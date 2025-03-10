Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna aşağıdakiler dahildir: Tablet eSign ile Belge Kontrolü, Hızlı Video Tabanlı Öğrenme ve Karma Öğrenme araçları. Buna ek olarak Nvolve Pazaryeri, halihazırda Nvolve ile entegre edilmiş ve kullanıma hazır çok çeşitli iş ortağı çözümlerine erişmenize olanak tanır. Bağlantılı İş Gücü yolculuğunuz Öğrenme ve Geliştirme ile başlar ancak işletmenizin tamamına değer katar Bağlantılı İşgücü, fabrikaların ve tedarik zincirinin birçok işlevde yönetilme biçimini dönüştürür ve daha geniş bir İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik programına dahil edildiğinde en iyi sonucu verir ve Doğru Şekilde Yapmanıza olanak tanır İlk Kez ve Her Zaman! Nvolve aşağıdaki amaçlara yöneliktir: • Öğrenme ve Geliştirme • ESG ve Sürdürülebilirlik • Kalite ve OpEx • Sağlık ve Güvenlik • Bakım ve Operasyonlar • İnsan Kaynakları 12 farklı dilde mevcut olan Nvolve Platformu, ISO 27001:2017 ile uyumlu olarak GAMP5'e akredite edilmiş ve doğrulanmıştır. Bilgisayar sistemi doğrulamasını düzenleyen Avrupa EMA ve ABD FDA düzenlemelerinin uygulanması.