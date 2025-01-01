Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bağlantılı Çalışan Platformları - En Popüler Uygulamalar - Yeni Zelanda
Bağlantılı çalışan platformları, sanayi şirketlerinin birden fazla konum ve ekipte karmaşık üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını planlamasına, programlamasına ve izlemesine yardımcı olur. Bu yazılım, şirketlerin çalışanlar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik ederken iş emirlerini verimli bir şekilde planlamasına ve atamasına olanak tanır. Üretim denetçileri ve envanter yöneticileri, görevleri planlamak ve atamak için bağlantılı çalışan platformlarını kullanır ve çalışanlar da atanan işi tamamlamak için bunları kullanır. Bu platformlar bağımsız çözümler olarak sunulur ve ERP sistemleri, üretim yürütme sistemleri, tedarik zinciri paketleri ve gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı gibi üretim ve tedarik zinciri yazılımlarıyla entegrasyon gerektirir. Çalışan güvenliğini sağlamak için çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) yazılımıyla da entegre olurlar.
Yeni Uygulama Gönder
MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX, özellikle endüstriyel ve ön saflardaki ekipler için tasarlanmış, lider bakım ve iş yürütme yazılımıdır. Şirketlerin bakım operasyonlarını kolaylaştırmasına, varlık yönetimini geliştirmesine ve çalışanları güçlendirmesine yardımcı olurken aynı zamanda kârlılığınızı iyileştirebilecek öng...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. * Birden fazla program/görev için etkileşimli gerçek zamanlı senkronize prosedürl...
Thrive.App
thrive.app
2011 yılında kurulan Thrive.App, kuruluşların iç iletişimlerini 'güçlendirmelerine' yardımcı olmak için çalışan iletişimi ve etkileşim uygulamaları sağlar. Sezgisel içerik yönetimi sistemimiz, kuruluşunuzdaki herkesin şirket iletişimlerinin sorumluluğunu üstlenmesine, tek bir çalışan iletişim platfo...
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uyg...
Augmentir
augmentir.com
Augmentir, dünyanın tek yapay zeka tabanlı bağlantılı çalışan yazılımı sağlayıcısıdır. Augmentir'in yazılım platformu, endüstriyel şirketlerin günümüzün hızla değişen endüstriyel ön saflarındaki iş gücünün güvenliğini, kalitesini ve üretkenliğini optimize etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli,...
DeepHow
deephow.com
DeepHow, vasıflı esnafın bilgi birikimini yakalama ve eğitmeye yönelik ilk yapay zeka çözümüdür. Temel olarak kuruluşların süreçlerini akıllı bir cihazda yakalamasına, bulut aracılığıyla platforma yüklemesine ve ardından videoyu bölümlere ayırmak, metne dönüştürmek ve kendi amaçları için adımlara ve...
Tulip
tulip.co
Ön saf operasyonlarında lider olan Tulip, dünya çapındaki şirketlerin iş güçlerini yapay zeka destekli, bağlantılı uygulamalarla donatmasına yardımcı oluyor; bu da daha yüksek kalitede iş, gelişmiş verimlilik ve operasyonlar genelinde uçtan uca izlenebilirlik sağlıyor. Tulip'in şekillendirilebilir p...
Azumuta
azumuta.com
Azumuta, bağlantılı iş gücünün becerilerini artırmak için yazılım çözümleri sunuyor. Platform, performansı artırarak, fabrika çalışanlarının öğrenmesini sağlayarak, hat içi kalite sorunlarını çözerek ve fabrika ortamında aşamalı olarak bilgi sunarak imalat şirketlerine yardımcı olur. Azumuta'nın y...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna a...
Tervene
tervene.com
Tervene, profesyonel koçlukla birlikte yönetim uygulamalarının dijitalleştirilmesi yoluyla operasyonel mükemmellik sağlar. 6 yönetim aracını tek bir çözümde birleştiren Tervene, fabrika ortamında bilgi yönetimi, süreç doğrulama, operasyon kontrolü, iletişim ve problem çözmeyi destekler. Mars Wrigley...
WorkClout
workclout.com
WorkClout, otomotiv parça üreticileri için bir kalite yönetim platformudur. Yazılımımız, iç denetimleri, belge kontrolünü, görsel incelemeleri, eğitimi ve önleyici kalite tasarımını kolaylaştırmaya ve otomatikleştirmeye yardımcı olur. WorkClout ile kuruluşlar şunları yapabilir: ∙ Katman Süreç Denet...
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Tedarikteki kesintiler ve talepteki dalgalanmalarla karşı karşıya kalan çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin değişime hızlı bir şekilde yanıt vermesi ve etkili müşteri hiz...
vHive
vhive.ai
vHive, işletmelerin varlıklarının dijital ikizlerini oluşturmak için otonom drone kovanlarını konuşlandırmalarına olanak tanıyan tek yazılım çözümüdür. Daha fazla bilgi edinmek için: www.vHive.ai veya [email protected]