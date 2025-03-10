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Bağlantılı çalışan platformları, sanayi şirketlerinin birden fazla konum ve ekipte karmaşık üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını planlamasına, programlamasına ve izlemesine yardımcı olur. Bu yazılım, şirketlerin çalışanlar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik ederken iş emirlerini verimli bir şekilde planlamasına ve atamasına olanak tanır. Üretim denetçileri ve envanter yöneticileri, görevleri planlamak ve atamak için bağlantılı çalışan platformlarını kullanır ve çalışanlar da atanan işi tamamlamak için bunları kullanır. Bu platformlar bağımsız çözümler olarak sunulur ve ERP sistemleri, üretim yürütme sistemleri, tedarik zinciri paketleri ve gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı gibi üretim ve tedarik zinciri yazılımlarıyla entegrasyon gerektirir. Çalışan güvenliğini sağlamak için çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) yazılımıyla da entegre olurlar.
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX, sanayi ekipleri için bakım işlemlerini yöneten bir yazılımdır. İş siparişlerini, varlık yönetimini ve güvenlik prosedürlerini dijitalleştirir.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3, karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek zaman kazandıran ve hata oranını düşüren bir yazılımdır.
DeepHow
deephow.com
DeepHow, süreçleri video olarak yakalayan ve AI ile adım adım rehberlik sunan bir eğitim platformudur.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Proje durumu, görevler ve işçi güvenliği gibi bilgileri sunar.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, iç iletişim ve çalışan etkileşimini güçlendirmek için bir içerik yönetim sistemi sunar; çalışan uygulamaları oluşturmayı sağlar.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir, endüstriyel işgücünün güvenliğini, kalitesini ve verimliliğini artırmak için AI tabanlı dijital iş akışları ve uzaktan işbirliği araçları sunar.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta, üretim süreçlerini dijitalleştiren ve çalışanların becerilerini artıran bir yazılım platformudur. İletişimi geliştirir ve kalite sorunlarını çözer.
Tulip
tulip.co
Ön saf operasyonlarında lider olan Tulip, dünya çapındaki şirketlerin iş güçlerini yapay zeka destekli, bağlantılı uygulamalarla donatmasına yardımcı oluyor; bu da daha yüksek kalitede iş, gelişmiş verimlilik ve operasyonlar genelinde uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor. Tulip'in şekillendirilebilir platformu, operasyonlara en yakın olanların, süreçleri dijital olarak dönüştürmek, operatörlere rehberlik etmek, üretimi takip etmek ve operasyonlara ilişkin gerçek zamanlı, bütünsel bir görünüm elde etmek için şekillendirilebilirlik ve uç bağlantı avantajlarından yararlanabilmesini sağlar. Karmaşık üretim, ilaç ve tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere her büyüklükteki ve farklı sektörlerdeki şirketler, operasyonlardaki en acil zorluklardan bazılarını çözmek için Tulip'in platformuyla şekillendirilebilir çözümler uyguladı: hataları önleme süreçleri ve rehberli iş akışları, yakalama ve analizlerle üretkenliği artırma gerçek zamanlı veriler ve sürekli iyileşen operasyonlar. MIT'nin bir yan kuruluşu olan şirketin genel merkezi Somerville, MA'da olup, Almanya ve Macaristan'da ofisleri bulunmaktadır.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna aşağıdakiler dahildir: Tablet eSign ile Belge Kontrolü, Hızlı Video Tabanlı Öğrenme ve Karma Öğrenme araçları. Buna ek olarak Nvolve Pazaryeri, halihazırda Nvolve ile entegre edilmiş ve kullanıma hazır çok çeşitli iş ortağı çözümlerine erişmenize olanak tanır. Bağlantılı İş Gücü yolculuğunuz Öğrenme ve Geliştirme ile başlar ancak işletmenizin tamamına değer katar Bağlantılı İşgücü, fabrikaların ve tedarik zincirinin birçok işlevde yönetilme biçimini dönüştürür ve daha geniş bir İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik programına dahil edildiğinde en iyi sonucu verir ve Doğru Şekilde Yapmanıza olanak tanır İlk Kez ve Her Zaman! Nvolve aşağıdaki amaçlara yöneliktir: • Öğrenme ve Geliştirme • ESG ve Sürdürülebilirlik • Kalite ve OpEx • Sağlık ve Güvenlik • Bakım ve Operasyonlar • İnsan Kaynakları 12 farklı dilde mevcut olan Nvolve Platformu, ISO 27001:2017 ile uyumlu olarak GAMP5'e akredite edilmiş ve doğrulanmıştır. Bilgisayar sistemi doğrulamasını düzenleyen Avrupa EMA ve ABD FDA düzenlemelerinin uygulanması.
Tervene
tervene.com
Tervene, profesyonel koçlukla birlikte yönetim uygulamalarının dijitalleştirilmesi yoluyla operasyonel mükemmellik sağlar. 6 yönetim aracını tek bir çözümde birleştiren Tervene, fabrika ortamında bilgi yönetimi, süreç doğrulama, operasyon kontrolü, iletişim ve problem çözmeyi destekler. Mars Wrigley, Safran, Siemens, General Dynamics ve ArcelorMittal gibi üretim liderlerinin de aralarında bulunduğu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki fabrikalara hizmet veriyoruz. Bu üreticiler, Tervene'i kullanarak, en iyi uygulamalara bağlılık yoluyla verimli yönetim davranışını teşvik etmek için yönetim sistemlerini dijitalleştirdiler.
WorkClout
workclout.com
WorkClout, otomotiv parça üreticileri için bir kalite yönetim platformudur. Yazılımımız, iç denetimleri, belge kontrolünü, görsel incelemeleri, eğitimi ve önleyici kalite tasarımını kolaylaştırmaya ve otomatikleştirmeye yardımcı olur. WorkClout ile kuruluşlar şunları yapabilir: ∙ Katman Süreç Denetimleri ∙ 8 boyutlu ∙ Ekipman Doğrulama Denetimi (PVA) ∙ FMEA Uyumluluğu ∙ Doküman Kontrolü ∙ Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) ∙ Tedarikçi Denetimleri ∙ IATF 16949 ∙ ISO 9001 ∙ ISO 45001 ∙ ISO 14001 ∙ Görsel/Boyutsal Kalite Kontrolü ∙ Süreci/Verimliliği Artırın ∙ Önleyici/Tahmin Edilen Kalite Tasarımı (Kalite Kusurlarının Milyar Başına Parça Sayısının Azaltılması) ∙ SPC / Veri Trend Analizi ∙ Düzeltici Faaliyetler / DÖF ∙ Tedarikçi Düzeltici Faaliyeti (SCAR) Hizmet verilen sektörler: Otomotiv OEM Parça İmalatı, Akü İmalatı, Otomotiv Satış Sonrası Parça İmalatı, Otomotiv Araç Üreticileri, Gövde ve Römork İmalatı Otomotiv endüstrisinde ön saflarda çalışanlar için mükemmel araç!
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için, arz ve talepteki dalgalanmalarda aksamalarla karşılaşmak için, üreticiler ve tedarik zincirleri değişime hızla yanıt vermeli ve etkili müşteri hizmetleri için çevikliği, verimliliği ve esnekliği sorunsuz bir şekilde optimize etmelidir. QAD, bu uyarlanabilir işletmeleri sağlamak için uyarlanabilir uygulamalar sunar. Santa Barbara, California'da kurulan QAD, dünyanın 84 ülkesinde müşterileri var. Binlerce şirket, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Dijital Ticaret (DC), Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM), Dijital Tedarik Zinciri Planlaması (DSCP), Küresel Ticaret ve Ulaşım Yürütme (EQM), Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi (EQMS), bağlantılı iş gücü ve süreç istihbarat dahil olmak üzere QAD Enterprise çözümlerini kullandı.
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]
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