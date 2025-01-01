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Rıza Yönetimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Umman
Rıza yönetimi platformları (CMP'ler), çerezler, gömülü videolar ve diğer izleme teknolojileri kullanan web siteleri ve uygulamalar gibi çevrimiçi platformlardan kaynaklanan kullanıcı verilerini toplamadan, paylaşmadan veya satmadan önce, bir kullanıcının rıza tercihlerini resmi olarak kaydetmek ve işlemek için şirketler tarafından kullanılır. CMP araçları, kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin nasıl takip edilebileceği, bu verilerin toplanma nedenleri ve bu bilgileri kullanmak isteyen belirli satıcılar ve kuruluşlar hakkında kapsamlı ayrıntılar sağlar. Daha sonra, CMP'ler kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin listelenen tüm veya belirli kuruluşlar tarafından toplanması, kullanılması veya pazarlanması için onay verme, reddetme veya geri çekme konusunda açıkça seçim yapma yetkisi verir. CMP sağlayıcıları yasal olarak kullanıcı rıza verilerini saklama yetkisine sahiptir, böylece yasal veri işleme gerçekleşmeden önce izin bilgilerini reklamverenler, yayıncılar ve diğer işbirlikçiler gibi üçüncü taraflara aktarmalarına olanak tanır.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, Google Analytics'in gizlilik odaklı ilk alternatifidir. 2013 yılında oluşturulan Piwik PRO Analytics Suite, kullanıcıların web, uygulama, ürün ve intranet davranışlarının izlenmesine olanak sağlar. Platform, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Soruml...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet verme...
Termly
termly.io
İşletmelere politika oluşturma yoluyla veri uyumluluğu düzenlemelerine uymanın basit ve kolay bir yolunu sunarak işe başladık. O zamandan bu yana, politika tekliflerimizi genişleterek ve dünya çapındaki KOBİ'ler için izin yönetimini dahil ederek hepsi bir arada bir çözüm haline geldik. Amacımız, dün...
Didomi
didomi.io
Didomi, kuruluşların seçimlere saygı duyan ve insanlara verileri üzerinde kontrol olanağı tanıyan mükemmel Gizlilik Kullanıcı Deneyimleri uygulamalarına yardımcı olur. Küresel Gizlilik UX Çözümlerimiz günümüzün veri gizliliği zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır ve şunları içerir: -Çoklu düzenlem...
CookieFirst
cookiefirst.com
Çerez izni yönetimi platformu CMP. CookieFirst, GDPR, eGizlilik, LGPD, CCPA gibi uluslararası gizlilik yasalarına uyum için otomatik çerez onayı, periyodik çerez taramaları, 40'tan fazla dilde otomatik çerez politikası oluşturucu, Google Etiket Yöneticisi ve Google İzin Modu ile entegrasyonlar ve d...
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script, tüm çerez düzenlemelerine uyum sağlayan, kullanımı kolay bir çözümdür. Web sitenizin çerezlerini tarayın ve ziyaretçilerin gizliliklerini kontrol etmelerine izin verin.
TermsFeed
termsfeed.com
Gizlilik Politikası, Şartlar ve Koşullar, EULA, Sorumluluk Reddi ve daha fazlasının Oluşturucusu. Web siteleri, mobil uygulamalar, SaaS, Facebook için.
TrustArc
truste.com
Gizlilik liderleri, TrustArc Gizlilik Yönetimi Platformu ile gizlilik programlarını basitleştirir ve otomatikleştirir. Bu tek platform deneyimi, gizlilik çerçeveleri, içgörüler, zeka, bilgi ve operasyonların benzersiz birleşimi aracılığıyla sağlanır. Günümüzün sürekli değişen dijital dünyasında gezi...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub güçlüdür, zengin özelliklere sahiptir ve kullanımı inanılmaz derecede basittir. Hizmet, çerez yönetimini zahmetsiz hale getiren, GDPR uyumlu çerez izni çözümüdür. Küresel düzenlemelere uygunluğunuzu korumanıza yardımcı olmak için her site ziyaretçisinden açık onay istiyoruz. CookieHub esne...
Osano
osano.com
Osano, kuruluşların gizlilik programlarını oluşturmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir veri gizliliği platformudur. Platform, onay, veri sahibi hakları, değerlendirmeler, satıcı risk yönetimi ve daha fazlası için kullanımı kolay bir çözüm sunarak kuruluşların uy...
CHEQ
cheq.ai
Pazara Çıkış Güvenliğinde lider.aSon araştırmalar, internet trafiğinin %27'sinden fazlasının geçersiz olduğunu ve bunun yılda 42 milyar dolar kaybına yol açtığını gösteriyor. Ve durum daha da kötüleşiyor. Günümüzün dijital ortamında, internet erişimi olan herkes, belirli bir endüstri veya ülke ne ol...
