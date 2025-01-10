Bağlantılı Çalışan Platformları - En Popüler Uygulamalar - Filipinler

Thrive.App

thrive.app

2011 yılında kurulan Thrive.App, kuruluşların iç iletişimlerini 'güçlendirmelerine' yardımcı olmak için çalışan iletişimi ve etkileşim uygulamaları sağlar. Sezgisel içerik yönetimi sistemimiz, kuruluşunuzdaki herkesin şirket iletişimlerinin sorumluluğunu üstlenmesine, tek bir çalışan iletişim platformuna içerik oluşturup eklemesine ve bunu ekiplerinizin mobil cihazlarına dağıtmasına olanak tanır. Müşterilerimiz arasında KOBİ'lerden en büyük çok uluslu kuruluşlara kadar uzanan bir yelpaze yer alıyor ve bunların tümü TheAppBuilder'ın platformunu kullanarak iç iletişimlerini geliştirmek ve dağıtılmış ekiplerinin daha fazla katılımını sağlamak amacıyla kendi çalışan iletişim uygulamalarını oluşturmak ve uyarlamak için kullanıyor. Bir hizmet çözümü olarak bu yazılım, İK, Pazarlama, Dahili İletişim, Kurumsal İletişim, BT ve diğer profesyonellerin önemli, ilgili, zamanında ve özelleştirilmiş bilgileri oluşturmasına ve 'Ulaşılması Zor' ekiplerine tanıtmasına olanak tanır. E-postaya erişimi olmayan veya erişimi sınırlı olanlar. Diğerlerinden farklı olarak, SaaS platformumuz ve müşteri başarısına katılım ve sürekli destek aracılığıyla müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında ilham verme ve onları eğitme konusunda uzmanız. Thrive'ın çalışan iletişim platformu dünya çapında birçok sektördeki müşteriler tarafından kullanılmaktadır. Müşterilerimiz arasında; Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Tıp Merkezi, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN ve çok daha fazlası. Daha fazla bilgi için www.thrive.app adresini ziyaret edin