde risk altındaki kişisel verileri bulmanıza, ihbar raporlarını dikkatle ele almanıza ve web sitelerinizde geçerli kullanıcı izinlerini toplamanıza olanak tanıyan yenilikçi gizlilik ve uyumluluk çözümleriyle yerel ve küresel gizlilik düzenlemelerine uyun ve uygulamalardaki SDK'lar. En önemli şeyleri, yani kuruluşunuzu, web sitelerinizi, uygulamalarınızı, itibarınızı koruyun.
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'nin Veri Komuta Merkezine güveniyor. Securiti, RSA tarafından "En Yenilikçi Startup", Forbes tarafından "En İyi 25 Makine Öğrenimi Startup'ı", CB Insights tarafından "En Yenilikçi Yapay Zeka Şirketleri", Gartner tarafından "Veri Güvenliğinde Harika Satıcı" dahil olmak üzere çok sayıda sektör ve analist ödülüne layık görülmüştür. ve Forrester'dan "Gizlilik Yönetimi Dalga Lideri".
Didomi
didomi.io
Didomi, kuruluşların seçimlere saygı duyan ve insanlara verileri üzerinde kontrol olanağı tanıyan mükemmel Gizlilik Kullanıcı Deneyimleri uygulamalarına yardımcı olur. Küresel Gizlilik UX Çözümleri, çoklu düzenleme izin yönetimi, gizlilik yönetişimi ve esnek entegrasyonlar, yüksek dereceli güvenlik standartları ve birinci sınıf destekle güçlendirilen self-servis kullanıcı gizliliği yolculukları sağlama ihtiyacı gibi günümüzün veri gizliliği zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır. hizmetler. Binlerce şirket, milyarlarca izin ve tercih veri noktası toplamak, satıcı ve takip faaliyetlerini izlemek, uyumluluk riskini azaltmak ve kullanıcılarla güven ve sadakat oluşturan son derece kişiselleştirilmiş, gizliliğin ön planda olduğu deneyimlerle etkileşim kurmak için Didomi ile çalışıyor.
iubenda
iubenda.com
iubenda öncü bir yasal uyumluluk yazılımı ve Rıza Yönetim Platformu'dur (CMP). 100'den fazla ülkede 100.000'den fazla müşterinin güvendiği iubenda'nın 360 derecelik çözümü, işletmelerin ve bireylerin sitelerini ve uygulamalarını Avrupa GDPR'si (Birleşik Krallık GDPR dahil) ve eGizlilik/Çerez Yasası, İsviçre FADP, Amerika Birleşik Devletleri gibi gizlilik yasalarıyla uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. CPRA ve diğer bazı ABD Eyalet Kanunları ve Brezilya'nın LGPD'si tarafından değiştirilen CCPA, yasal olarak uyumlu belgeleri kolayca oluşturur (Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Şartlar ve Koşullar) 12 dile kadar görüntüleyin ve kullanıcılarınızın izin tercihlerini bir çerez başlığı veya izin başlığı/gizlilik kontrolleri aracılığıyla toplayın. iubenda ile tam özelleştirme seçeneklerinin, kusursuz entegrasyonun ve %100 uyumluluk derecelendirmesinin yetersiz kaldığı alanları hızlı bir şekilde tespit edebilen güçlü bir site tarayıcısının keyfini çıkarabilirsiniz. Site tarayıcısı aynı zamanda uyumluluğun nasıl sağlanacağı konusunda yararlı rehberlik sağlayarak onu gizlilik düzenlemelerinin zirvesinde kalmak isteyen herkes için paha biçilmez bir araç haline getiriyor. Çözümlerimiz uluslararası bir avukat ekibi tarafından desteklenmektedir; böylece işinizi büyütmeye odaklanırken tüm zorlu hukuki işleri bize bırakabilirsiniz! Hukuk ekibimiz, yasalarda değişiklik olduğunda belgelerinizi otomatik olarak güncelleyerek en son düzenlemelere uymanıza yardımcı olur.
