Bağlantılı Çalışan Platformları - En Popüler Uygulamalar - Somali

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Bağlantılı çalışan platformları, sanayi şirketlerinin birden fazla konum ve ekipte karmaşık üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını planlamasına, programlamasına ve izlemesine yardımcı olur. Bu yazılım, şirketlerin çalışanlar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik ederken iş emirlerini verimli bir şekilde planlamasına ve atamasına olanak tanır. Üretim denetçileri ve envanter yöneticileri, görevleri planlamak ve atamak için bağlantılı çalışan platformlarını kullanır ve çalışanlar da atanan işi tamamlamak için bunları kullanır. Bu platformlar bağımsız çözümler olarak sunulur ve ERP sistemleri, üretim yürütme sistemleri, tedarik zinciri paketleri ve gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı gibi üretim ve tedarik zinciri yazılımlarıyla entegrasyon gerektirir. Çalışan güvenliğini sağlamak için çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) yazılımıyla da entegre olurlar.
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX, özellikle endüstriyel ve ön saflardaki ekipler için tasarlanmış, lider bakım ve iş yürütme yazılımıdır. Şirketlerin bakım operasyonlarını kolaylaştırmasına, varlık yönetimini geliştirmesine ve çalışanları güçlendirmesine yardımcı olurken aynı zamanda kârlılığınızı iyileştirebilecek öngörüler sağlıyoruz. Mobil öncelikli bir platform olan MaintenanceX, dünya çapında 8 binden fazla şirketin güvendiği bakım, güvenilirlik ve operasyon ekipleri için modern, IoT özellikli bir çözüm sunuyor. Kullanımı ve uygulaması kolay, yapay zeka destekli bir CMMS çözümü arıyorsanız başka yere bakmanıza gerek yok. MaintenanceX platformu milyonlarca iş emrini ve varlığı yönetiyor ve dünya çapında 500.000'den fazla ön saf profesyoneli tarafından kullanılıyor. Karmaşık uyumluluk ihtiyaçlarını karşılarken ve çalışanları güvende tutarken, müşterilerin plansız kesinti sürelerini azaltmalarına ve varlık kullanılabilirliğini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Panoyu terk etmeye hazır mısın? Ekibinizin dijitalleşmesine yardımcı olabileceğimiz şeyler şunlardır: -Bakım İş Emirleri -Önleyici Bakım -Güvenlik Prosedürleri -Güvenlik ve Çevre Denetimleri -Çoklu Site Raporlaması -IoT & ERP Entegrasyonları -Denetim/İnceleme İş Akışları -Eğitim Kontrol Listeleri -Parça Sipariş Yönetimi ve Satıcı Bağlantıları Duracell, AB InBev, Univar, Cintas, McDonalds, Titan America ve çok daha fazlasının da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük markalarından bazılarına hizmet vermekten gurur duyuyoruz.