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, dünya çapında 1,4 milyondan fazla web sitesinin güvendiği, pazar lideri bir izin yönetimi platformudur (CMP). İşletmelerin GDPR, CCPA, LGPD, POPIA ve daha fazlası gibi veri gizliliği düzenlemelerine uymalarına yardımcı olarak onları gizlilik sorunları ve uyumsuzluk cezalarından kurtarıyor...
iubenda
iubenda.com
iubenda öncü bir yasal uyumluluk yazılımı ve Rıza Yönetim Platformu'dur (CMP). 100'den fazla ülkede 100.000'den fazla müşterinin güvendiği iubenda'nın 360 derecelik çözümü, işletmelerin ve bireylerin sitelerini ve uygulamalarını Avrupa GDPR'si (Birleşik Krallık GDPR dahil) ve eGizlilik/Çerez Yasası,...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO, e-posta ve SMS uyumluluğu ve engelleme listesi yönetiminde tanınmış liderdir. Şirket, CAN-SPAM ve TCPA gibi yasalara uyum için gereken bastırma verilerinin toplanmasını, depolanmasını ve dağıtımını otomatikleştiren kullanıcı dostu bir SaaS çözümü sunuyor. 2009 yılında kurulan şirket, yalnız...
Privacy1
privacyone.co
Privacy1, kişisel verilerin pratik yönetimi için teknolojiler geliştiren, Stockholm ve Londra'da bulunan bir yazılım şirketidir. Misyonumuz, veri korumayı her ölçekteki işletme ve kuruluş için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir kolaylaştırıcı olmaktır. Sıfır güven gizlilik çözümümüz, ortamı...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Güvenli Gizlilik, endüstri lideri bir çerez izni ve banner yönetimi çözümüyle işletmelerin web sitelerini GDPR (Avrupa), CCPA (Kaliforniya) ve LGPD (Brezilya) ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Güçlü, sezgisel ve güvenli çözümümüzle web sitenizi GDPR, CCPA ve LGPD ile uyumlu hale getirin -...
Cookie Information
cookieinformation.com
Pazarlamacılar için 1 Numaralı Rıza Yönetimi Platformu. Pazarlama verileri işletmeniz için çok önemlidir. Ancak uyum da öyle. Çerez Bilgilerinin CMP'si, web sitenizde geçerli kullanıcı rızası almayı kolaylaştırır. Gizlilik yasalarına uygunluğu sağlarken veri toplamanızı etkinleştirin.
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...
Cookiebot
cookiebot.com
Usercentrics'in Cookiebot Onay Yönetimi Platformu (CMP), küçük işletmelere ve kuruluşlara yönelik tak ve çalıştır SaaS'ımızdır.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esne...
Dataships
dataships.io
Gizlilik Merkezimizin kurulumu kolaydır ve uyumlu olmanız için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlar.
consentmanager
consentmanager.net
rıza yöneticisi, görsel düzenleyicisi, CSS ve HTML ve "PUR" yetenekleri aracılığıyla tam özelleştirme sunan nihai çerez izin yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. 12 boyut, 30'dan fazla metrik ve API entegrasyonu içeren canlı raporlama özelliği, gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmenizi sağlar. Onu diğ...
Seers
seersco.com
Seers Onay Yönetimi Platformu, Birleşik Krallık'taki 50.000'den fazla işletmenin güvendiği ve GDPR, CCPA, PECR ve LGPD yükümlülüklerini karşılayan, dünyanın önde gelen Çerez Onay Banner'ıdır. Seers Onay Yönetimi Platformu, web siteniz için hepsi bir arada bir çözüme sahiptir. Çerezleri tarayabilir, ...
Ketch
ketch.com
Ketch, işletmelerin ve platformların tüketiciler arasında güven oluşturmasına ve verilerle büyümesine olanak tanır. Ketch Trust by Design Platformu, gizlilik operasyonlarının maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldıran ve daha derin müşteri katılımı ve gelir büyümesi için sorumlu bir şekilde topla...
Axeptio
axept.io
Olumlu Bir Onay Deneyimi Oluşturun. Veri gizliliği düzenlemelerine uygun, kullanıcılarınıza gerçek seçenekler sunan, markanız için tercih yaratan.
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web site...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, Rıza Yönetimi Platformları (CMP) alanında küresel bir pazar lideridir. GDPR, eGizlilik, Dijital Piyasalar Yasası, CCPA/CPRA ve daha fazlası gibi küresel gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla işletmelerin web siteleri ve uygulamalardaki kullanıcı izinlerini toplamasına, sinyal...