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne olursa olsun, dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zamanda herhangi bir web sitesine ciddi zarar verebilir. CHEQ Essentials, bu zararlı kaynakların büyük hasara neden olmasını tespit etmek ve engellemek için gelişmiş algoritmalar ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri kullanır. Her ziyaret 2.000'den fazla davranış testinden geçer ve geçersiz olduğu tespit edilirse onu engelleriz. CHEQ Essentials'ı uyguladığınızda tüm pazarlama döngünüz saf ve temiz olur. Bu, dün yaptığınızın aynısını yapacağınız ancak bu israf ve zararlı ziyaretlerin ve dolandırıcılık tıklamalarının bedelini ödemeyeceğiniz anlamına gelir. Lider Pazara Çıkma Güvenliği platformuyla verilerinizi ve analizlerinizi, yerinde dönüşümünüzü ve ücretli pazarlamanızı botlardan, sahte trafikten ve kötü niyetli kullanıcılardan koruyun.
CookieFirst
cookiefirst.com
Çerez izni yönetimi platformu CMP. CookieFirst, GDPR, eGizlilik, LGPD, CCPA gibi uluslararası gizlilik yasalarına uyum için otomatik çerez onayı, periyodik çerez taramaları, 40'tan fazla dilde otomatik çerez politikası oluşturucu, Google Etiket Yöneticisi ve Google İzin Modu ile entegrasyonlar ve diğer birçok izin yönetimi özelliği sunar , Kanun 25 ve PDPA.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script, tüm çerez düzenlemelerine uyum sağlayan, kullanımı kolay bir çözümdür. Web sitenizin çerezlerini tarayın ve ziyaretçilerin gizliliklerini kontrol etmelerine izin verin.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, Rıza Yönetimi Platformları (CMP) alanında küresel bir pazar lideridir. İşletmelerin, GDPR, eGizlilik, Dijital Pazarlar Yasası, CCPA/CPRA ve daha fazlası gibi küresel gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamak için web siteleri ve uygulamalardaki kullanıcı izinlerini toplamasına, sinyal vermesine, yönetmesine ve belgelemesine olanak tanır. Tüm bunlar, yüksek onay oranlarına olanak tanır ve müşterilerde güven oluşturur. Usercentrics CMP, Google İzin Modu ve TCF 2.2 ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek AB/AEA ve Birleşik Krallık'ta reklam kampanyaları yürütmenize ve görüntülemenize olanak tanır. Google'ın yayıncılara ve reklamverenlere yönelik gereksinimlerine uymak, reklamlarınızın kesintisiz görüntülenmesini, dönüşüm takibini ve analiz optimizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Her boyuttaki kuruluş için çözümler sunarak, veri gizliliği ile veri odaklı iş arasında sağlıklı bir denge yaratılması gerektiğine inanıyor. Cookiebot CMP, tak ve çalıştır izin çözümüdür, Uygulama CMP'si mobil uygulamalarda kullanıcı rızasını yönetir ve Usercentrics CMP, yakalamadan işlemeye kadar izin ve verileri birleştirmek için şirketlere kurumsal düzeyde özel gereksinimlerle hizmet verir. Usercentrics Tercih Yöneticisi, kullanıcıların tercihlerinin ve pazarlama izinlerinin sorunsuz bir şekilde yakalanmasına ve yönetilmesine olanak tanırken, kullanıcılara tam kontrol sağlar. Daimler, ING ve Telefónica gibi müşterilerin gizlilik uyumluluğuna ulaşmalarına yardımcı olan Usercentrics, 180'den fazla ülkede, 3.000'den fazla iş ortağıyla faaliyet gösteriyor ve her ay 6,7 milyardan fazla onay alıyor.