Tulip
tulip.co
Ön saf operasyonlarında lider olan Tulip, dünya çapındaki şirketlerin iş güçlerini yapay zeka destekli, bağlantılı uygulamalarla donatmasına yardımcı oluyor; bu da daha yüksek kalitede iş, gelişmiş verimlilik ve operasyonlar genelinde uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor. Tulip'in şekillendirilebilir platformu, operasyonlara en yakın olanların, süreçleri dijital olarak dönüştürmek, operatörlere rehberlik etmek, üretimi takip etmek ve operasyonlara ilişkin gerçek zamanlı, bütünsel bir görünüm elde etmek için şekillendirilebilirlik ve uç bağlantı avantajlarından yararlanabilmesini sağlar. Karmaşık üretim, ilaç ve tıbbi cihazlar da dahil olmak üzere her büyüklükteki ve farklı sektörlerdeki şirketler, operasyonlardaki en acil zorluklardan bazılarını çözmek için Tulip'in platformuyla şekillendirilebilir çözümler uyguladı: hataları önleme süreçleri ve rehberli iş akışları, yakalama ve analizlerle üretkenliği artırma gerçek zamanlı veriler ve sürekli iyileşen operasyonlar. MIT'nin bir yan kuruluşu olan şirketin genel merkezi Somerville, MA'da olup, Almanya ve Macaristan'da ofisleri bulunmaktadır.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir, dünyanın tek yapay zeka tabanlı bağlantılı çalışan yazılımı sağlayıcısıdır. Augmentir'in yazılım platformu, endüstriyel şirketlerin günümüzün hızla değişen endüstriyel ön saflarındaki iş gücünün güvenliğini, kalitesini ve üretkenliğini optimize etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli, bağlantılı çalışan araçlarından oluşan bir pakettir. Üretim, hizmet, enerji ve inşaat sektörlerindeki şirketler, ön saflardaki operasyonlarını optimize etmek ve performans desteği, eğitim ve iş gücü geliştirme alanlarında önemli büyüme ve sürekli iyileştirme sağlamak için Augmentir'in yapay zekasını platformun dijital iş akışı ve uzaktan işbirliği yetenekleriyle birlikte kullanıyor.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak başlayan şey, hareket halindeyken denetimler yapmak, sorunları dile getirmek ve çözmek, varlıkları yönetmek ve ekipleri eğitmek için kullanılan bir platforma dönüştü. SafetyCulture ayrıca ekiplerin yönetişim, risk ve uyumlulukla ilgili kutuları işaretlemekten daha fazlasını yapmasına yardımcı olur; çevre, sağlık ve güvenlik standartlarının belirlenmesine ve operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda çıtanın yükseltilmesine yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri yakalama ve eyleme geçirilebilir bilgiler parmaklarınızın ucunda olduğundan, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını her zaman bilirsiniz, böylece gerçekten önemli olana odaklanabilirsiniz; her geçen gün daha iyi hale gelirsiniz. SafetyCulture ile işinizi ileriye taşımak için çalışma ekiplerinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. * Birden fazla program/görev için etkileşimli gerçek zamanlı senkronize prosedürler * Onayları, düzenlemeleri, satır içi geri bildirimi ve revizyonlar arasındaki değişiklikleri izlemeyi içeren yerleşik sürüm süreci * Çalıştırma prosedürlerinin sorgulanabilir veritabanı * Manuel ve otomatik prosedür görünümleri ve yetenekleri * Entegre telemetri, komuta ve kontrol ve görev verileri * Ayrıntılı analizler, raporlar ve gösterge tabloları
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Tedarikteki kesintiler ve talepteki dalgalanmalarla karşı karşıya kalan çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin değişime hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve etkili müşteri hizmetleri için çevikliği, verimliliği ve esnekliği kusursuz bir şekilde optimize etmesi gerekiyor. QAD, bu Uyarlanabilir Kuruluşları mümkün kılmak için Uyarlanabilir Uygulamalar sunar. Santa Barbara, Kaliforniya'da kurulan QAD'in dünya çapında 84 ülkede müşterisi var. Binlerce şirket, kurumsal kaynak planlaması (ERP), dijital ticaret (DC), tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM), dijital tedarik zinciri planlaması (DSCP), küresel ticaret ve nakliye yürütme (GTTE), kurumsal kalite yönetim sistemi dahil olmak üzere QAD kurumsal çözümlerini kullandı. (EQMS), bağlantılı iş gücü ve süreç zekası.
