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Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı
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Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Bilgisayar destekli çeviri (CAT) yazılımı, önceden çevrilmiş metinleri saklayan çeviri belleğinden yararlanarak veya kalabalık yardımından yararlanarak içeriğin bir dilden diğerine çevrilmesini kolaylaştırır. Bu, çevirilerin önceden kullanılan dille tutarlı olmasını, yazım, dil bilgisi ve ifadelerin doğru olmasını sağlar. CAT yazılımı, temel kelime kelime makine çeviri araçlarına kıyasla daha verimli ve etkileşimli bir düzenleme platformu sunar. CAT yazılımı, çeviri belleği, ifade dizinleri ve terminoloji veritabanları gibi özellikleri birleştirerek çevirmenlerin işlerinin verimliliğini ve doğruluğunu artırmalarına yardımcı olur. Ek olarak, CAT ürünleri çoğu zaman çeviri yönetimi yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak, çevirmenler ve hizmet sağlayıcılar arasında işbirliğine olanak tanırken çevrilmiş metinlerin organizasyonunu da sağlar.

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TextUnited

TextUnited

textunited.com

TextUnited, içeriklerinizi çoklu dillerde hızlı ve doğru bir şekilde çevirecek otomatik bir dil platformudur.

Pairaphrase

Pairaphrase

pairaphrase.com

Güvenlik odaklı işletmeler için web tabanlı çeviri yönetim sistemi (TMS). ✔ Pairaphrase ile üretkenliğinizi bugün artırın.

LinguaScribe

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe, herhangi bir metni veya sesi yazıya dökmenize, tercüme etmenize ve seslendirmenize olanak tanıyan en gelişmiş çok dilli çeviri uygulamasıdır. Bu en güçlü dil ve ses araç kitinin yardımıyla metinlerinizi ve seslerinizi 108 dile, 322 gerçekçi sese ve mükemmel otomasyona çevirerek veya yazıya dökerek daha fazla organik trafik elde edebilirsiniz.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing, uygulamaların kalitesini arttırmak için gerçek cihazlarda test yaparak kullanıcı deneyimi ve yerelleştirme süreçlerini değerlendirir.

Easyling

Easyling

easyling.com

Easyling, minimum düzeyde BT veya geliştirici katılımıyla bir web sitesini yerelleştirmenin birden fazla yolunu sunan bir web sitesi çeviri çözümüdür. Easyling, orijinal düzende kelime sayımı, içerik çıkarma, gerçek zamanlı önizleme ve anında görsel çeviri geri bildirimi sağlar. Sözlük destekli Makine Çevirisi ve entegre Çeviri Belleği, gelişmiş otomatik çeviri kalitesi sağlayabilir. MT/TM entegrasyonu ve gerçek zamanlı değişiklik tespiti, yerelleştirilmiş sayfalar için JavaScript tabanlı veya Çeviri Proxy dağıtımıyla sürekli çeviri teslimi iş akışlarına olanak tanır. Platforma harici CAT/TMS de bağlanabilmektedir. Easyling teknik desteği süreç boyunca mevcuttur. Plan ücretine dahil olan Easyling çözüm uzmanları, web sitesi çeviri projenizi kurar ve yayına kadar olan tüm süreçte size rehberlik eder, platformu iş ve teknik ihtiyaçlarınıza göre yapılandırır. Easyling beyaz etiketli bir ürün olarak da mevcuttur.

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad, çok dilli müşteri hizmetlerini ve belge çevirisini kolaylaştırmak için tasarlanmış güvenli, gelişmiş bir yapay zeka çeviri aracıdır. Platformu, işletmelere mesajlaşma kanalları ve yardım merkezleri genelinde kesintisiz çok dilli özel destek sağlama ve böylece ek kaynaklara gerek kalmadan küresel müşteri deneyimlerini geliştirme olanağı sağlar. Lingpad'in Sundukları: * Anında Yapay Zeka Odaklı Çeviriler: 120'den fazla dilde anında, doğru yapay zeka çevirileri * Müşteri Hizmetleri Odaklı Çözümler: Destek ekipleri için özel olarak tasarlandı ve anında yerelleştirilmiş yanıtlara olanak sağladı * Yardım Merkezi Yerelleştirmesi: Çok dilli Bilgi Tabanlarını/Yardım Merkezini ve SSS'leri kolayca tercüme edin ve sürdürün * Belge Çevirisi: 40'tan fazla dosya türü desteği * Bağlamsal Yapay Zeka Teknolojisi: Daha doğal çeviriler için nüansları anlar * Otomasyon: Manuel görevleri kolaylaştırarak zaman ve maliyetleri azaltır Faydalar: * Çok dilli müşteri deneyimlerini geliştirin * Dil kısıtlamaları olmadan küresel olarak genişletin * Operasyonel maliyetleri ve çevirilere harcanan zamanı azaltın * Anında çevirilerle yanıt sürelerini iyileştirin * Tüm müşteri iletişimlerinde tutarlılığı koruyun Tüm bu teklifleri ve avantajları, yatırımınız için maksimum değer sağlamak üzere tasarlanmış Lingpad'in uygun maliyetli fiyatlandırmasıyla deneyimleyin. Popüler müşteri hizmetleri platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir: Zendesk; İnterkom; Gorgias; Ön; Freshdesk Şunlar için idealdir: *Herhangi bir sektördeki müşteri destek ekipleri * Küresel işletmeler * E-ticaret firmaları * SaaS sağlayıcıları * Etkin çok dilli iletişime ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş * Yapay zeka çevirisine ihtiyaç duyan herhangi bir kuruluş

Correcto

Correcto

correctoai.com

Correcto, İspanyolca dili için en gelişmiş Yapay Zeka Yazma aracıdır. 580 milyondan fazla İspanyolca konuşan insan var, ancak İspanyolca konuşulan ülkelerdeki işletmelerin daha iyi yazmasına ve daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olan tek bir yapay zeka yazma aracı var; bu nedenle Correcto, İspanyolca yazmayla ilgili her şey için sizin aracınızdır. Ürün, anlık düzeltmeleri Yapay Zeka ile birleştirerek kullanıcılarının hem hatasız yazmalarına hem de yazılı iletişimlerini istedikleri kitleye göre uyarlamalarına yardımcı oluyor.

Cloudwords

Cloudwords

cloudwords.com

Cloudwords, otomatik iş akışları ve işbirliğini geliştiren araçlar aracılığıyla çok dilli pazarlama faaliyetlerinizin hızını, ölçeklenebilirliğini ve başarısını artırır. Cloudwords'ün kuruluşunuzun küresel hedeflerine her zamankinden daha hızlı ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Lingotek

Lingotek

lingotek.com

Straker Group'un bir üyesi olan Lingotek, 2006 yılında kurulmuştur ve merkezi Lehi, Utah'ta bulunmaktadır. Lingotek, ilk bulut tabanlı TMS platformuyla Yerelleştirme ve Çeviri endüstrisindeki teknoloji devriminin ayrılmaz bir parçası oldu. 2021 yılında Straker Translations tarafından satın alınan Lingotek, sektördeki büyümesini sürdürmeye hazırlanıyor. Lingotek'in benzersiz bulut tabanlı çeviri yönetim sistemi (TMS), performans için tasarlanmıştır. İster ticari operasyonları destekleyen küresel bir kuruluş olun, ister sürekli olarak yeni içerik sunan çevik bir işletme olun, Lingotek çeviriyi geniş ölçekte hızlı ve kolay hale getirir. Lingotek, başlangıcından bu yana dünyanın en yenilikçi teknoloji şirketlerinden bazılarıyla çalıştı. Ortaklarımızla birlikte hükümet, teknoloji, finans, telekom, seyahat ve eğitim gibi çok çeşitli sektörlerde küresel ticareti destekliyoruz. Lingotek teknolojisi ve Küresel Çeviri Ağımız, dünya çapında müşteri katılımını, yazılım kullanılabilirliğini, desteği ve eğitimi güçlendirmek için bu harika platformların yeteneklerini genişletiyor.

Redokun

Redokun

redokun.com

Redokun, belgelerin orijinal tasarımını koruyarak hızlı çeviri yapılmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çeviri yönetim platformudur.

Bureau Works

Bureau Works

bureauworks.com

Bureau Works, çeviri süreçlerini hızlandıran ve yönetimi kolaylaştıran kapsamlı bir çeviri yönetim sistemi sunar.

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

Wordfast, çeviri hafızası veritabanı kullanarak çevirmenlerin işlerini kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir çeviri yönetim aracıdır.

Lingohub

Lingohub

lingohub.com

Projenin yerelleştirilmesi üzerinde kontrol sahibi olun; uluslararası ürünleri daha hızlı yönetin, koordine edin ve piyasaya sürün. Lingohub, teknik hedeflere odaklanabileceğiniz, manuel çalışmalardan kaçınabileceğiniz, tasarımı farklı dillerde test edebileceğiniz ve yerelleştirme sürecini basitleştirebileceğiniz hepsi bir arada bir yerelleştirme çözümüdür. Entegre ödeme sistemleri, veri havuzlarına güvenilir bağlantılar, iletişim araçları, kalite kontrolleri ve çok daha fazlası, yerelleştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Lingohub ile yerelleştirmeyi basitleştirin, optimize edin ve otomatikleştirin.

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Crowdin, ekipler için çok dilli içerik yerelleştirmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. 600'den fazla araçla entegre çalışarak çeviri süreçlerini otomatikleştirir.

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Dil G/Ç'nin yazılımı, tek dilli (yani yalnızca İngilizce konuşan) müşteri destek ekiplerinin gerçek zamanlı olarak 100'den fazla dilde sohbet etmesine, e-posta göndermesine ve self servis destek sağlamasına olanak tanır. Benzersiz makine çevirisi teknolojisi sayesinde, bir şirket ve sektör için 24 saat içinde doğru, güvenli çeviriler sağlayacak bir ekibin kurulup çalışmasını sağlayabilir. GDPR uyumlu ve ISO-27001 sertifikalı yazılımı, Salesforce, Zendesk ve Oracle dahil olmak üzere tüm önemli müşteri ilişkileri yönetimi sistemleriyle (CRM'ler) entegre olur. Müşteri hizmetleri temsilcilerine hâlihazırda kullandıkları platformlarda çeviri sağlayarak, müşteri e-postalarına ve sohbet sorularına tek bir tıklamayla yanıt vermelerini sağlar.

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

EasyTranslate, çeviri yönetimi, son teknoloji üretken yapay zeka ve serbest çevirmen/kopya düzenleyici erişimini tek bir yazılımda sunan bir SaaS şirketidir. EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Çevirilerinizi verimli bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin. Doğrudan CMS, PIM ve diğer sistemlerinize entegre olan çok çeşitli kodsuz eklentileri bulun. Üstelik EasyTranslate artık GPT-4 ile entegre olduğundan birden çok dilde kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz.

Matecat

Matecat

matecat.com

Matecat, çeviri projelerini destekleyen açık kaynaklı bir çevrimiçi CAT aracıdır; kullanıcıların işbirliği yaparak çeviri yapmasına olanak tanır.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI, metni sese dönüştüren, seslendirme ve video oluşturma yapan bir platformdur. Kullanıcılar çeşitli dillerde yüksek kaliteli sesler ile içerik oluşturabilir.

Weglot

Weglot

weglot.com

Weglot, web sitelerini 100'den fazla dile otomatik olarak çeviren ve çok dilli içerik yönetimi sağlayan bir platformdur.

XTM Cloud

XTM Cloud

xtm.cloud

XTM Cloud, çeviri yönetimini kolaylaştıran ve optimize eden, ölçeklenebilir bir platformdur. Çeşitli dosya formatlarıyla entegre çalışır.

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel, işletmelere dil engellerini aşarak çok dilli müşteri desteği sunmalarını sağlayan bir çeviri platformudur.

Transifex

Transifex

transifex.com

Transifex, çok dilli dijital içeriklerin yerelleştirilmesini otomatikleştiren bir platformdur. Sürekli çeviri akışı ile içerik dağıtımını hızlandırır.

Smartcat

Smartcat

smartcat.com

Smartcat, çok dilli içerik oluşturma ve yönetimi için bir dil AI platformudur. Farklı formatlarda içerikleri hızlı ve ekonomik şekilde çevirir.

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

İfade Yerelleştirme Suite, işletmelerin yazılımları, uygulamaları ve dijital içerikleri için yerelleştirme sürecini yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.

memoQ

memoQ

memoq.com

memoQ, çeviri ve yerelleştirme süreçlerini kolaylaştıran, çeviri belleği ve terminoloji gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

Lokalise

Lokalise

lokalise.com

Lokalise, dijital ürün ve içeriklerin yerelleştirilmesini yönetmek için tasarlanmış bir çeviri yönetim platformudur.

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Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan - WebCatalog