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Bilgisayar destekli çeviri (CAT) yazılımı, önceden çevrilmiş metinleri saklayan çeviri belleğinden yararlanarak veya kalabalık yardımından yararlanarak içeriğin bir dilden diğerine çevrilmesini kolaylaştırır. Bu, çevirilerin önceden kullanılan dille tutarlı olmasını, yazım, dil bilgisi ve ifadelerin doğru olmasını sağlar. CAT yazılımı, temel kelime kelime makine çeviri araçlarına kıyasla daha verimli ve etkileşimli bir düzenleme platformu sunar. CAT yazılımı, çeviri belleği, ifade dizinleri ve terminoloji veritabanları gibi özellikleri birleştirerek çevirmenlerin işlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmalarına yardımcı olur. Ek olarak, CAT ürünleri çoğu zaman çeviri yönetimi yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevirmenler ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliğine olanak tanırken çevrilmiş metinlerin organizasyonunu da sağlar.
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Murf AI
murf.ai
Murf AI, metni sese dönüştüren, seslendirme ve video oluşturma yapan bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli dillerde yüksek kaliteli sesler ile içerik oluşturabilir.
Matecat
matecat.com
Matecat, çeviri projelerini destekleyen açık kaynaklı bir çevrimiçi CAT aracıdır; kullanıcıların işbirliği yaparak çeviri yapmasına olanak tanır.
memoQ
memoq.com
memoQ, çeviri ve yerelleştirme süreçlerini kolaylaştıran, çeviri belleği ve terminoloji gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
Crowdin
crowdin.com
Crowdin, ekipler için çok dilli içerik yerelleştirmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. 600'den fazla araçla entegre çalışarak çeviri süreçlerini otomatikleştirir.
Smartcat
smartcat.com
Smartcat, çok dilli içerik oluşturma ve yönetimi için bir dil AI platformudur. Farklı formatlarda içerikleri hızlı ve ekonomik şekilde çevirir.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel, işletmelere dil engellerini aşarak çok dilli müşteri desteği sunmalarını sağlayan bir çeviri platformudur.
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud, çeviri yönetimini kolaylaştıran ve optimize eden, ölçeklenebilir bir platformdur. Çeşitli dosya formatlarıyla entegre çalışır.
Weglot
weglot.com
Weglot, web sitelerini 100'den fazla dile otomatik olarak çeviren ve çok dilli içerik yönetimi sağlayan bir platformdur.
Redokun
redokun.com
Redokun, belgelerin orijinal tasarımını koruyarak hızlı çeviri yapılmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çeviri yönetim platformudur.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing, uygulamaların kalitesini arttırmak için gerçek cihazlarda test yaparak kullanıcı deneyimi ve yerelleştirme süreçlerini değerlendirir.
Lokalise
lokalise.com
Lokalise, dijital ürün ve içeriklerin yerelleştirilmesini yönetmek için tasarlanmış bir çeviri yönetim platformudur.
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe, 108 dilde metinleri ve sesleri transkribe, çeviri yapma, seslendirme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiren bir uygulamadır.
Wordfast
wordfast.com
Wordfast, çeviri hafızası veritabanı kullanarak çevirmenlerin işlerini kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir çeviri yönetim aracıdır.
Phrase Localization Suite
phrase.com
İfade Yerelleştirme Suite, işletmelerin yazılımları, uygulamaları ve dijital içerikleri için yerelleştirme sürecini yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, tercüman ve metin editörü erişimi ile yaratıcı yapay zeka sunan merkezi bir yazılımdır. Çevirileri kolayca yönetin ve otomatikleştirin.
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works, çeviri süreçlerini hızlandıran ve yönetimi kolaylaştıran kapsamlı bir çeviri yönetim sistemi sunar.
TextUnited
textunited.com
TextUnited, içeriklerinizi çoklu dillerde hızlı ve doğru bir şekilde çevirecek otomatik bir dil platformudur.
Correcto
correctoai.com
Correcto, İspanyolca yazmayı geliştiren ve anında düzeltmeler sunan bir yapay zeka yazım aracıdır.
Transifex
transifex.com
Transifex, çok dilli dijital içeriklerin yerelleştirilmesini otomatikleştiren bir platformdur. Sürekli çeviri akışı ile içerik dağıtımını hızlandırır.
Easyling
easyling.com
Easyling, web sitelerini minimum teknik bilgi ile çevirme çözümüdür. İçerik çıkartma, gerçek zamanlı önizleme ve makine çevirisi sunar.
Lingpad
lingpad.com
Lingpad, çok dilli müşteri hizmetleri ve belge çevirisi için güvenli bir yapay zeka çeviri aracıdır. 120'den fazla dilde anlık çeviri sunar.
Lingotek
lingotek.com
Lingotek, çok dilli içerik yönetimini kolaylaştıran, bulut tabanlı bir çeviri yönetim sistemi (TMS) sunan bir platformdur.
Pairaphrase
pairaphrase.com
Pairaphrase, güvenlik odaklı bir çevrimiçi çeviri yönetim sistemi olup, büyük belgelerin etkili çevirisi için tasarlanmıştır.
Lingohub
lingohub.com
Lingohub, yerelleştirme projelerini yönetmek için geliştiricilere ve çevirmenlere işbirliği ve otomasyon araçları sunan bir platformdur.
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords, çok dilli pazarlama aktivitelerini otomatik iş akışları ile hızlandıran ve iş birliğini artıran bir çeviri yönetim platformudur.
Language I/O
languageio.com
Language I/O uygulaması, monolingual müşteri destek ekiplerinin 100'den fazla dilde gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlar.
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