WorkClout
workclout.com
WorkClout, otomotiv parça üreticileri için bir kalite yönetim platformudur. Yazılımımız, iç denetimleri, belge kontrolünü, görsel incelemeleri, eğitimi ve önleyici kalite tasarımını kolaylaştırmaya ve otomatikleştirmeye yardımcı olur. WorkClout ile kuruluşlar şunları yapabilir: ∙ Katman Süreç Denetimleri ∙ 8 boyutlu ∙ Ekipman Doğrulama Denetimi (PVA) ∙ FMEA Uyumluluğu ∙ Doküman Kontrolü ∙ Basınçlı Ekipmanlar Direktifi (PED) ∙ Tedarikçi Denetimleri ∙ IATF 16949 ∙ ISO 9001 ∙ ISO 45001 ∙ ISO 14001 ∙ Görsel/Boyutsal Kalite Kontrolü ∙ Süreci/Verimliliği Artırın ∙ Önleyici/Tahmin Edilen Kalite Tasarımı (Kalite Kusurlarının Milyar Başına Parça Sayısının Azaltılması) ∙ SPC / Veri Trend Analizi ∙ Düzeltici Faaliyetler / DÖF ∙ Tedarikçi Düzeltici Faaliyeti (SCAR) Hizmet verilen sektörler: Otomotiv OEM Parça İmalatı, Akü İmalatı, Otomotiv Satış Sonrası Parça İmalatı, Otomotiv Araç Üreticileri, Gövde ve Römork İmalatı Otomotiv endüstrisinde ön saflarda çalışanlar için mükemmel araç!
Thrive.App
thrive.app
2011 yılında kurulan Thrive.App, kuruluşların iç iletişimlerini 'güçlendirmelerine' yardımcı olmak için çalışan iletişimi ve etkileşim uygulamaları sağlar. Sezgisel içerik yönetimi sistemimiz, kuruluşunuzdaki herkesin şirket iletişimlerinin sorumluluğunu üstlenmesine, tek bir çalışan iletişim platformuna içerik oluşturup eklemesine ve bunu ekiplerinizin mobil cihazlarına dağıtmasına olanak tanır. Müşterilerimiz arasında KOBİ'lerden en büyük çok uluslu kuruluşlara kadar uzanan bir yelpaze yer alıyor ve bunların tümü TheAppBuilder'ın platformunu kullanarak iç iletişimlerini geliştirmek ve dağıtılmış ekiplerinin daha fazla katılımını sağlamak amacıyla kendi çalışan iletişim uygulamalarını oluşturmak ve uyarlamak için kullanıyor. Bir hizmet çözümü olarak bu yazılım, İK, Pazarlama, Dahili İletişim, Kurumsal İletişim, BT ve diğer profesyonellerin önemli, ilgili, zamanında ve özelleştirilmiş bilgileri oluşturmasına ve 'Ulaşılması Zor' ekiplerine tanıtmasına olanak tanır. E-postaya erişimi olmayan veya erişimi sınırlı olanlar. Diğerlerinden farklı olarak, SaaS platformumuz ve müşteri başarısına katılım ve sürekli destek aracılığıyla müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında ilham verme ve onları eğitme konusunda uzmanız. Thrive'ın çalışan iletişim platformu dünya çapında birçok sektördeki müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Müşterilerimiz arasında; Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Tıp Merkezi, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN ve çok daha fazlası. Daha fazla bilgi için www.thrive.app adresini ziyaret edin
Tervene
tervene.com
Tervene, profesyonel koçlukla birlikte yönetim uygulamalarının dijitalleştirilmesi yoluyla operasyonel mükemmellik sağlar. 6 yönetim aracını tek bir çözümde birleştiren Tervene, fabrika ortamında bilgi yönetimi, süreç doğrulama, operasyon kontrolü, iletişim ve problem çözmeyi destekler. Mars Wrigley, Safran, Siemens, General Dynamics ve ArcelorMittal gibi üretim liderlerinin de aralarında bulunduğu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki fabrikalara hizmet veriyoruz. Bu üreticiler, Tervene'i kullanarak, en iyi uygulamalara bağlılık yoluyla verimli yönetim davranışını teşvik etmek için yönetim sistemlerini dijitalleştirdiler.
