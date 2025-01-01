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Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı
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Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bilgisayar destekli çeviri (CAT) yazılımı, önceden çevrilmiş metinleri saklayan çeviri belleğinden yararlanarak veya kalabalık yardımından yararlanarak içeriğin bir dilden diğerine çevrilmesini kolaylaştırır. Bu, çevirilerin önceden kullanılan dille tutarlı olmasını, yazım, dil bilgisi ve ifadelerin doğru olmasını sağlar. CAT yazılımı, temel kelime kelime makine çeviri araçlarına kıyasla daha verimli ve etkileşimli bir düzenleme platformu sunar. CAT yazılımı, çeviri belleği, ifade dizinleri ve terminoloji veritabanları gibi özellikleri birleştirerek çevirmenlerin işlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmalarına yardımcı olur. Ek olarak, CAT ürünleri çoğu zaman çeviri yönetimi yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevirmenler ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliğine olanak tanırken çevrilmiş metinlerin organizasyonunu da sağlar.

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Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI, metni sese dönüştüren, seslendirme ve video oluşturma yapan bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli dillerde yüksek kaliteli sesler ile içerik oluşturabilir.

Matecat

Matecat

matecat.com

Matecat, çeviri projelerini destekleyen açık kaynaklı bir çevrimiçi CAT aracıdır; kullanıcıların işbirliği yaparak çeviri yapmasına olanak tanır.

memoQ

memoQ

memoq.com

memoQ, çeviri ve yerelleştirme süreçlerini kolaylaştıran, çeviri belleği ve terminoloji gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Crowdin, ekipler için çok dilli içerik yerelleştirmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. 600'den fazla araçla entegre çalışarak çeviri süreçlerini otomatikleştirir.

Smartcat

Smartcat

smartcat.com

Smartcat, çok dilli içerik oluşturma ve yönetimi için bir dil AI platformudur. Farklı formatlarda içerikleri hızlı ve ekonomik şekilde çevirir.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel, işletmelere dil engellerini aşarak çok dilli müşteri desteği sunmalarını sağlayan bir çeviri platformudur.

XTM Cloud

XTM Cloud

xtm.cloud

XTM Cloud, çeviri yönetimini kolaylaştıran ve optimize eden, ölçeklenebilir bir platformdur. Çeşitli dosya formatlarıyla entegre çalışır.

Weglot

Weglot

weglot.com

Weglot, web sitelerini 100'den fazla dile otomatik olarak çeviren ve çok dilli içerik yönetimi sağlayan bir platformdur.

Redokun

Redokun

redokun.com

Redokun, belgelerin orijinal tasarımını koruyarak hızlı çeviri yapılmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çeviri yönetim platformudur.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing, uygulamaların kalitesini arttırmak için gerçek cihazlarda test yaparak kullanıcı deneyimi ve yerelleştirme süreçlerini değerlendirir.

LinguaScribe

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe, 108 dilde metinleri ve sesleri transkribe, çeviri yapma, seslendirme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştiren bir uygulamadır.

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

Wordfast, çeviri hafızası veritabanı kullanarak çevirmenlerin işlerini kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir çeviri yönetim aracıdır.

Lokalise

Lokalise

lokalise.com

Lokalise, dijital ürün ve içeriklerin yerelleştirilmesini yönetmek için tasarlanmış bir çeviri yönetim platformudur.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

İfade Yerelleştirme Suite, işletmelerin yazılımları, uygulamaları ve dijital içerikleri için yerelleştirme sürecini yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

EasyTranslate, çeviri yönetimi, tercüman ve metin editörü erişimi ile yaratıcı yapay zeka sunan merkezi bir yazılımdır. Çevirileri kolayca yönetin ve otomatikleştirin.

Bureau Works

Bureau Works

bureauworks.com

Bureau Works, çeviri süreçlerini hızlandıran ve yönetimi kolaylaştıran kapsamlı bir çeviri yönetim sistemi sunar.

TextUnited

TextUnited

textunited.com

TextUnited, içeriklerinizi çoklu dillerde hızlı ve doğru bir şekilde çevirecek otomatik bir dil platformudur.

Correcto

Correcto

correctoai.com

Correcto, İspanyolca yazmayı geliştiren ve anında düzeltmeler sunan bir yapay zeka yazım aracıdır.

Transifex

Transifex

transifex.com

Transifex, çok dilli dijital içeriklerin yerelleştirilmesini otomatikleştiren bir platformdur. Sürekli çeviri akışı ile içerik dağıtımını hızlandırır.

Easyling

Easyling

easyling.com

Easyling, web sitelerini minimum teknik bilgi ile çevirme çözümüdür. İçerik çıkartma, gerçek zamanlı önizleme ve makine çevirisi sunar.

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad, çok dilli müşteri hizmetleri ve belge çevirisi için güvenli bir yapay zeka çeviri aracıdır. 120'den fazla dilde anlık çeviri sunar.

Lingotek

Lingotek

lingotek.com

Lingotek, çok dilli içerik yönetimini kolaylaştıran, bulut tabanlı bir çeviri yönetim sistemi (TMS) sunan bir platformdur.

Pairaphrase

Pairaphrase

pairaphrase.com

Pairaphrase, güvenlik odaklı bir çevrimiçi çeviri yönetim sistemi olup, büyük belgelerin etkili çevirisi için tasarlanmıştır.

Lingohub

Lingohub

lingohub.com

Lingohub, yerelleştirme projelerini yönetmek için geliştiricilere ve çevirmenlere işbirliği ve otomasyon araçları sunan bir platformdur.

Cloudwords

Cloudwords

cloudwords.com

Cloudwords, çok dilli pazarlama aktivitelerini otomatik iş akışları ile hızlandıran ve iş birliğini artıran bir çeviri yönetim platformudur.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Language I/O uygulaması, monolingual müşteri destek ekiplerinin 100'den fazla dilde gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlar.

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