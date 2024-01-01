Rıza Yönetimi Platformları - En Popüler Uygulamalar - Gürcistan En Popüler Son Eklenenler

Rıza yönetimi platformları (CMP'ler), çerezler, gömülü videolar ve diğer izleme teknolojileri kullanan web siteleri ve uygulamalar gibi çevrimiçi platformlardan kaynaklanan kullanıcı verilerini toplamadan, paylaşmadan veya satmadan önce, bir kullanıcının rıza tercihlerini resmi olarak kaydetmek ve işlemek için şirketler tarafından kullanılır. CMP araçları, kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin nasıl takip edilebileceği, bu verilerin toplanma nedenleri ve bu bilgileri kullanmak isteyen belirli satıcılar ve kuruluşlar hakkında kapsamlı ayrıntılar sağlar. Daha sonra, CMP'ler kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin listelenen tüm veya belirli kuruluşlar tarafından toplanması, kullanılması veya pazarlanması için onay verme, reddetme veya geri çekme konusunda açıkça seçim yapma yetkisi verir. CMP sağlayıcıları yasal olarak kullanıcı rıza verilerini saklama yetkisine sahiptir, böylece yasal veri işleme gerçekleşmeden önce izin bilgilerini reklamverenler, yayıncılar ve diğer işbirlikçiler gibi üçüncü taraflara aktarmalarına olanak tanır.