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, web sitenizdeki çerez onaylarının toplanmasına ve yönetilmesine yardımcı olan bir izin yönetimi çözümüdür. CookieYes çerez başlığını ekleyerek, kullanıcılardan etkili bir şekilde çerez kullanma izni isteyebilir ve onlara izni kabul etme veya reddetme veya hangi tür çerezlere izin vermek istediklerine karar verme kontrolünü verebilirsiniz. Temel özellikler: * Çerez banner'ının kişiselleştirilmesi Özel içerik, tasarım, düzen, düğmeler ve markalama içeren bir izin banner'ı oluşturun. Banner'ı kullanıcının konumuna göre coğrafi olarak hedefleyin ve kullanıcının tercih ettiği dile göre otomatik olarak çevrilmiş bir banner görüntüleyin. * Granüler kullanıcı kontrolü Çerez kategorisi önizlemesini kullanarak kullanıcıların farklı çerez kategorileri için ayrıntılı izin vermesini sağlayın. Kullanıcıların bilinçli bir karar verebilmeleri için çerez denetim tablosunu ekleyin. * Ayrıntılı izin günlükleri Uyumluluk kanıtını göstermek için tüm kullanıcı onaylarını kaydedin. IP adresini (anonimleştirilmiş), ülkeyi, izin durumunu ve onay saatini ve tarihini merkezi bir biçimde kaydedin. * Gelişmiş web sitesi taraması Web sitenizi çerezlere karşı tarayın, gizli izleyicileri etkinleştirin, bunları tanımlayıp kategoriler halinde düzenleyin ve ayrıntılı bir çerez denetim raporu oluşturun. * Otomatik komut dosyası engelleme Kullanıcı çerez başlığı aracılığıyla izin verene kadar web sitenizdeki üçüncü taraf çerez komut dosyalarını otomatik olarak algılayın ve engelleyin. Web sitenizde engellemek istediğiniz üçüncü taraf komut dosyalarını ekleyin. * Geliştirici dostu Web sitenizin tasarımına uyum sağlamak için gelişmiş CSS özelleştirmesi ve özel markalama ekleyin. Uygulama içi entegrasyonlarımızla tarayıcının Takip Etme (DNT) durumunu destekleyin.
Cookiebot
cookiebot.com
Usercentrics'in Cookiebot Onay Yönetimi Platformu (CMP), küçük işletmelere ve kuruluşlara yönelik tak ve çalıştır SaaS'ımızdır.
TrustArc
trustarc.com
Veri gizliliği düzenlemeleri, dünya çapında uygulamaya konulan yeni yasalarla birlikte her gün değişmektedir. Bu değişikliklere ayak uydurmak ve uyumluluğu sürdürmek, cezalardan ve tüketici güveninin kaybından kaçınmak isteyen her kuruluş için gereklidir. Gizlilik liderleri, TrustArc Gizlilik Yönetimi Platformunu kullanarak gizlilik programlarını basitleştirebilir ve otomatikleştirebilir. Bu tek platform deneyimi, gizlilik çerçeveleri, içgörüler, zeka, bilgi ve operasyonların benzersiz birleşimi aracılığıyla sağlanır. Günümüzün sürekli değişen dijital dünyasında gezinmek için gerekli olan uçtan uca gizlilik yönetimi için tam otomatik bir platformla birlikte sürekli gizlilik zekasının derinliğini yalnızca TrustArc sunabilir.
TermsFeed
termsfeed.com
Gizlilik Politikası, Şartlar ve Koşullar, EULA, Sorumluluk Reddi ve daha fazlasının oluşturucusu. Web siteleri, mobil uygulamalar, SaaS, Facebook için. TermsFeed, işletmelerin Gizlilik Politikaları, Şartlar ve Koşullar gibi yasal politikaları oluşturması ve yönetmesi, Rıza Yönetimi Platformu (CMP) aracılığıyla çerezler için kullanıcı onayı alması ve daha fazlası için hepsi bir arada bir uyumluluk yazılımıdır.
