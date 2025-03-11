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Bağlantılı Çalışan Platformları
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Bağlantılı Çalışan Platformları - En Popüler Uygulamalar

Bağlantılı çalışan platformları, sanayi şirketlerinin birden fazla konum ve ekipte karmaşık üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını planlamasına, programlamasına ve izlemesine yardımcı olur. Bu yazılım, şirketlerin çalışanlar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik ederken iş emirlerini verimli bir şekilde planlamasına ve atamasına olanak tanır. Üretim denetçileri ve envanter yöneticileri, görevleri planlamak ve atamak için bağlantılı çalışan platformlarını kullanır ve çalışanlar da atanan işi tamamlamak için bunları kullanır. Bu platformlar bağımsız çözümler olarak sunulur ve ERP sistemleri, üretim yürütme sistemleri, tedarik zinciri paketleri ve gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı gibi üretim ve tedarik zinciri yazılımlarıyla entegrasyon gerektirir. Çalışan güvenliğini sağlamak için çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) yazılımıyla da entegre olurlar.

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MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX, sanayi ekipleri için bakım işlemlerini yöneten bir yazılımdır. İş siparişlerini, varlık yönetimini ve güvenlik prosedürlerini dijitalleştirir.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow, süreçleri video olarak yakalayan ve AI ile adım adım rehberlik sunan bir eğitim platformudur.

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby, mobil ekiplerin iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Proje durumu, görevler ve işçi güvenliği gibi bilgileri sunar.

Thrive.App

Thrive.App

thrive.app

Thrive.App, iç iletişim ve çalışan etkileşimini güçlendirmek için bir içerik yönetim sistemi sunar; çalışan uygulamaları oluşturmayı sağlar.

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir, endüstriyel işgücünün güvenliğini, kalitesini ve verimliliğini artırmak için AI tabanlı dijital iş akışları ve uzaktan işbirliği araçları sunar.

Azumuta

Azumuta

azumuta.com

Azumuta, üretim süreçlerini dijitalleştiren ve çalışanların becerilerini artıran bir yazılım platformudur. İletişimi geliştirir ve kalite sorunlarını çözer.

Tulip

Tulip

tulip.co

Tulip, kullanıcıların operasyonel süreçleri dijitalleştirmesine olanak tanıyan bir platformdur. Etkileşimli uygulamalar oluşturma ve gerçek zamanlı veri analizi sağlar.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve, üretim, tedarik zinciri ve sağlık sektörlerine kağıtsız iş talimatları ile sürdürülebilirlik, kalite ve güvenliği artırarak mükemmelliği sağlamaya yardımcı olur.

Tervene

Tervene

tervene.com

Tervene, operasyonel yönetimi dijitalleştirir, Gemba yürüyüşlerini organize eder ve süreçleri izleyip sorunları çözmek için araçlar sunar.

WorkClout

WorkClout

workclout.com

WorkClout, otomotiv parçaları üreticileri için iç denetimleri, belge kontrolünü ve kalite tasarımını otomatikleştiren bir kalite yönetim platformudur.

QAD

QAD

qad.com

QAD, üretim ve tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek için bulut tabanlı ERP çözümleri sunan bir yazılımdır.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive, işletmelerin otonom drone kovanları kullanarak varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmasını sağlayan tek yazılım çözümüdür.

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