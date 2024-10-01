Bağlantılı Çalışan Platformları - En Popüler Uygulamalar - Mauritius En Popüler Son Eklenenler

Bağlantılı çalışan platformları, sanayi şirketlerinin birden fazla konum ve ekipte karmaşık üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını planlamasına, programlamasına ve izlemesine yardımcı olur. Bu yazılım, şirketlerin çalışanlar arasında işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik ederken iş emirlerini verimli bir şekilde planlamasına ve atamasına olanak tanır. Üretim denetçileri ve envanter yöneticileri, görevleri planlamak ve atamak için bağlantılı çalışan platformlarını kullanır ve çalışanlar da atanan işi tamamlamak için bunları kullanır. Bu platformlar bağımsız çözümler olarak sunulur ve ERP sistemleri, üretim yürütme sistemleri, tedarik zinciri paketleri ve gelişmiş planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı gibi üretim ve tedarik zinciri yazılımlarıyla entegrasyon gerektirir. Çalışan güvenliğini sağlamak için çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) yazılımıyla da entegre olurlar.