Termly
termly.io
Termly, dünya çapındaki karmaşık veri gizliliği yasalarına yönelik hepsi bir arada uyumluluk çözümünüzdür. Gizlilik politikası oluşturucuları, çerez izni ve daha fazlası. Termly bir yazılım şirketidir ve veri gizliliği alanında liderdir. Gizlilik avukatları, mühendisler ve tasarımcılardan oluşan ekibi, işletmelerin GDPR, eGizlilik Direktifi, LGPD, CCPA ve daha fazlası gibi başlıca küresel gizlilik yasalarından haberdar olmalarına yardımcı olmaya kararlıdır. Termly, işletmelere politika oluşturma yoluyla veri uyumluluğu düzenlemelerine uymanın basit ve kolay bir yolunu sunarak başladı. O zamandan bu yana, politika tekliflerini genişleterek ve dünya çapındaki KOBİ'ler için izin yönetimini dahil ederek hepsi bir arada bir çözüm haline geldi.
Segment
segment.com
Segment, şirketlerin birinci taraf müşteri verilerinden yararlanmasına yardımcı olan bir müşteri veri platformudur (CDP). Platformu, tüm ekipler için güvenilir verilere erişimi demokratikleştirir ve veri toplamayı standartlaştırmak, kullanıcı kayıtlarını birleştirmek ve müşteri verilerini ihtiyaç duyulan herhangi bir sisteme yönlendirmek için eksiksiz bir araç seti sunar. Intuit, FOX, Instacart ve Levi's gibi 20.000'den fazla şirket, gerçek zamanlı kararlar almak, büyümeyi hızlandırmak ve etkileyici kullanıcı deneyimleri sunmak için Segment'i kullanıyor. Segment ile birinci taraf müşteri verilerinizi toplayabilir, dönüştürebilir, gönderebilir ve arşivleyebilirsiniz. Segment, veri toplama ve yeni araçlara bağlanma sürecini basitleştirerek verilerinizi kullanmaya daha fazla, toplamaya daha az zaman ayırmanıza olanak tanır. Bir kullanıcı arayüzlerle etkileşimde bulunduğunda meydana gelen olayları izlemek için Segment'i kullanabilirsiniz. "Arayüzler", Segment'in sahip olduğunuz tüm dijital mülkler için kullandığı genel kelimedir: web siteniz, mobil uygulamalarınız ve bir sunucuda veya OTT cihazında çalışan işlemler. Segment'te etkileşim verilerini yakaladığınızda, bunları (genellikle gerçek zamanlı olarak) pazarlama, ürün ve analiz araçlarınıza ve ayrıca veri ambarlarına gönderebilirsiniz. Çoğu durumda yeni araçlara bağlanmak için izleme kodunuza dokunmanıza bile gerek kalmaz.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, Google Analytics'in gizlilik odaklı ilk alternatifidir. 2013 yılında oluşturulan Piwik PRO Analytics Suite, kullanıcıların web, uygulama, ürün ve intranet davranışlarının izlenmesine olanak sağlar. Platform, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) dahil olmak üzere katı AB, ABD, Çin ve Rusya veri koruma yasalarına uyumu sağlar. Harika bir platformla birlikte harika müşteri hizmetleri de gelir. Uygulama ve katılımdan, ürün eğitimine, analitik danışmanlığına ve özel entegrasyonlara kadar Piwik PRO, yolculuğunuzun her adımında kişisel bir yaklaşım sunar. Piwik PRO Analytics Suite ANALİTİKLERİ Kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden web siteleri, mobil uygulamalar, dijital ürünler ve oturum açma sonrası alanlardaki müşteri davranışını izleyin. Analiz etmek istediğiniz bilgilerin kapsamı ne olursa olsun, verilerinizi herhangi bir gecikme veya işleme sorunu yaşamadan alın. Oluşturulması kolay hedef kitle, edinme ve davranış raporları, verilerinizin hikayesini herhangi bir ekstra görselleştirme aracı olmadan anlatmasına olanak tanır. ETİKET YÖNETİCİSİ Web siteleri, dijital ürünler ve güvenli üye alanları için etiketleri, pikselleri ve JavaScript kodlarını BT ekibinizi dahil etmeden zahmetsizce yönetin. Geniş bir etiket şablonları, tetikleyiciler ve koşullar kitaplığıyla analiz yeteneklerinizi genişletin. Hangi etiketlerin önceden izin gerektirdiğini tanımlayarak gizlilik yasalarıyla uyumlu kalın ve izlemenizi kullanıcının gizlilik tercihlerine göre ayarlayın. MÜŞTERİ VERİ PLATFORMU Müşterilerinizin tüm verilerini tek bir yerde görün ve hem grup hem de birey olarak onları daha iyi anlayın. Tek bir müşteri görünümü elde etmek için CRM'den, e-ticaret platformlarından, çevrimdışından, web formlarından, mobil uygulamalardan ve diğer kaynaklardan verileri içe aktarın ve toplayın. Gizlilik ve güvenlikten ödün vermeden kanallar arası pazarlama çalışmalarınızı geliştirin. ONAY YÖNETİCİSİ Dünya çapında kullanıcı gizlilik haklarına saygı göstermek için izinleri ve veri taleplerini toplayın ve işleyin. Araçlarınızı ve web sitelerinizi AB'nin GDPR'si, Kaliforniya'nın CCPA'sı, Brezilya'nın LGPD'si ve dünya çapındaki diğer yasalarla hızlandırın. Kuruluşunuz için neler yapabileceğimizi keşfedin. Ziyaret edin: https://piwik.pro/
Osano
osano.com
Osano, kuruluşların gizlilik programlarını oluşturmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir veri gizliliği platformudur. Platform, onay, veri sahibi hakları, değerlendirmeler, satıcı risk yönetimi ve daha fazlası için kullanımı kolay bir çözüm sunarak kuruluşların uyumlu kalmasına, müşterileri ve iş ortaklarına olan güveni artırmasına ve doğru olanı yapmasına yardımcı olur. Osano ile gizlilik uzmanları, kuruluşları uyumluluktan daha uzun süre uzak tutan, zaman alıcı uygulamalara sahip birden fazla araç veya karmaşık platformlar kullanmaktan kaçınarak gizlilik programlarının tamamını tek bir yerden yönetebilirler. Osano'nun platformu, karmaşık uyumluluk görevlerini otomatikleştirerek, manuel süreçlerin getirdiği hatalardan ve risklerden kaçınarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. İzin yönetimi otomasyonu ve konu hakları otomasyonu gibi özellikler, gizlilik profesyonellerinin en kritik önceliklerine odaklanmalarına olanak tanır. Gizlilik düzenlemeleri karmaşıktır ve sürekli değişmektedir ve en son düzenleyici değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmak, özel profesyonellerden oluşan bir ekip gerektirir. Osano'nun küresel gizlilik uzmanları ekibi, yeni yasalardan veri koruma yetkilisi kararlarına kadar her şey için gizlilik ortamını sürekli olarak izliyor ve Osano'nun platformunu buna göre güncelliyor. Osano Düzenleyici Rehberlik, dünya çapındaki tüm gizlilik ve yasal değişikliklere ilişkin özetler ve eylem öğeleri sağlayarak 50'den fazla ülkede gizlilik düzenlemelerine uymanıza ve müşteriler ve iş ortakları arasında güven oluşturmanıza yardımcı olur. Karmaşık, kullanımı zor çözümler sunan çoğu gizlilik sağlayıcısının aksine Osano, sektörün tek "Ceza yok" ilkesiyle desteklenen basit ve sezgisel bir platform sağlar. Ceza Yok” taahhüdü. Bu taahhüt, müşterilere para cezası veya ceza korkusu olmadan uyumluluğu sürdürmek için platforma güvenebileceklerini garanti eder. Barclays, New Relic ve Vera Bradley gibi dünyanın en güvenilir markalarından bazıları veri gizliliği konusunda Osano'ya güveniyor.
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