DeepHow
deephow.com
DeepHow, vasıflı esnafın bilgi birikimini yakalama ve eğitmeye yönelik ilk yapay zeka çözümüdür. Temel olarak kuruluşların süreçlerini akıllı bir cihazda yakalamasına, bulut aracılığıyla platforma yüklemesine ve ardından videoyu bölümlere ayırmak, metne dönüştürmek ve kendi amaçları için adımlara ve ilgili dillere çevirmek için yapay zekadan yararlanmalarına olanak tanıyan bir video platformu ve yakalama uygulamasıdır. çok dilli işgücü. Çalışanlar videolara istedikleri zaman erişebilirler; bu da şirketlerinin özel süreçleriyle daha hızlı bir şekilde işe başlamalarına ve becerilerini daha verimli bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Metin tabanlı SOP'lar gibi geleneksel öğrenme yöntemleri verimli bir şekilde güncellenemez ve günümüzün ortalama çalışanı yeni beceriler öğrenmek için videoya başvurmayı tercih eder. Uzmanı ekranda izleyebilir ve bu uzmanlığı kendi başlarına taklit edebilirler. Video içeriği oluşturmak zor olmak zorunda değil veya pahalı ekipmanlara sahip profesyonel bir video prodüksiyon ekibinin desteğini gerektirmiyor. DeepHow'un yapay zeka destekli video eğitim platformuyla hattınızı çalışır durumda tutun ve ekibinize daha iyi eğitim verin.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna aşağıdakiler dahildir: Tablet eSign ile Belge Kontrolü, Hızlı Video Tabanlı Öğrenme ve Karma Öğrenme araçları. Buna ek olarak Nvolve Pazaryeri, halihazırda Nvolve ile entegre edilmiş ve kullanıma hazır çok çeşitli iş ortağı çözümlerine erişmenize olanak tanır. Bağlantılı İş Gücü yolculuğunuz Öğrenme ve Geliştirme ile başlar ancak işletmenizin tamamına değer katar Bağlantılı İşgücü, fabrikaların ve tedarik zincirinin birçok işlevde yönetilme biçimini dönüştürür ve daha geniş bir İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik programına dahil edildiğinde en iyi sonucu verir ve Doğru Şekilde Yapmanıza olanak tanır İlk Kez ve Her Zaman! Nvolve aşağıdaki amaçlara yöneliktir: • Öğrenme ve Geliştirme • ESG ve Sürdürülebilirlik • Kalite ve OpEx • Sağlık ve Güvenlik • Bakım ve Operasyonlar • İnsan Kaynakları 12 farklı dilde mevcut olan Nvolve Platformu, ISO 27001:2017 ile uyumlu olarak GAMP5'e akredite edilmiş ve doğrulanmıştır. Bilgisayar sistemi doğrulamasını düzenleyen Avrupa EMA ve ABD FDA düzenlemelerinin uygulanması.
Azumuta
azumuta.com
Azumuta, bağlantılı iş gücünün becerilerini artırmak için yazılım çözümleri sunuyor. Platform, performansı artırarak, fabrika çalışanlarının öğrenmesini sağlayarak, hat içi kalite sorunlarını çözerek ve fabrika ortamında aşamalı olarak bilgi sunarak imalat şirketlerine yardımcı olur. Azumuta'nın yazılımı operatörleri, denetçileri ve yöneticileri üretimin her aşamasına bağlar ve sürekli iyileştirme kültürünü destekler. Azumuta, fabrika ortamındaki insanların daha iyi iletişim ve teknolojik destek yoluyla verimliliği ve üretim kalitesini artırmalarına yardımcı olan modüler bir çevrimiçi platformdur. Azumuta'nın yazılım modülleri aşağıdakileri içerir: - Dijital Çalışma Talimatları - Kalite Güvencesi - Beceri Matrisi ve Eğitim - Denetimler ve Dijital Kontrol Listesi - Sürekli İyileştirme / DÖF
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