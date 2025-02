Bağlantılı Çalışan Platformları - En Popüler Uygulamalar - Surinam

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak başlayan şey, hareket halindeyken denetimler yapmak, sorunları dile getirmek ve çözmek, varlıkları yönetmek ve ekipleri eğitmek için kullanılan bir platforma dönüştü. SafetyCulture ayrıca ekiplerin yönetişim, risk ve uyumlulukla ilgili kutuları işaretlemekten daha fazlasını yapmasına yardımcı olur; çevre, sağlık ve güvenlik standartlarının belirlenmesine ve operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda çıtanın yükseltilmesine yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri yakalama ve eyleme geçirilebilir bilgiler parmaklarınızın ucunda olduğundan, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını her zaman bilirsiniz, böylece gerçekten önemli olana odaklanabilirsiniz; her geçen gün daha iyi hale gelirsiniz. SafetyCulture ile işinizi ileriye taşımak için çalışma ekiplerinizin potansiyelini ortaya çıkarın.