Bağlantılı Çalışan Platformları - En Popüler Uygulamalar

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Bağlantılı çalışan platformları, sanayi şirketlerinin birden fazla konum ve ekipte karmaşık üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını planlamasına, programlamasına ve izlemesine yardımcı olur. Bu yazılım, şirketlerin çalışanlar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik ederken iş emirlerini verimli bir şekilde planlamasına ve atamasına olanak tanır. Üretim denetçileri ve envanter yöneticileri, görevleri planlamak ve atamak için bağlantılı çalışan platformlarını kullanır ve çalışanlar da atanan işi tamamlamak için bunları kullanır. Bu platformlar bağımsız çözümler olarak sunulur ve ERP sistemleri, üretim yürütme sistemleri, tedarik zinciri paketleri ve gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı gibi üretim ve tedarik zinciri yazılımlarıyla entegrasyon gerektirir. Çalışan güvenliğini sağlamak için çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) yazılımıyla da entegre olurlar.
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX, sanayi ekipleri için bakım işlemlerini yöneten bir yazılımdır. İş siparişlerini, varlık yönetimini ve güvenlik prosedürlerini dijitalleştirir.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.
DeepHow
deephow.com
DeepHow, süreçleri video olarak yakalayan ve AI ile adım adım rehberlik sunan bir eğitim platformudur.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Proje durumu, görevler ve işçi güvenliği gibi bilgileri sunar.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, iç iletişim ve çalışan etkileşimini güçlendirmek için bir içerik yönetim sistemi sunar; çalışan uygulamaları oluşturmayı sağlar.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir, endüstriyel işgücünün güvenliğini, kalitesini ve verimliliğini artırmak için AI tabanlı dijital iş akışları ve uzaktan işbirliği araçları sunar.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta, üretim süreçlerini dijitalleştiren ve çalışanların becerilerini artıran bir yazılım platformudur. İletişimi geliştirir ve kalite sorunlarını çözer.
Tulip
tulip.co
Tulip, kullanıcıların operasyonel süreçleri dijitalleştirmesine olanak tanıyan bir platformdur. Etkileşimli uygulamalar oluşturma ve gerçek zamanlı veri analizi sağlar.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, üretim, tedarik zinciri ve sağlık sektörlerine kağıtsız iş talimatları ile sürdürülebilirlik, kalite ve güvenliği artırarak mükemmelliği sağlamaya yardımcı olur.
Tervene
tervene.com
Tervene, operasyonel yönetimi dijitalleştirir, Gemba yürüyüşlerini organize eder ve süreçleri izleyip sorunları çözmek için araçlar sunar.
WorkClout
workclout.com
WorkClout, otomotiv parçaları üreticileri için iç denetimleri, belge kontrolünü ve kalite tasarımını otomatikleştiren bir kalite yönetim platformudur.
QAD
qad.com
QAD, üretim ve tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek için bulut tabanlı ERP çözümleri sunan bir yazılımdır.
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin otonom drone kovanları kullanarak varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmasını sağlayan tek yazılım çözümüdür.
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