Lingpad

lingpad.com

Lingpad, çok dilli müşteri hizmetlerini ve belge çevirisini kolaylaştırmak için tasarlanmış güvenli, gelişmiş bir yapay zeka çeviri aracıdır. Platformu, işletmelere mesajlaşma kanalları ve yardım merkezleri genelinde kesintisiz çok dilli özel destek sağlama ve böylece ek kaynaklara gerek kalmadan küresel müşteri deneyimlerini geliştirme olanağı sağlar. Lingpad'in Sundukları: * Anında Yapay Zeka Odaklı Çeviriler: 120'den fazla dilde anında, doğru yapay zeka çevirileri * Müşteri Hizmetleri Odaklı Çözümler: Destek ekipleri için özel olarak tasarlandı ve anında yerelleştirilmiş yanıtlara olanak sağladı * Yardım Merkezi Yerelleştirmesi: Çok dilli Bilgi Tabanlarını/Yardım Merkezini ve SSS'leri kolayca tercüme edin ve sürdürün * Belge Çevirisi: 40'tan fazla dosya türü desteği * Bağlamsal Yapay Zeka Teknolojisi: Daha doğal çeviriler için nüansları anlar * Otomasyon: Manuel görevleri kolaylaştırarak zaman ve maliyetleri azaltır Faydalar: * Çok dilli müşteri deneyimlerini geliştirin * Dil kısıtlamaları olmadan küresel olarak genişletin * Operasyonel maliyetleri ve çevirilere harcanan zamanı azaltın * Anında çevirilerle yanıt sürelerini iyileştirin * Tüm müşteri iletişimlerinde tutarlılığı koruyun Tüm bu teklifleri ve avantajları, yatırımınız için maksimum değer sağlamak üzere tasarlanmış Lingpad'in uygun maliyetli fiyatlandırmasıyla deneyimleyin. Popüler müşteri hizmetleri platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir: Zendesk; İnterkom; Gorgias; Ön; Freshdesk Şunlar için idealdir: *Herhangi bir sektördeki müşteri destek ekipleri * Küresel işletmeler * E-ticaret firmaları * SaaS sağlayıcıları * Etkin çok dilli iletişime ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş * Yapay zeka çevirisine ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş