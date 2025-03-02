Bağlantılı Çalışan Platformları - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

Thrive.App

thrive.app

2011 yılında kurulan Thrive.App Ltd, kuruluşların iç iletişimlerini ve çalışan katılımlarını “güçlendirmeleri” konusunda yardımcı olmak için teknoloji ve destek sağlar. Sezgisel İçerik Yönetim Sistemi, bir kuruluştaki herkesin şirket iletişimi sorumluluğunu üstlenmesini, tek bir çalışan iletişim platformuna içerik oluşturma ve ekleme ve ekiplerin mobil cihazlarına dağıtmasını sağlar. Müşteriler, SMB'lerden en büyük çokuluslu kuruluşlara kadar uzanır, hepsi de iç iletişimleri geliştirmek ve dağıtılmış ekiplerini daha da ilgilendirmek için kendi çalışan iletişim uygulamalarını oluşturmak ve uyarlamak için Thrive’ın platformunu kullanır. Hizmet çözümü olarak bu yazılım, İK, pazarlama, dahili iletişim, kurumsal iletişim, BT ve diğer profesyonellerin, e -postaya erişimi veya sınırlı erişimi olmayanlar için önemli, alakalı, zamanında ve özelleştirilmiş bilgileri oluşturmalarını ve tanıtmasını sağlar. Diğerlerinden farklı olarak, Thrive, SaaS platformu, müşteri başarısı ve sürekli destek aracılığıyla dijital dönüşüm yolculuklarında müşterileri ilham verici ve eğitme konusunda uzmanlaşmıştır. Thrive'ın çalışan iletişim platformu, birçok sektördeki müşteriler tarafından küresel olarak kullanılmaktadır. Müşteriler arasında Deloitte, SSE, Biffa, Fairchild Tıp Merkezi, Air France KLM, Santos Brasil, bir yazı, SGN ve daha fazlası yer alıyor. Çalışanlara uygun maliyetli ve kullanımı kolay bir iletişim ve katılım platformu ile ilham verin, bilgilendirin ve etkileşim kurun.